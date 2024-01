Caputo y Milei aprietan a la UNC mientras Boretto garantiza salarios

Por: Francisco Lopez Giorcelli



La medida se oficializó en las últimas horas del día lunes e impactó de lleno en distintas entidades autárquicas de la administración pública, además de ser una estrategia para empezar a vaciar el Banco Nación, un “enemigo” ideológico del actual gobierno nacional, también aprieta cada vez más a las arcas de la UNC. Más allá del trasfondo ideológico, esta medida claramente modifica el funcionamiento de los pagos de salarios de trabajadoras y trabajadores de las Universidades Públicas entre las que se encuentra la UNC.



En este contexto la planta docente y no docente están en alerta ante la posibilidad de no cobrar sus sueldos el último día hábil del mes como suele ocurrir. De esta forma se empieza a dar un contexto de conflictividad que puede ir en aumento y no dará tregua hasta que las Universidades no puedan aguantar económicamente, algo que no encuentra explicación en el funcionamiento mismo de las entidades sino que parece ser una decisión política puramente ideológica.



Por esto la asociación gremial de las y los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC) difundió un comunicado donde declaran a la docencia universitaria en “estado de alerta” advirtiendo que “a la falta de paritaria y el retraso salarial de la docencia universitaria, se le suma ahora la decisión del Ministerio de Economía de que el Banco Nación suspenda los convenios que permitían el adelanto de fondos a las universidades para el pago de sueldos hasta recibir la transferencia del Tesoro Nacional.” dicen desde la conducción gremial.



Este mecanismo garantiza el salario docente y no docente en el primer día del mes o en el último día hábil de cada mes. La estrategia del ejecutivo parece ir en sintonía con el espíritu privatizador del cual se hace eco el presidente Milei y que, más allá de la demora del pago de salarios, se puede entrever una estrategia que puede tomarse de dos formas.



Por un lado como una demostración de fuerza por parte del gabinete económico para “apretar” a las entidades públicas y empujarlas cada vez más a una posible privatización, la estrategia en este caso es simple: vaciar las arcas a través del congelamiento presupuestario que sufre la Universidad algo que le va a presentar más de un dolor de cabeza al Rector Boretto y su equipo de gestión a la hora de que la UNC abra sus puertas al 100%.



Por otro lado puede ser una consecuencia de intentar vaciar y llevar a la quiebra al Banco Nación que es la entidad bancaria mediante la cual los salarios son pagados, parece que el enfrentamiento entre trabajadores y el choque de intereses es el arma que utiliza el ejecutivo nacional para llevar adelante su plan.

Esta opción aparece como la más posible pero que encuentra su techo al momento en que los gremios que nuclean a los trabajadores vienen advirtiendo esta jugada hace rato, por lo que parece difícil que ocurra y por el contrario es más probable que haya una confluencia de ambos en un mismo reclamo.



Un dato para tener en cuenta es que el gremio ADIUC se reunió el día martes para seguir delineando la hoja de ruta para el inicio de clases. “Daremos continuidad al trabajo de discusión, diseño de estrategias y producción de materiales para el inicio del ciclo lectivo” dijeron distintas fuentes del gremio y, además, establecen que se generarán los espacios necesarios para “debatir sobre el escenario que estamos atravesando” marcando un inicio de clases caliente y con perspectivas a aumentar la temperatura si el ejecutivo no da el brazo a torcer.



En concreto el martes debatieron en torno a cuatro ejes que son justamente los puntos de más conflictividad en el último tiempo. En primer lugar se encuentra el deterioro salarial que se viene dando hace más de 6 años por lo menos y que se aceleró en el último mes con la fuerte devaluación dispuesta por el Ministro de Economía Luis Caputo.



Al fuerte retroceso salarial hay que sumarle el aumento de precios de los servicios, alimentos, combustible y alquileres lo que le pega de lleno a la comunidad docente y no docente de la Universidad. No solo esto han discutido sino que un segundo eje de debate se dio en el marco del congelamiento presupuestario a las Universidades Públicas que implica un congelamiento salarial, quita de becas y desfinanciamiento educativo muy fuerte por la inflación proyectada para este 2024.



Otro de los ejes fuerte de discusión se desarrolló en torno a las restricciones que quiere imponer el gobierno de Javier Milei a la participación sindical de trabajadores y trabajadoras estatales. Esto se dio a conocer en el mega DNU impulsado por el mismo presidente y fue rechazado por unanimidad en todos los ámbitos estatales y la UNC no fue la excepción.



En este contexto de incertidumbre quien sí salió a dar respuestas concretas y un fuerte respaldo a quienes motorizan la UNC fue su propio Rector John Boretto. El titular de la Casa de Trejo empezó con las gestiones necesarias para garantizar los salarios para el día de hoy 31 de enero. Se trata del primer respaldo fuerte a docentes y no docentes en medio del conflicto entre las Universidades Públicas y el Ejecutivo.



Hasta el momento el rectorado universitario no había dado muchas señales directas en repudio al congelamiento presupuestario lo que implica un gran recorte económico para la Universidad o en contra de las modificaciones de las leyes de educación superior y de financiamiento educativo . Es probable que cuando arranque el año lectivo se vea a un oficialismo más metido en la discusión en torno a estos ejes, tanto desde el rectorado como desde lo estudiantil parecen prepararse para lo que se viene.