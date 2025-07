Enroque Corto

Schiaretti, Llaryora, Pullaro y Torres; un grito federal con preocupación opositora

El mensaje fue rápido y vino desde el Centro Cívico atento a algo que estaba próximo a ocurrir.

Informante Panal: Esté atento…

Periodista: ¿Qué pasó?

IP: Usted me consultó algo sobre una chance de un encuentro de gobernadores ayer…

P: Sí.

IP: Bueno, acá le mando el comunicado y el video. Momento de ingreso, foto conjunta y rueda de prensa.

P: Espere que no entiendo.

IP: Esto es así. En la Casa de Chubut en Buenos Aires, Martín (Llaryora), ‘el Gringo’ (Juan Schiaretti), Pullaro, Nacho Torres, el jujeño Sadir y el santacruceño Vidal se mandaron con todo.

P: ¿Qué hicieron?

IP: Se lanzó El Grito Federal, un acuerdo que engloba a todos estos dirigentes para competir en las elecciones de octubre.

P: Epa.

IP: Sí, lo mismo dijeron varios. Y recién Nacho Torres dijo esto: “hay una Argentina Federal que necesita vocería en el Congreso y en una elección polarizada decidimos no tomar atajos. Por eso tomamos la decisión de competir y conformar un frente que represente a los 40 millones de argentinos, que está más allá de la Argentina pendular”.

P: Ah, con todo.

IP: Lea esa parte del comunicado: “queremos una Argentina pujante, justa y segura. Una Argentina sin violencia, ni grietas innecesarias”, dijeron y agregaron: “por eso decidimos competir mancomunadamente en octubre”.

P: Mmm…

IP: Me imagino cómo estarán los radicales cordobeses que elogian a Pullaro o los del PRO que tienen como referente a Torres que terminan acordando con nosotros. Jajaja. Le mando un abrazo.

En medio de tanto pedido de rutas…

La cosa es así. Ayer al mediodía antes de ingresar a Labor Parlamentaria para la sesión en la Unicameral a varios radicales les llamó la atención algo. Por eso, el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: Le paso el orden del día. Lea bien.

Periodista: A ver…

IR: Le cuento, un legislador peronista del norte pide que le reparen las rutas provinciales entre San Francisco del Chañar y Rayo Cortado.

P: ¿Qué?

IR: Lo que escuchó. En medio de tanto reclamo por rutas nacionales al gobierno de Milei, el legislador Eslava se mandó con esto. Todo medio raro. Le mando un abrazo.

Últimos cartuchos

El periodista conversaba con su informante libertario, y aprovechando que se acerca el cierre de listas, lo apretó un poco para ver qué pasaba.

Periodista: ¿Y? ¿Sikora va a la lista o no?

Informante Libertaria: Ja, ja… Nosotros estamos trabajando para eso y no tenemos dudas de que, si lo que se prioriza es la estructura, vamos a estar ahí, y en un lugar muy expectable…

P.: Para ser nuevo en la política le digo que ya ha aprendido a esquivar preguntas bastante bien…

I.: No me diga eso… Yo no lo esquivo nada. Mire: en estos días vamos a estar en Río Primero, Colón y Punilla, siguiendo los recorridos que no dejamos de lado jamás. Y en Bell Ville este jueves presentamos el libro de Verónica, “El Renacer Liberal Cordobés”

P.: Y después dice que no agarró las mañas… ¡ahora además de no responderme la pregunta, me contesta lo que me quiere contestar!

I.: Ja, ja, ja… ¿Qué quiere que le diga? A la bola de cristal no la tenemos, pero nos tenemos toda la fe…

Concejala renuncia a su sueldo

La decisión de la edila peronista de la ciudad de Mendiolaza responde a la situación de crisis financiera que atraviesa el municipio.

Informante: Melina Catraro, concejala de Hacemos Unidos en esa ciudad, presentó este lunes la renuncia a su sueldo como funcionaria del Concejo. En la nota, avisa que será a partir del 1 de agosto.

Periodista: ¿Y dice la razón?

I.: Claro, textualmente expresó: “opto por mi haber jubilatorio dadas la situación económico financiera por la que nuestro municipio atraviesa, la que requieren de importantes gestos de sus funcionarios”.

P.: ¿Tan comprometidos están realmente los números del municipio?

I.: Así es, igual de complicada que la situación política de la intendenta Adela Arning. De cualquier modo, por supuesto que la renuncia al sueldo de esta mujer es un gesto más que una solución, pero créame que todo suma.