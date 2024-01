A contramano de la poda, Rambaldi subió salarios

Por Yanina Soria

El intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, se muestra decido a gestionar con alto perfil la ciudad que, tras un batacazo electoral, le arrebató al peronismo que habitó por más de una década el poder municipal.

A poco de asumir, el dirigente del partido Encuentro Vecinal denunció a su antecesor Facundo Rufeil por el estado en el quedo dijo encontrar el municipio, y luego judicializado el pase a planta permanente de más de 70 empleados que había firmado antes de irse la gestión saliente. Mientras hacia afuera teje junto a otros colegas de Juntos por el Cambio que administran otras ciudades del departamento Colón un bloque político regional para hacer contrapeso al gobierno de Martín Llaryora, Rambaldi tomó algunas decisiones que llamaron la atención.

Pues en un contexto de ajuste salarial y achique del Estado que drena desde la Nación hacia la mayoría de las provincias argentinas, el calerense decidió materializar una de sus propuestas de campaña: otorgar un significativo aumento salarial a los empleados municipales.

El proyecto enviado y aprobado en el Concejo Deliberante determina un incremento del 90% en los salarios a partir de enero para todos los empleados de planta permanente, contratados, funcionarios, concejales y tribunos de cuentas.

A contramano del fuerte recorte salarial que logró aplicar por ley a los estatales el gobernador Llaryora, y del ajuste que todavía realiza el presidente Javier Milei en la administración nacional, Rambaldi efectivizará lo que el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó hace apenas unos días.

El intendente habló de un “acto de justicia” para los trabajadores municipales de La Calera que “tienen los salarios más bajos de todo el departamento Colón”. Incluso, agregó, que “fueron 16 años de percibir ingresos por debajo de la inflación, por eso este aumento es inédito”. Y puso como ejemplo los sueldos de la categoría 8 que arrancan en 150 mil pesos.

La ordenanza aprobada lo faculta a mejorar con otro 15 por ciento extra los salarios si es que la inflación acumulada durante el año pasado supera el 175 por ciento, algo que se conocerá en los próximos días cuando se develen los números de diciembre que, se estiman, rondarán en el 30 por ciento de inflación.

Por su lado, Rambaldi anunció que mientras dure la emergencia económica decretada por el Ejecutivo Municipal, se recortará el salario en un 50 por ciento, destinando la otra mitad a distintas organizaciones sociales de la ciudad. Si bien es un gesto más simbólico que de efectos prácticos para el erario municipal, ese porcentaje supera la media de los recortes salariales de funcionarios políticos que se aplicó en la Provincia. Pues, los legisladores aprobaron (para la foto) una reducción del 15 por ciento de las dietas.

Rambaldi, criticó también que el sindicato municipal (Sitram) haya acordado con la gestión anterior un incremento del 50 por ciento, pero no remunerativo. “Con el incremento que aprobamos, todos los no remunerativos pasan al básico trasladando el aumento también a los jubilados”, dijo el vecinalista.

En otro orden, sobre los 72 agentes que fueron pasados a planta por el ex intendente Rufeil antes de dejar la gestión, el actual gobierno municipal sostiene que se trató de una medida inconstitucional. Entre los argumentos, aseguran que no hubo concurso, que el decreto se habría dictado en plena veda electoral el año pasado y que no fue publicado.