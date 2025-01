La tensión Larreta-Bullrich empuja al PRO cordobés a la desintegración

Por Gabriel Silva

El PRO cerró el 2024 con el mismo desconcierto que arrancó el año que recién termina. Perdidos por una agenda, una narrativa y, lo que es peor, un nutrido caudal de votos que le absorbieron los libertarios de Javier Milei, la fuerza amarilla atravesó en los últimos días una tensión que, si bien parece haber menguado en redes, puertas adentro dejó a todos regulando: la munición gruesa con la que se dispararon Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

El fuerte cruce en redes sociales del fin de semana por la falta de infraestructura carcelaria en Caba dejó a varios apartados de manera cuidadosa. Sobre todo, porque no habían terminado de digerir un tema del que se habla poco, pero, como dijo un cordobés con llegada a la primera plana nacional, impacta mucho: la denuncia en contra del jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, por las cuentas offshore en el exterior.

Así, esmerilados después de una interna que fue tan feroz como la Paso del 2023 y dejó mediante un acuerdo a Mauricio Macri como presidente, la falta de liderazgo del fundador del espacio es también la crítica más habitual en el último tiempo. Incluso, de aquellos que responden de manera directa al expresidente, pero coquetean y fantasean con terminar encajados en una lista de consenso con La Libertad Avanza este año.

Si a esto se suma el escenario cordobés casi como una precuela de la extinción PRO en el 2023, los condimentos para los amarillos mediterráneos son suficientes como para no reconocer la crisis de un partido que envejeció pronto. Y, para muchos, también lo hizo mal.

La venganza bullrichista

Cuentan aquellos que revolotean en la canasta del bullrichismo que a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no le cayó para nada bien la incomodidad que le hicieron pasar los Macri a la cordobesa Laura Rodríguez Machado en la última reunión del Consejo Nacional del PRO donde se empujó la intervención y el desplazamiento de Oscar Agost Carreño.

En aquel momento, la diputada cordobesa se plantó y habló de traición, pero los cruces y las miradas del expresidente y, en mucha menor medida, del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fueron vehementes. “Hay que tener al Calabrés fulminándote con la mirada desde atrás…”, sintetizó una persona que entiende que Rodríguez Machado lo soportó bien.

Asegurado dicen muchos su casillero en una boleta libertaria para este año, Rodríguez Machado le protege el territorio a Bullrich con un cuidadoso despliegue para no chocar con los intereses de los libertarios que comandan desde el eje que integran Karina, Lule y Martín Menem. Y que, en Córdoba, tiene como único referente al diputado Gabriel Bornoroni.

En tanto, más allá del impacto en la primera plana legislativa, también se deberá prestar atención a lo que suceda aquí, tanto en la Unicameral como en el Concejo Deliberante. Con una banca en cada recinto, Ignacio Sala en la Legislatura y Jéssica Rovetto Yapur en el Concejo, el bullrichismo también incidirá en estos legislativos.

Lo que asoma como una incógnita ahora es el contundente respaldo de esta facción en Córdoba al desplazado Agost Carreño, hombre muy vinculado al larretismo en el 2023. Cuando Macri empujó la intervención de Laura Alonso, el bullrichismo salió con todo a arropar al diputado nacional que integra el bloque de Miguel Pichetto; resta saber si habrá coletazos de la tensión Larreta-Bullrich que obliguen a repensar esa batalla ajena.

Cierto es que, cuando lo hicieron, fue para que Bullrich le pise la provincia a Córdoba con miras al armado legislativo de este año. Todas especulaciones que se deben leer entrelíneas con aquellos mensajes entre Macri y Milei bajo el “juntos en todos lados, o nada”.

Larretismo y macrismo, más complicados

El fin de semana hubo algunos que creyeron que, bajo la lógica bastante primaria de ‘los enemigos de mis enemigos son mis amigos’ podía existir un acercamiento entre Macri y Larreta tras el cruce con Bullrich. No solo que eso está pausado, sino que muchos ven al Pelado directamente afuera del PRO que hoy preside Macri.

“No lo veo a Horacio volviendo al PRO. Debería existir un acuerdo más macro, pero no me suena”, dijo un amarillo a Alfil. Ante las versiones de una doble candidatura de los dos ex jefes de Gobierno porteño en Caba para el tramo a Senado y Diputados.

En Córdoba, el larretismo quedó huérfano y el macrismo, no tanto pero casi. Los que respondían de manera directa a Larreta como Agost o Héctor Baldassi hoy reconfiguran su futuro y ambos mantuvieron varias conversaciones con el llaryorismo a lo largo del 2024.

Por su parte, Macri contiene entre sus filas a la actual funcionaria libertaria Soher El Sukaría que divide su futuro entre continuar en la gestión nacional, encarar una campaña para volver a la Cámara baja o retornar a su banca en el Concejo.

Pero, además, aquellos que son refractarios al liderazgo de Macri en Córdoba disfrutan también de los malos resultados que muestra la última incorporación al staff del expresidente: la intendenta de Mendiolaza, Adela Arning. Complicada con la gestión en Sierras Chicas se empezó a apagar la chance de boleta de la actual vicepresidenta de la Asamblea nacional del partido.

Llaryora ahora espera a un PRO depreciado

Con el Partido Cordobés con acciones a la baja como estrategia frente al reflote del Modelo Cordobés; y una dirigencia que pide más peronismo en las listas, el gobernador Martín Llaryora sabe que no es prioritario generar lugares para los huérfanos del PRO. Al menos, reconocen que los lugares están más acotados, se valorará gestión y entienden cerca del mandatario provincial que se puede sumar voto sin la necesidad de incorporar nombres.

“Si hay una alianza de LLA con el PRO, el voto amarillo moderado no va a ir a esa canasta. Tampoco a una del radicalismo, va a venir acá”, repiten confiados en El Panal. Lo que altera aún más el clima dentro de un partido sin brújula de cara a una elección legislativa y donde, al parecer el único objetivo, es sostener Caba frente al embate libertario.