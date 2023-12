Por Alejandro Moreno

El senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo reaccionaron ayer con críticas a las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que acusó que algunos legisladores nacionales esperan cobrar “coimas” para apoyar el DNU desregulador.

En la entrevista que el martes por la noche difundió La Nación +, Milei dijo que “la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo”. “Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas”, apuntó el liberal.

Milei respondió así a los cuestionamientos de diputados y senadores nacionales sobre la utilización de un DNU (decreto de necesidad y urgencia) para impulsar una parte de su paquete de reformas. Los DNU han sido utilizados por cientos por los anteriores presidentes, tanto los peronistas como los radicales y Mauricio Macri, pero el de Milei sí es protestado por los ahora opositores.

Aunque Milei aclaró que su dedo índice señalaba solo a “algunos”, la reacción en contra de su polémica frase resultó amplia, y el senador nacional que preside el bloque del PRO, Luis Juez, fue uno de ellos.

En una entrevista a CNN radio, Juez consideró que “el Presidente se tiene que dejar ayudar”. “Hay que construir consensos; no se puede hacer lo mismo que hizo Cristina”, agregó en referencia a la ex mandataria Fernández de Kirchner.

“Ganó la elección, pero la campaña ya pasó. Soy un senador que quiere ayudar y ser consecuente con mi acompañamiento electoral. No te dejás ayudar cuando te ponés ofensivo y agresivo. No podés decir que hay diputados y senadores que van buscando una coima. No me siento agraviado, pero no son las formas”, manifestó. Juez mantuvo una posición prescindente en las elecciones nacionales de noviembre, pero luego respaldó a Milei. Incluso, se lo menciona como un posible integrante de la comisión bicameral de DNU, silla desde la cual apoyaría el proyecto de la Casa Rosada para desregular el país y permitir un mayor iniciativa personal de los argentinos.

”Hay que ser inteligentes y no sé si el instrumento es por un DNU. Si lo hubiese hecho Cristina al menos lo estaría cuestionando. Es un tema que genera aristas y necesitamos 39 senadores y 128 diputados”, agregó el ex candidato a gobernador de Córdoba.

De Loredo, en tanto, puso sobre la mesa que hace apenas unos días propuso que el DNU se divida en varios decretos para poder votarlos, posición mucho más flexible que la postulada por el titular del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, que quiere “leyes espejo”.

“Venimos expresando nuestra predisposición para que el gobierno disponga de las herramientas parlamentarias para ejecutar su plan de gestión. Con tal propósito ofrecemos distintas alternativas que le darían mayor sustentabilidad normativa y seguridad jurídica”, subrayó el radical.

Y continuó: “Las declaraciones del Presidente de la Nación son graves. Instamos al gobierno, por la confianza y transparencia del proceso, radique las denuncias correspondientes en la Justicia”.

Para bajar la intensidad, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó en la conferencia de prensa de ayer por la mañana que "cuando haya una identificación de pedido de coima o soborno" en el Congreso, "obviamente es una obligación legal denunciarlo y así lo hará" el Presidente "en caso de que eso ocurra". De todos modos, remarcó que "no hacía referencia a nadie en particular".

"Hablaba de una situación general, donde se va a tratar de evitar que la ley o el propio DNU sean parte de negociaciones sobre beneficios particulares", explicó.

Desde el Congreso salieron otras voces cuestionando a Milei, además de Juez.

El presidente del bloque de diputados kirchneristas Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó como "muy grave" las declaraciones de Milei, y recordó que el liberal " fue diputado hasta hace pocos días".

"Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia. No vale todo", sostuvo.

La diputada Margarita Stolbizer, del GEN, opinó que "el Presidente está obligado a denunciar cualquier delito o tentativa, o él mismo lo estará cometiendo por omisión". "¿Qué hay por detrás de esta brutal agresión al Congreso después del mega DNU con el que se arroga facultades legislativas que la Constitución no le permite?", se preguntó.

El kirchnerista Pablo Yedlin (UxP) señaló que "si Javier Milei acusa a los legisladores de pedir coimas para votar el mega DNU, debe precisar a quién se refiere. Caso contrario está cometiendo un delito".

Otro K, Eduardo Valdés, expresó que "no todos se compran y se venden, él está acostumbrado al supermercado, se pueden vender órganos, comprar votos de una ley. Como nosotros repudiamos ese accionar, me gustaría que dé los nombres".