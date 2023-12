Por Federico Jelic

94188 socios activos van a definir el futuro institucional de Boca Juniors este domingo luego de las ansiadas, polémicas y postergadas elecciones, con una carga política inusitada, con dos modelos de conducción tan bien definidos como antagónicos. Sin embargo, en el "boca de urna" judicial y mediático, el candidato del oficialismo Juan Román Riquelme parece haber ganado el primer round. ¿Será el decisivo?

La pulseada legal fue para el oficialismo. ¿Por qué? Porque finalmente la Cámara de Apelaciones resolvió dejar sin efecto y revocar la medida cautelar-precautoria de la jueza Abrevaya (a pedido de la oposición) y de esa forma, el club quedó habilitado para tener comicios este domingo. Es decir, dos semanas después de la fecha original, en la entidad de la Ribera se celebrarán los comicios.

¿Qué había ocurrido? La juez Abreva había cuestionado de la mano de Macri supuestas irregularidades en el padrón de socios, objetando la naturaleza de 13 mil socios que pasaron de adherentes a activos en poco tiempo, sin cumplir los tiempos requeridos para pasar de una condición a otra. Finalmente, luego de esta revocación, esos socios podrán votar con normalidad y en ese contexto, la dirigencia actual puede dar por ganado el primer round en los agitados y álgidos escrutinios “Xeneizes”. El domingo, las urnas hablarán en rigor de la verdad, donde un nuevo presidente será ungido, y donde el favorito es el ex enganche del club.

Aromas políticos

La compulsa electoral es bien política, desde las filosofías hasta tocar todos los intereses que hay en juego. Del lado de Riquelme, hay apoyo explícito del Kirchnerismo, con una alianza declarada con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien aportó manifestantes en sus marchas sociales (y se habla de socios también), además de contar con un primer respaldo en su campaña de Sergio Massa, candidato por “Unión por la Patria” a la presidencia, con quien mantiene vínculos por ser vecinos en Tigre.

Y de la oposición, se habla más del aspirante a Vicepresidente, Mauricio Macri, que del candidato al despacho principal, Andrés Ibarra. Macri fue presidente en los años dorados de Boca con cuatro copas Libertadores, además de ser primer mandatario del país entre 2015 y 2019.

El fuego cruzado y las declaraciones explosivas no cesaron en toda la campaña “sucia”, donde desde la oposición indican fraude o poca transparencia del padrón y donde el oficialismo no duda en sentenciar que Macri viene a privatizar a Boca, buscando promover las SADs en el fútbol argentino, además instalara “campaña del miedo” con la posibilidad de que exista una intervención judicial ante la ausencia de institucionalidad.

Riquelme tuvo mucho en juego, sobre todo desde lo deportivo, pero salió airoso. Perdió la final de la Copa Libertadores de América ante Fluminense en el Maracaná, ni siquiera clasificó a Cuartos de final de la Copa Argentina y el agravante es que no participará de la Libertadores del año próximo, siendo este el máximo golpe. Sin embargo, hay sectores de hinchas que lo respaldan, entendiendo que Macri solo apunta llegar a Boca para dar un salto en la política y ser catapultado otra vez como Jefe de Gobierno de CABA.

De hecho, para Macri, las elecciones en Boca en su seno íntimo fueron consideradas como la “provincia 25”, dada la importancia que tiene para su vocación política inmediata.

Y claro, hay casi 100 mil socios habilitados para sufragar y se estima que 50 mil dirán presente en la Bombonera, incluidas peñas del interior del país. Es más que Villa Allende por ejemplo y el resto de las ciudades dormitorio de las Sierras Chicas, más que una ciudad o municipio por ejemplo. Por eso la importancia de Macri para poder dar el salto otra vez a la política nacional y bonaerense, y por eso el apremio del kirchnerismo para impedirle su crecimiento. Ni hablar de AFA: el ex titular “Xeneize” vuelve a instalar el debate por las Sociedades Anónimas a las instituciones algo que al mandamás del ente rector del fútbol argentino, Claudio Tapia, le puede traer dolores de cabeza a nivel gestión.

Riquelme es criticado por sus manejos personalistas, por haber destratado a algunos DT (incluso ex compañeros de vestuario) y por administrar al club como propio. Basta por leer los pronunciamientos de la cuenta oficial de twitter e Instagram para entender que pone su voluntad por encima de los socios, y por su espíritu combativo desde los canales institucionales en contra de Macri. Sin embargo se sabe vencedor: por eso no permitió el festejo del “día mundial del hincha de boca”, el pasado 12 de diciembre (el 12 del 12, por la hinchada 12, el jugador de más en la Bombonera según la filosofía de su gente), que anualmente se celebra en esa conmemoración, buscando evitar confrontaciones a pocos días del llamado a las urnas. Se habla por lo bajo según sus encuestas con números que alcanzarían el 60 por ciento de los votos, los suficientes para ser reelecto (en realidad pasaría de vice a presidente, ya que el actual titular Jorge Amor Ameal, tiene un rol netamente testimonial en la conducción). ¿Hay más? Se habla de una distancia clave y fuerte entre el ex presidente de Boca Daniel Angelici, otrora aliado y socio político, y donde hasta el histórico dirigente radical, Coty Nosiglia, habría interferido para levantar la medida cautelar y posibilitar las elecciones.

Macri entiende que el fallo de la Cámara de Apelaciones será muy complicado de revertir, no solo en lo judicial. Y del oficialismo ensayan el triunfo, ahora en silencio. De fondo, la “grieta” política (Kirchnerismo vs Macrismo) también se disputa en la Bombonera, con Boca como testigo y protagonista.