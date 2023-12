Acuerdo CC-ARI nacional con PJ incomoda a H. Maqueda

Por Alejandro Moreno

El legislador Gregorio Hernández Maqueda salió ayer a plantar bandera en su partido, la Coalición Cívica-ARI, luego de que se informara del acuerdo que dio origen al bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara de Diputados de la Nación.

La jugada del lilismo nacional colocó a la CC-ARI cordobesa en una situación incómoda, porque en la Cámara Baja ahora ese partido es socio político del llaryorismo.

El principal referente de la CC-ARI escribió ayer en las redes sociales su punto de vista sobre la política de alianzas parlamentarias nacionales. “Nos tomó por sorpresa la decisión de la Coalición Cívica-ARI de fusionar su bloque con los diputados que responden al peronismo de Córdoba, entre otros”, indicó. Luego, aclaró que “la realidad nacional es diferente a la provincial y nuestro rol de control”. “Analizaremos con prudencia esta nueva situación”, agregó, con una frase que también puede leerse como una advertencia a la dirigencia nacional.

La CC-ARI cordobesa tiene un perfil político diferente a la CC-ARI nacional; la de aquí liberal, la de allá progresista. Esas diferencias fueron bastante bien disimuladas hasta ahora, pero parece acercarse la hora de la verdad.

El miércoles se dio a conocer que en la Cámara de Diputados los bloques Cambio Federal, Coalición Cívica y Hacemos por Córdoba resolvieron agruparse en la bancada "Hacemos Coalición Federal", designación que parece surgir con el mismo ingenio de las verdulerías de barrio, cuando el dueño incluye los nombres de todos sus hijos.

Hacemos Coalición Federal será presidida por el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el ex kirchnerista Miguel Pichetto. El vice será el peronista cordobés Carlos Gutiérrez, y el secretario, el lilista Juan Manuel López.

El propósito fundamental del armado del nuevo bloque es acceder a más espacios en las comisiones, ya que se estableció en la sesión preparatoria que será por bancada y no por interbloque y que se utilizará el sistema D'Hont. Además, será uno de los bloques con capacidad de dar o quitar el quorum, es decir que tendrá la llave para iniciar las sesiones.

Los aliados enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que señalaron que los bloques "Cambio Federal, Hacemos Nuestro País y Coalición Cívica han decidido fusionarse en un solo bloque. El nuevo bloque político se llamará Hacemos Coalición Federal".

Los integrantes del bloque serán veintitrés: además de Pichetto, López y Gutiérrez, Oscar Agost Carreño, Jorge Ávila, María Borrego, Juan Brugge, Marcela Campagnoli, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Ignacio Garcia Aresca, Carlos Gutiérrez, Mónica Frade, Ignacio García Aresca, Florencia Klipauka Lewtak, Ricardo López Murphy, Nicolás Massot, Francisco Morchio, Emilio Monzó, Francisco Morchio, Paula Oliveto Lago, Esteban Paulón, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, y Alejandra Torres.

Como se ve, conviven llaryoristas, “peronistas republicanos”, lilistas, margaritos, liberales y pros.

La presencia de la CC-ARI en esta agrupación tan diversa es una consecuencia de la explosión de Juntos por el Cambio, luego de la derrota de Patricia Bullrich en las elecciones de octubre, y el posterior acuerdo del PRO con el liberal Javier Milei.

Para la CC-ARI cordobesa la incomodidad es evidente. Hernández Maqueda asumió en su banca legislativa este mes y ya se manifestó como un fuerte opositor del gobernador peronista Martín Llaryora, al que califica como un exponente de los métodos kirchneristas. En el Congreso, el presidente del partido nacional, Maximiliano Ferrari, mientras tanto, anudará relaciones con los representantes legislativos del gobernador cordobés.