Gutiérrez asegura caudillaje sureño y ordena el Centro Cívico

Gabriel Marclé

Termina un año intenso y arranca uno todavía más para Río Cuarto, centro político del sur cordobés y capital alterna que en 2024 votará un nuevo intendente. Antes del inicio de la campaña fuerte, todavía se reordena el tablero que tiene a Martín Llaryora como gobernador y a Javier Milei como presidente, con el shock de medidas económicas y los atisbos de crisis social mediando entre los armados de las estructuras regionales. Un actor sobresale en esa ecuación, el diputado Carlos Gutiérrez, considerado la principal espada peronista de la provincia en el Congreso Nacional y el más experimentado armador del sur provincial, un caudillo que no perdió el comando ni siquiera cuando Juan Schiaretti -su jefe político- terminó su era como gobernador.

Con un pie en el legislativo nacional y otro en el Centro Cívico de Río Cuarto, Gutiérrez tomó parte en la transición del Gobierno cordobés en su zona de dominio. Como caudillo y organizador, no solo se encuentra tomando parte en el reparto de fichas que se juegan en las oficinas principales de Provincia en la capital alterna, sino que también fue clave para la llegada de Agustín Calleri al gabinete provincial, donde será presidente de la Agencia Córdoba Deportes. Claro que esto tiene que ver también con el camino a las urnas riocuartenses, donde el ex tenista todavía no se considera “fuera de juego”. Además, Gutiérrez ordena la estrategia directiva del Centro Cívico, donde se podría venir un cambio de nombres en consonancia con el liderazgo de la oficina de ANSES en la ciudad, la cual se convertirá en fuerte schiarettista de Nación.

El perfil del diputado nacional se mantuvo en el punto más alto durante la campaña presidencial de Juan Schiaretti, en aquella primera vuelta que significó una remontada fuerte del ex gobernador en el departamento Río Cuarto y todo el sur. Gutiérrez se llevó parte de los laureles por ese logro, recuperándose de lo ocurrido durante las municipales de Coronel Moldes, donde el peronismo fue dividido y perdió un bastión a manos de Juntos por el Cambio. Ese episodio pudo interpretarse como un “raspón” a su reputación de armador sureño, la cual fue recuperando forma y ratificada tras renovar su banca como cabeza de la lista de diputados que representan al Partido Cordobés en el legislativo nacional.

Habiendo pasado la cruzada de las elecciones nacionales, el próximo desafío está sobre el armado riocuartense que se prepara para ir a las urnas del 2024, la primera prueba electoral de Llaryora en la provincia. El gobernador mantiene dialogo con Gutiérrez para aceitar la estrategia con la que se dará el puntapié inicial de la campaña, con el intendente Juan Manuel Llamosas formando parte de esa “triple rienda” que comanda el carro peronista en el Imperio. La exigencia del desafío implica que el diputado haga uso de su experiencia para aportarle a la campaña en tándem con el intendente saliente, algo que podría servir de muestra para lo que vendrá si el PJ retiene la Municipalidad de la capital alterna: Llamosas y Gutiérrez al mando del sur.

El peronismo de unidad plantea que ambos actores jugarán con la misma estrategia y dejando atrás las diferencias que surgieron tiempo atrás. Claro que, cuando todavía se está definiendo el candidato PJ del 2024, cada actor juega sus fichas. Llamosas apuesta por su secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas; mientras que Gutiérrez dio pistas de su preferencia por Agustín Calleri, alguien que ganará notoriedad por estos meses como parte del gabinete provincial. Gutiérrez apuesta por el ex tenista, para que levante sus números y superae a competidores fuertes como Adriana Nazario para convertirse en “el elegido”, a sabiendas de que la ex diputada presenta números favorables.

Nombres para el Cívico y ANSES

La nueva era del Gobierno provincial vendrá con cambios, pero Gutiérrez mantiene un lugar preponderante en la toma de decisiones. Tal es así que la dirección del Centro Cívico de la capital alterna volvería a quedar en manos de algún dirigente de su riñón. En ese sentido, hay versiones que adelantan un “cambio de fichas” entre schiarettistas, por lo que Samantha David podría dejar la titularidad de la Delegación para que asuma otro referente de su grupo político. Suena Roberto Koch, el jefe segundo -detrás de Gutiérrez- del schiarettismo en la región, alguien que es definido como “un actor fundamental” de la rosca sureña.

Otra de las oficinas que llevará el sello Gutiérrez es la de ANSES. Con Osvaldo Giordano en la dirección nacional, resulta casi obvio que otro de la vieja guardia schiarettista lleve las riendas de la delegación riocuartense, punto neurálgico de los departamentos del sur. Con el diputado ocupado en su banca, se rumoréa que el cargo podría quedar en manos de Samantha David, parte del enroque de nombres en las oficinas de dominio schiarettista.