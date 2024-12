Por Gabriel Silva

Si quedaba algún tipo de duda acerca de qué hará el radicalismo en el 2025, esos interrogantes empezaron a despejarse con fuerza durante los últimos días. El encuentro con foto incluida que encabezaron el presidente Javier Milei y los radicales cordobeses Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Luis Picat junto a otros correligionarios fue motivo de diversas posturas, pronunciamientos, guerra tuitera y ensayos de listas durante el fin de semana.

Sobre todo, porque la UCR cordobesa se encamina hacia una nueva fractura de cara al 2025 y todo apunta a, por lo menos, dos canastas rojiblancas en las Legislativas. Atento a los últimos movimientos del senador Luis Juez y un coqueteo cada vez más explícito con el gobierno libertario, De Loredo aceleró los contactos con el tándem que integran Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para comenzar a explorar algún tipo de acuerdo como se habló en el encuentro del jueves pasado en la Rosada.

La primera reacción contraria a ese movimiento de fichas la manifestó el exintendente Ramón Mestre ese mismo día en redes y la volvió a exponer horas más tarde.

Pero, el fin de semana, otro de los espacios que integran la UCR cordobesa como Identidad Radical, el núcleo liderado por el alfonsinista Carlos Becerra, también se sumó al rechazo a ese acercamiento deloredista con los libertarios.

“No convalidaremos en silencio la conducta servil e irresponsable de quienes bajo el paraguas de un bloque autodenominado UCR, traicionan años de historia de un partido político con profundas raíces democráticas y de una vida al servicio de los que menos tienen”, expresaron el sábado en un comunicado firmado por Becerra, Jorge Sappia y Martín Lucas, entre otros.

Las canastas por ahora

De Loredo sabe que no hay 2027 sin 2025. Y por ello, en primer lugar, deberá definir cómo jugará en las Legislativas para cosechar, no solo el objetivo de continuar en la Cámara baja, sino también de hacerlo con un resultado que le permita conservar expectativas hacia adelante. Es decir, lograr más allá de la continuidad, sostenerse como uno de los rivales que tendrá el gobernador Martín Llaryora en su intento de reelección.

Para esto, saben cerca del jefe del bloque UCR en Diputados que engancharse en un acuerdo con los libertarios lo blinda en ese sentido, pero lo desacopla -aún más- del gen radical. Algo de lo que De Loredo no reniega, no porque descarte al radicalismo, sino porque no entra en la de atarse con fervor a la Lista 3 y el purismo UCR.

Sabiendo precisamente de eso, comenzó a tomar fuerza desde hace ya varias semanas un esquema que contenga a otros radicales como el exintendente Mestre o por otro lado el que encara el legislador provincial Dante Rossi. Ambos, muy críticos del posicionamiento de De Loredo con Milei y, sobre todo el primero, con chances de condicionar aún más ese acercamiento entre el diputado y la fuerza del Presidente a través del Congreso de la UCR.

Rossi, por su parte, construye con el exintendente de Río Cuarto, Juan Jure; el extitular del partido, Marcos Carasso, y lógicamente con su par en la Unicameral, el legislador por Tulumba, Sebastián Peralta. Muy crítico en redes del encuentro Milei-De Loredo.

Además, tanto Mestre como Rossi hablan con quien es hoy un enemigo íntimo de De Loredo como es el presidente del Comité Nacional, el senador Martín Lousteau. Lo que por ahora falta, es el diálogo entre los radicales cordobeses opositores a De Loredo.

Esa alquimia la exploran también algunos intendentes y allí es donde se ve, entienden los radicales críticos del Gobierno provincial “la mano del Panal”. Sospechan que, frente a un escenario adverso para el oficialismo de Llaryora, pedirán varias pruebas de amor a los leales y empujarán a los de otro color político con la escasez de envío de recursos nacionales.

Algo de lo que también hablan con el Gobierno nacional tanto Juez como De Loredo.

Las mujeres, ¿y Negri?

Como se sabe, junto a De Loredo, las mujeres radicales que deben renovar mandato en el 2025 son Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning. La primera, presente en la reunión del jueves pasado y criticada también por aquellos que cuestionan los acercamientos a los libertarios; la segunda, alfil del presidente del partido en Córdoba, Marcos Ferrer, y anotada para la sucesión del riotercerense en 2027.

La preocupación, no solo de las mujeres sino de los que están en el entorno de De Loredo es que los Milei compren sin el combo y que liberen un casillero únicamente para el jefe del bloque radical.

En tanto, uno que empezó con recorridas es el exdiputado Mario Negri. Empantanado su arribo a la AGN, lo que provocó una tensión entre el caudillo radical y De Loredo, hubo una gira por el departamento General San Martín hace unos días que otros radicales pusieron bajo la lupa. ¿Habrá venganza/revancha/regreso de Negri a la Cámara baja?