Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El enojo de Curletto

La periodista recibía un mensaje del trabajador del Concejo Deliberante durante el fin de semana.

Trabajador Concejo Delibeante: Déjeme adivinar: seguro no se quedó hasta el final del informe anual del jueves. Sino ya hubiera escrito algo de esto…

Periodista: Se hacía imposible por el horario. No me diga que lo interesante empezó después de las 10 de la noche (risas).

T C D: Nada en términos de novedades pero sí hubo cositas para agarrar los pochoclos. Cruces fuertes entre el concejal opositor Marcos Curletto y el jefe de gabinete Julián Oberti. El edil no se privó de decirle al funcionario lo que pensaba sobre su actitud frente a los informes.

P: ¿Y? ¿Qué tan picante estuvo?

T C D: Curletto le dijo a Oberti que parecía que “menospreciaba” la instancia de los informes anuales. Que parecía un opinador de café y no un funcionario público y que no daba datos duros sobre, por ejemplo, la cantidad de móviles o cámaras. En realidad, todo empezó cuando Oberti dijo que el sistema de transporte estaba “herido de muerte” desde hace unos años y Curletto le preguntó a qué se refería, ya que la licitación del año pasado se suponía que iba a implicar cambios y ser “histórica”.

P: Ahí estoy viendo que Curletto trasladó algo del enojo a sus redes sociales.

T C D: Le molestó mucho que las respuestas fueran poco precisas. Hasta en un momento le dijo que “gracias a Dios no usa el transporte público”. En fin, Oberti no lo tomó bien y le respondió que “no cambie el buen humor por la falta de respeto”. (Darío) Fuentes también lo retó un poco al concejal por este tema pero Curletto se mantuvo firme y dijo que “la falta de respeto es dar el informe sin datos”.

El efecto del “posible” ascenso de Calleri

Tras escuchar los rumores que ponían a Agustín Calleri como futuro titular de la Agencia Córdoba Deportes, el periodista consultaba con su informante en el Ejecutivo municipal para conocer sobre las reacciones que generó la noticia.

Periodista: ¿Se va Calleri del gabinete? Parece que es la noticia que se tiene por estas horas.

Informante: Es lo que se cuenta. De todas maneras, todavía no puedo confirmarle nada. Hay buenas perspectivas y es algo posible, pero paciencia. Los que tienen el anuncio son los de Córdoba y acá no van a interferir con eso.

P: Está bien, es entendible. Ahora, ¿qué impacto cree que tenga esto si se hace oficial?

I: Se iría un valor importante de la gestión. El otro día en la presentación del informe anual frente al Legislativo se notó. Muchas de las cosas buenas de este año para (Juan Manuel) Llamosas vinieron desde Deportes y Turismo. Agustín es un tipo que hizo posible muchas cosas que parecían imposibles para la ciudad.

P: Dolerá, entonces…

I: No sé. Creo que en todo caso pondría en valor la gestión en Río Cuarto. Piense que Calleri pudo ser candidato a intendente y ahora lo mencionan como parte del gabinete provincial. Evidentemente, es un dirigente que genera cosas. Aparte, en 2024 no será el único riocuartense en funciones para Provincia.

P: Ya veo por donde va. ¿Se refiere a Llamosas?

I: No hay dudas de que el año que viene estará en el gabinete. Todavía no se sabe dónde, pero vamos a tener a dos del Imperio en lugares importantes. Tal vez más, ¿eh? Se dice que de a poco se irán incorporando a varios riocuartenses que laburaron y mucho para que Martín Llaryora levante la desventaja que tenía a comienzos de este año. Pasó de estar veinte puntos abajo a perder apenas por cinco en la ciudad. Proeza total.

¿Desalojan el PAMI?

El periodista recibía el dato de un informante que adelantaba sobre una delicada situación que atraviesa la sede local del PAMI.

Periodista: ¿Tiene alguna novedad sobre los nombramientos en las dependencias locales del PAMI, AFIP y ANSES? Hay muchos rumores, pero pocas confirmaciones.

Informante: Estoy igual que usted, pero tengo un dato que va más allá de los nombramientos. ¿Sabía que la oficina local del PAMI estaría en riesgo de desalojo?

P: ¡¿Qué?! Me sorprende con esto.

I: A mí también me llamó la atención cuando me lo comentaron. Es una cuestión bastante sensible por lo que dicen, pero que está judicializada y a punto de tener un fallo desfavorable para la actual gestión.

P: Pero, ¿hay detalles?

I: Lo que tengo confirmado es que el trámite legal ha tomado curso y que la orden de desalojo sería el paso final. La cuestión pasó a mayores porque habría deudas de alquiler del local que tienen en calle Alvear. Los dueños tienen consultorios al lado y habrían denunciado que desde hace un año no les pagan el alquiler. Sería una cuestión suficiente como para iniciar el desalojo.

P: ¡Qué fuerte! Voy a preguntar por ahí si puedo ampliar.

I: Consulte bien. Si esto es así, va a explotar en la cara de la gestión que asuma desde diciembre. Pesada herencia, ¿no?

P: No me voy a apurar con las definiciones (risas). Pero entiendo que todo un sector político, de La Cámpora y otras agrupaciones, quedaría afectado.

I: Se van de ahí, pero siempre recalan en otro lugar. Hay gente de la administración actual que es planta y los va a seguir viendo por la oficina. Ahora, en lo político, tampoco se van a librar fácilmente de ellos. Tengo entendido que ya habrían cerrado para ponerle el cuerpo a la campaña del oficialismo. Creo que van con Guillermo De Rivas.







La expectativa por el rival

La cronista llegaba al militante radical para consultarle sobre la percepción de las bases ante la incertidumbre sobre quién será el candidato o candidata oficialista.

Periodista: Ya es diciembre, un mes que se supone puede ser clave para el cronograma electoral del año que viene, ¿qué les han dicho a ustedes?

Militante radical: Lo mismo. Estamos expectantes a ver si pasa algo este mes porque sabemos que el oficialismo no descartaría adelantar elecciones. Igual, creo que una cosa podría estar muy ligada a la otra: si adelantan es porque seguramente lleven a un nombre que creen que tiene buenas chances. Si no es así, puede que estén queriendo ganar tiempo para instalar a su candidato/a.

P: Entiendo, pero también puede que adelanten pensando en evitar un desgaste fuerte.

M R: Es una posibilidad. Hay muchas especulaciones. Usted ya se imaginará que los radicales tenemos bien claro con quién nos vemos cierta chance y contra quien creemos que se pondría muy difícil. Más allá de que hay como seis o siete nombres dando vuelta en el PJ, sabemos que la candidatura oficialista está entre dos y no mucho más: Guillermo De Rivas y Adriana Nazario.

P: Ojo, también están las fuerzas minoritarias que pueden hacer la diferencia.

M R: Sin dudas. De ahí a que se busque contener a la mayor cantidad de espacios. No es menor la incidencia que puedan tener los que vayan por fuera del PJ o UCR.