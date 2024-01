Por Alejandro Moreno

El homenaje de los radicales al ex presidente Arturo Illia, realizado el jueves pasado en Cruz del Eje al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, dio lugar, previsiblemente, a algunas demostraciones políticas.

Dirigentes de diferentes grupos internos, pero que pueden catalogarse como parte del universo progresista o de centroizquierda, firmó un comunicado en el que exigen “honrar” la memoria de Illia con un posicionamiento crítico frente al gobierno del liberal Javier Milei.

“Hemos convenido honrar su genuina conducta radical y su memoria declarando: la UCR debe recuperar su autonomía partidaria y su identidad ideológica, sacudiéndose de ligazones y ataduras que han diluido la expresión de su auténtico contenido doctrinario y opacado su protagonismo político hasta hacerlo casi total”, afirmaron los radicales que suscribieron el comunicado. En una lista bastante extensa encabezan el legislador Carlos Briner; el concejal de Córdoba Sergio Piguillem; el histórico referente alfonsinista Carlos Becerra; el ex presidente de la Convención Nacional, Jorge Sappia; el hijo del homenajeado, Leandro Illia; el ex titular del Comité Central, Anselmo Bruno; el vicepresidente del Comité Central, Martín Lucas; los ex legisladores Héctor Dulla y Ricardo Castañeira; y dirigentes como Leandro Dionisio, Marcelo Sayavedra y Julio Caballero.

Para estos radicales, el partido “ha tropezado ingenuamente con adhesiones y compromisos que se contraponen a sus principios y valores y por causa de ese comportamiento errático ha perdido visibilidad”.

Este señalamiento apunta al acuerdo con el PRO, surgido de una convención que tuvo lugar en Gualeguaychú, en 2015, y al apoyo que podría concretarse en el Congreso al DNU (decreto de necesidad y urgencia) y al proyecto de ley Ómnibus impulsados por el presidente Javier Milei para iniciar la reforma del Estado y la recuperación de la economía.

Pero también se cuestiona la actitud del gobernador Martín Llaryora, al que la oposición apunta por la reducción de las atribuciones de control del Tribunal de Cuentas, por la cooptación de dirigentes opositores, y por algunas de sus primeras medidas, como la reducción de los sueldos de los empleados estatales.

El documento de Cruz del Eje considera que esas alianzas deben “corregirse para que nuestro partido vuelva a ser el abanderado de la libertad, la igualdad y la justicia social, como sostén de la república fundada en la democracia social”.

“En los días que nos toca vivir es preciso asumir posiciones categóricas frente a los desafortunados intentos de soslayar el orden jurídico violentando la Constitución Nacional y atropellando la Constitución Provincial, con pretensiones autoritarias, con propuestas que atentan contra los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que niegan los derechos laborales más sentidos”, señalan.

“Afirmados en nuestra voluntad de constituir consensos con otras fuerzas políticas, pero sobre la base del diálogo social y la determinación de acuerdos adoptados en un claro pie de igualdad aspiramos a recuperar en la Provincia de Córdoba el rol principal que nuestro partido asumió en el retorno de la democracia y volver a consagrar a un gobernador radical”, concluyeron.

Suspensión

El Comité Central, presidido por Marcos Carasso, suspendió sorpresivamente ayer la reunión plenaria que iba a desarrollarse hoy en la Casa Radical. Los plenarios convocan a las autoridades partidarias provinciales y departamentales, y a los legisladores provinciales, entre otros ocupantes del organigrama partidario.

La agenda era interesante, porque iba desde la genérica “situación actual del partido”, a la “oposición al gobierno provincial”, derivando finalmente en el “panorama hacia la renovación de autoridades”, una cuestión que comienza a calentar la temperatura interna de la UCR cordobesa.

De acuerdo con los trascendidos, la nueva fecha para entablas estas discusiones sería el lunes 5 de febrero.