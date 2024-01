Nuevo Grupo Tulumba; lo lidera Rossi (sin Becerra)

Por Alejandro Moreno

Un nuevo grupo surgió en la Unión Cívica Radical, aunque en esta ocasión sin papeles porque, justamente, entre sus propuestas está la disolución de los núcleos internos. El que encabeza el que podría denominarse Grupo Tulumba es el legislador Dante Rossi.

El Grupo Tulumba es un desprendimiento de Identidad Radical -el núcleo alfonsinista cuyo referente histórico es el diputado nacional Carlos Becerra y su principal dirigente es el vicepresidente del Comité Nacional, Martín Lucas- y además de Rossi lo integran el legislador Sebastián Peralta, el intendente de Villa Tulumba, Roberto Casas; la ex concejal de Villa Carlos Paz, Natalia Lenci; la vicepresidente de la JR provincial, Luciana Almada; y los presidentes comunales de Los Pozos y El Rodeo, Leonardo Tripiana y Juan Quiñones, respectivamente, entre otros. De todos modos, no irán por la conformación de un núcleo tradicional por aquello de que proponen que la UCR ya no tenga minipartidos internos.

Rossi y Peralta formaron en la Legislatura el bloque Construyendo Córdoba, que es una escisión de la bancada de la UCR, aunque permaneciendo en el interbloque Juntos por el Cambio.

Este grupo tendrá su bautismo, precisamente, en Villa Tulumba el próximo sábado, con una reunión en el restaurante Don Pedro.

Los rossistas buscan que en la Unión Cívica Radical acelere el proceso de negociaciones para evitar elecciones internas, y lograr que la renovación de las autoridades pueda definirse por un acuerdo entre el sinnúmero de grupos en que está dividida.

El comunicado que dio luz al Grupo Tulumba reclama la “unidad sin exclusiones, un programa para gobernar, liderar la coalición, y el fortalecimiento y modernización partidaria disolviendo los núcleos internos”.

“Enfrentamos muchos desafíos, tales como el desdibujamiento de nuestro perfil ideológico y doctrinario, la necesidad de construir una nueva alternativa a nivel nacional que señale que el camino no es el acompañamiento a un ajuste salvaje como el que lleva adelante el gobierno nacional y menos aún una vuelta al kirchnerismo que ha fracasado estrepitosamente”, trazaron Rossi y los demás como escenario político. “También –agregaron volviendo la mirada hacia el panorama local-, una vocación del partido gobernante en nuestra provincia que, buscando construir un falso partido cordobés, suma dirigentes opositores a fuerza de ofrecer cargos públicos”.

Los cuatro puntos que el Grupo Tulumba plantea son: “Evitar la elección interna y construir una fuerte unidad, sin exclusiones y evitando pintar la UCR cordobesa de una sola visión sectorial. La unidad es un requisito fundamental para la edificación de un partido vigoroso; elaborar un programa que vuelva a cautivar a los cordobeses. La única responsabilidad de un partido no puede ser solo generar oposición, sino que estamos obligados a decirles que tenemos un plan para que puedan vivir mejor; fortalecimiento de la coalición, que nos puso sólo a 3 puntos de gobernar la Provincia, sabiendo que a partir de ahora es el turno de que la UCR la lidere; modernización y fortalecimiento de las instituciones partidarias, disolviendo a ese fin los distintos núcleos internos, los que hoy no representan en su mayoría distintas formas de visualizar la realidad y carecen de organicidad, siendo sostenidos por la dirigencia de la capital”.

Fecha de interna

El próximo lunes sesionará en la Casa Radical el Comité Central de la Provincia, presidido por Marcos Carasso, para definir la convocatoria a elecciones internas para renovar las autoridades partidarias, cuyos mandatos, ya prorrogados, culminan el 31 de mayo.

Las elecciones serían el domingo 5 de mayo, y con esa fecha sobre la mesa los posicionamientos internos irán ganando en intensidad.

Por otro lado, el sábado 3 de febrero habría una asamblea partidaria, abierta a los afiliados, para discutir el futuro de la UCR en un año clave, en el cual habrá un intento invasivo del peronismo de la mano de la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien fuera expulsada por el Tribunal de Conducta pero con el expediente en apelación ante el Congreso Provincial.