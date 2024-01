Por Gabriel Marclé

Dovis, el clarividente

Cuando terminaba una larga jornada de trabajo, el periodista recibía un último mensaje que motivaba la atención del Enroque Corto.

Dirigente Peronista: ¿Usted cree en la clarividencia?

Periodista: Qué pregunta más rara, pero le contesto. Creo en la lectura de variables de la realidad que ayudan a predecir algunos comportamientos, aunque a veces resulta difícil explicar algunas cuestiones.

D.P: Bueno, si necesita jugarle a la quiniela, llámelo a Gustavo Dovis.

P: No entiendo…

D.P: En las redes compartió el fragmento de una nota que dio el 13 de diciembre pasado, donde hablaba de la posibilidad de que Río Cuarto se inunde. Una profecía. No sé si vio lo que pasó en algunos barrios el sábado pasado…

P: Todo sirve para hacer campaña, ¿no?

D.P: ¡Y claro! Si Dovis quiere seguir en carrera para presentarse como candidato, estas cosas le pueden servir.

P: Habría que preguntarle dónde se ve a mitad de año, si arreglando con el PJ o yendo con lista propia.

D.P: Usted lo dijo, hay que leer variables y no apelar a la suerte. Por cómo están las cosas, no veo posible un acuerdo. De hecho, creo que es de los lanzados peronistas que más lejos está de cerrar.

Radicales cuecen “unidad” a fuego lento

El periodista consultaba con su contacto en el armado radical de cara a las municipales para conocer el paso a paso del plan de campaña y las novedades más próximas.

Periodista: ¿Me va a contestar un mensaje a comienzos de enero?

Informante: ¡Por supuesto! No vaya a pensar que estoy tirado en la reposera en una isla caribeña (risas).

P: ¡Para nada! (risas) Le quería consultar por la campaña. No sé si están en condiciones de dar novedades.

I: Para eso sí es muy enero (risas). Se está trabajando, pero las alianzas se cuecen a fuego lento.

P: Le iba a preguntar por el vínculo entre Gonzalo Parodi y Gabriel Abrile, si se venían novedades. Creo que me ya me lo respondió.

I: Es que todavía no estamos en la parte “fuerte” de la campaña. Habrá que esperar al momento justo para dar el golpe. Por ahora, ¿lo leyó a Ariel Grich pidiendo que se establezca la unidad? Ahí está. Igual, hay otras cosas que se están resolviendo. Algunas, más importantes que una foto con Abrile.

P: ¿Cuánto más importante?

I: Bastante. De hecho, lo del radicalismo unido es una realidad que no impacta tanto como la aparición de otros espacios dispuestos a trabajar con nosotros. No le voy a dar exactitud, pero algunos van a sorprender. Por ejemplo, las charlas están firmes con algunos sectores libertarios.

P: Voto codiciado por todos, ¿no?

I: Bueno, ¿ve lo que le digo? Habrá que estar paciente y dejar que baje un poquito el sol. La gente está tratando de fingir demencia con las cosas que están pasando. Hoy, cualquier novedad política puede caer mal.

Reclamos y “escraches”

El dirigente radical le comentaba al periodista sobre la situación de vecinos afectados por las lluvias del último fin de semana.

Dirigente Radical: ¿Alguien de la Municipalidad va a salir a explicar por qué se inundan barrios enteros de la ciudad cuando cae un poco más de lluvia de lo común?

Periodista: Me parece que está minimizando un poco la tormenta (risas). No fue un poco más de lo común. Además, no es por defender a nadie, pero el Comité de Emergencia trabajó en la asistencia. Es verdad que lo de las inundaciones es un problema…

D.R: Entonces, me lo reconoce. Está bien. Después vea las notas que le hicieron a vecinos de Banda Norte a los que se les llenó de agua una casa del Plan Semilla de Provincia. Veinte centímetros de agua les hicieron. No vi muchas repercusiones, pero sí vi que en la Municipalidad se han lavado las manos sobre las obras que hacen falta. Es más, se las agarraron con los vecinos que viralizaron el video donde hacían el reclamo. Les dicen que no es momento de escraches.

P: ¿Escraches?

D.R: Esa es la palabra que utilizaron. Se ve que el momento no es este porque se viene la campaña y después las elecciones. Pero los tiempos de la gente no son los de la política. Nunca más cierta esa frase. Mire, en otros municipios parecen más preocupados. Reúnen a los vecinos, van al barrio, se mojan las patas y se llenan de barro. Es lo que esperaría cualquier riocuartense, que los funcionarios estén ahí y no solo para la foto.

Habilitan nuevas luminarias y más del 90% de la ciudad ya cuenta con tecnología LED

El Intendente Juan Manuel Llamosas y el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana Guillermo De Rivas recorrieron el barrio de Empleados Municipales, donde recientemente fue habilitada la obra de luminarias LED que se ejecutó en el sector de la Vecinal Las Quintas, con lo cual más del 90% de la ciudad ya cuenta con dicha tecnología.

"Estuvimos recorriendo el barrio y hablando con los vecinos que desde ahora cuentan con gran parte del alumbrado público bajo el sistema LED, lo que brinda mayor seguridad y ahorro, pero sobre todo tranquilidad. En este sector de la ciudad se está cumpliendo con una demanda que estaba desde hace mucho tiempo", indicó Llamosas.

Paralelamente, el Intendente comentó que más del 90% de la ciudad ya cuenta con luminarias LED y anticipó que se continúa avanzando para llegar al 100% de Río Cuarto. "Lo hacemos porque sabemos que esto mejora la calidad de vida. Además, muchas de estas iniciativas surgieron de los propios vecinos a través del Presupuesto Participativo. En el caso puntual de este barrio llegamos con un número importante de luminarias y vamos a continuar avanzando en la plaza", manifestó el mandatario.

Por su parte, De Rivas destacó el compromiso de los vecinos y vecinas del sector y dijo que es una gran alegría inaugurar este tipo de obras, debido a que son múltiples los beneficios que se generan. "Estamos hablando de ocho manzanas con luces LED en este hermoso barrio. Es importante seguir haciendo obras en Río Cuarto, especialmente en los tiempos difíciles que se viven en el país", expresó el funcionario.

En tanto, los vecinos y vecinas de la zona se mostraron satisfechos con la culminación de los trabajos. En ese marco, Miriam Constantino, referente del sector e impulsora del proyecto de luminarias LED dentro del Presupuesto Participativo, dijo que están felices por todo lo que se ha hecho.

“Estoy muy feliz por las luces nuevas y por todo lo que hemos logrado en poco tiempo. Desde que nos pusimos a trabajar y nos contactamos con la gente del municipio nos han dado muchas respuestas y el barrio cambió. Nosotros nos sentíamos olvidados, pero ahora hemos resurgido y eso es muy valorable”, dijo Constantino.