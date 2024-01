La UCR confirmó que las internas serán el 5 de mayo

Por Alejandro Moreno



Los afiliados radicales votarán las autoridades partidarias para el bienio 2024-2026 en las elecciones internas convocadas para el domingo 5 de mayo, si no hay antes un acuerdo de referentes.

El Comité Central de la Unión Cívica Radical sacó ayer la convocatoria a elecciones internas para la renovación del plantel político partidario. Los afiliados elegirán los futuros miembros del Comité Central de la Provincia y de los departamentales, los congresales provinciales y los convencionales nacionales, entre otros cargos que incluyen los de la Juventud.

La reunión tuvo lugar en la Casa Radical y fue presidida por Marcos Carasso, junto a los vices Martín Lucas y Cecilia Ruetsch, y participaron secretarios del variopinto escenario interno.

El domingo 5 llegaba como el favorito porque los mandatos actuales concluyen el 31 de mayo, y tratándose de internas radicales conviene que haya un margen razonable entre las elecciones y la asunción de los ganadores. La experiencia de la última interna, la del 2021 animada por Marcos Carasso y Rodrigo de Loredo, justifica la prudencia de dejar un par de semanas para los pataleos postelectorales. Por ello, no prosperó alguna débil moción de marcar en rojo el domingo 12 en el calendario radical.

En el mismo sentido, en el Comité hubo coincidencia en que la prolijidad debe ser un valor en la próxima interna.

La UCR es el partido con mayor vocación democrática interna en la provincia de Córdoba, pero muchas veces los naturales tironeos terminan dañando su imagen. En ocasiones por excesos propios y, en otras, porque el peronismo alimenta la observación crítica del proceso interno de su principal opositor.

Justamente los radicales parecen en la actual coyuntura política mejor enfocados en la oposición al peronismo, tanto en la Legislatura provincial, donde hay una tensa paridad de fuerzas, como en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Además, esta vez temen que el PJ invada la Casa Radical a través del grupo autopercibido Radicales Auténticos, que capitanea la vicegobernadora Myrian Prunotto, que con alguna alianza interna podría competir en las elecciones del 5 de mayo.

Los Radicales Auténticos ya comenzaron la tarea de rastrear aliados, porque no tienen un núcleo reconocido y solo no podrían competir en las urnas. Todo parece indicar que ese soporte se lo daría Córdoba con Todos, que conduce Juan Gait. Pero los prunottistas, incluso, llamaron a un plenario abierto en Villa Giardino para sondear qué otros radicales podrían sumarse, bajo la bandera de un reclamo de renovación partidaria. Las objeciones de los prunottistas colocan en la misma bolsa a Rodrigo de Loredo, a Mario Negri y a Ramón Mestre, desatendiendo todo aquello que diferencia, realmente, a estos tres referentes del radicalismo cordobés.

El Comité, a su vez, llamó a los dirigentes y militantes de la UCR a una asamblea que tendrá lugar en el salón Macario Carrizo de la Casa Radical, el próximo sábado. La agenda debería estar enfocada al futuro del partido, internamente y en su política de alianzas, aunque todavía estará caliente el discurso del gobernador Martín Llaryora en la Legislatura, que será dos días antes, y seguro que las repercusiones de sus palabras llegarán hasta la sede del radicalismo. Además, esta asamblea fue quirúrgicamente convocada para después de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación sobre la Ley Ómnibus, para evitar que los muy diversos enfoques que hay en el partido en relación al proyecto económico de Javier Milei derive en un debate que presione en exceso a los diputados nacionales de la UCR. Ahora, la discusión será, en todo caso, con los hechos consumados. El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR es Rodrigo de Loredo, quien aspira a conducir, mediante un aliado, al próximo Comité Central, y a pilotear con la mayoría al estratégico Congreso Provincial.

El posible candidato de De Loredo es el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer. A partir de ahora, con la fecha de elecciones confirmada, largará la carrera de postulantes, los reales y los que harán el cacareo necesario para sentarse mejor a la mesa de las negociaciones.