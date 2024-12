Por Bettina Marengo



Martín Llaryora terminó el año con uno de sus objetivos políticos cumplidos: logró la aprobación en la Legislatura del amplio paquete judicial que tiene in pectore desde hace meses y ocupó los cargos de vocal del Tribunal Superior de Justicia y Ministerio Público de la Defensa, lo que le permitió mover piezas para quedarse con una silla en la Fiscalía General, donde el schiarettismo-viguismo tiene dominio. Bonus track, el gobernador se dejó un lugar en el organismo la Defensa para la política del año que entra, y tiene en la manga la decisión de avanzar con el Tribunal de Apelaciones de la Provincia en el ámbito penal, aunque el autor formal del proyecto, el administrador de empresas libertario Agustin Spaccesi, haya dicho que el fuero penal es, con toda la dificultad que tienen las causas para llegar al TSJ, el de más ágil acceso al máximo tribunal.

El festejo en redes sociales del gobernador no fue por las designaciones de Jessica Valentini al Tribunal Superior, ni de Alejandro Perez Moreno a Fiscalía General Adjunta o de Pablo Bustos Fierro y otros tres abogados para inaugurar la nueva dependencia judicial de la Defensa. El sanfrancisqueño ponderó en X la aprobación de Ficha Limpia, que salió por amplio margen en la Unicameral a diferencia del paquete judicial, y que ubica al mandatario, a quien los legisladores oficialistas se encargaron de señalar como el facilitador político del proyecto, a la vanguardia de Javier Milei, que jugó en contra de la iniciativa que un sector de la UCR y del PRO en Diputados había trabajado, supuestamente con la venia del presidente libertario. Hay una encuesta nacional de Synopsis que va hasta el 13 de diciembre, que convenció al gobierno de Córdoba de que Ficha Limpia era un tema a enfocar y no una agenda secundaria o de la casta. El dato es que dos tercios de los consulados estuvieron a favor de la ley de Ficha Limpia, mientras que el 45% consideró que Milei no había hecho todo lo posible para su aprobación en el Congreso, opinión que aparece en el 28% de los votantes de La Libertad Avanza y en el 63,7% de votantes de Bullrich, cantera con la que a Llaryora le interesa quedar bien.

Sin usar en su tuit el gancho #ModeloCórdoba, el jefe del Panal resaltó el “modelo Cordoba”. “La aprobación de la ley de Ficha Limpia es fruto del diálogo, la colaboración y los consensos entre diferentes fuerzas políticas, mostrando que en Córdoba podemos trabajar juntos más allá de las diferencias partidarias. … Nuestra provincia lidera el camino hacia una política más justa, honesta y representativa”, dijo sobre la norma que impide cargos electivos o ejercer funciones públicas a quienes tengan condena firme en segunda instancia.

Con lo de Valentini, Llaryora también quiere sacar chapa de institucionalidad y republicanismo en comparación con la posibilidad siempre latente de que Milei haga entrar por la ventana del decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si el presidente consuma el decretazo, será para el sanfrancisqueño un distintivo a mostrar en la campaña electoral que se avecina, donde la dificultad del oficialismo provincial va a ser diferenciarse de Milei sin enfrentarse como lo hacía con el kirchnerismo. Una mujer para cubrir lo obvio del género, siete miembros designados, y el procedimiento constitucional, todo suma.

En lo interno, el debate por la nueva jueza del TSJ al oficialismo le sirvió para contar porotos propios y ajenos, y los guiños por abstención. La oposición logró 27 de 70 votos, contando el Frente Cívico de Luis Juez, la UCR, Gregorio Hernández Maqueda, el peronista K Federico Alessandri y Rodrigo Agrelo de Encuentro Vecinal (que se abstuvo en el caso de la defensora Guadalupe García). El PRO, Construyendo Córdoba (Rossi-Peralta) y Luciana Echevarría del MST-FITU, se abstuvieron estratégicamente y funcionaron como aliados Graciela Bisotto, de la UCR, Karina Bruno, del PRO y Spacesi. En el Panal exhiben el número en contra del pliego como una muestra del techo de la oposición para expresar rechazo.

No todo es color de rosa. Valentini y Perez Moreno modifican la correlación de fuerzas y de alianzas en el núcleo duro de la justicia provincial y como se produzcan, si se producen, los realineamientos, con los plumas de hoy, está por verse. Lo que no está por verse es el malestar que produjo en los representantes del Ministerio Público Fiscal frente a los cambios en el abordaje a la problemática penal juvenil propuesto por el oficialismo. Parece que no gustó, como tampoco al sector viguista del oficialismo que prefirió no hacer olas a fin de año y “terminar en paz”.

Finalmente, el único acuerdo fue pasar los proyectos a las primeras sesiones del 2025.