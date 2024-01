Enero se va y la oferta estival se queda

Por Gabriel Abalos

Qué bueno una salida al cine

El Cine Arte Córdoba sigue al centro de las opciones que ofrece la ciudad en materia de gozar salidas culturales y de acceder a buenas novedades cinematográficas este verano. La programación de este miércoles y de mañana jueves se abre al regreso de esa joya tan Kaurismäki que es su más nueva producción tras seis años sin dirigir: Hojas de otoño (2023). Sus dos personajes son rehenes de las pocas oportunidades laborales, ella es repositora de un supermercado y pierde su trabajo por no desechar un producto vencido y guardárselo para sí. Él es despedido de su trabajo tras un accidente, debido al grado de alcohol en su sangre. Se conocen (de vista) en un karaoke, pero hay timidez y cierta reserva en las miradas que entrecruzan. Eso basta para compartir una salida al cine, y luego un imprevisto -la pérdida del número de teléfono de ella anotado en un papelito. Con naturalidad y mínima expresividad, los personajes se las arreglan para llegar a encontrar a quien amar y por quien ser amados. Se pasa a las 19. El otro título, a las 21, es Puan, que la sala ofrece en forma recurrente, lo cual es bueno, porque la película de María Alché, Benjamín Naishtat sigue entretanto conquistando público en su carrera internacional. Dos profesores de filosofía compiten por un cargo titular en la universidad. Sus retratos sirven para acomodar miserias, faltas o excesos de autoconfianza en cada uno de ellos. Uno es el sucesor natural, pero no se ha actualizado; el otro viene de Europa y aboga por clases motivadoras que le dan buenos resultados. Como fondo, apenas pincelada, la crisis social y de la educación pública. Actúan Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia. Entrada general $ 1500, jubilados y estudiantes $ 1000 en boletería, 27 de abril 275.

Mañana y el viernes se suma a la cartelera, a las 19, el Espacio Incaa con la proyección de Chau Buenos Aires (2023) dirigida por Germán Kral, sobre un bandoneonista de tango que decide dejar el país para buscar otro horizonte. Pero del dicho al hecho, pasan cosas. Una película con buena banda sonora de tango. Actúan Diego Cremonesi, Marina Bellati. La entrada Incaa tiene un precio promocional. También el jueves y el viernes se agrega a las 21 el filme ucraniano Valeria viene a casarse (2022) de Michal Vinik, sobre dos hermanas se resuelven a dejar su tierra para mudarse a Israel y conseguir maridos. La entrada en este horario tiene el valor regular del Cine Arte.

Ova Brizuela, renovadas canciones

El compositor, músico y artista visual Osvaldo (O-Bri) Brizuela se ha postulado a los Premios Gardel 2024 con su canción Trepo, enviada a la categoría Mejor canción de folclore. Satisfecho, el músico expresó en sus redes respecto a la categoría en que se inscribió: “Los que me conocen saben de mi eclecticismo”, ya que, si bien el folklore se cuenta entre sus inspiraciones, no es un género que identifica a primera vista la obra de Ova. El guitarrista y compositor está lanzando además, este miércoles, en la plataforma YouTube el EP titulado La menor distancia, que contiene cuatro canciones creadas en 2004 y 2008, de las que su autor presenta nuevas producciones “grabadas y mezcladas en mi depa y masterizadas por mi bro y gran músico @mcandussi”. Estos temas podrán disfrutarse desde hoy en el YouTube (@O-Bri) se pueden suscribir “y posta que ese gesto me suma, desde el afecto y el apoyo como artista”, dice Brizuela. Desde el viernes el material estará disponible también en “#bandcamp, donde se puede acceder a otros álbumes, aparte de la música variada que los espera en Spotify y demás plataformas digitales”.

Visitas circenses al interior provincial

Prosigue llevando teatro a localidades del interior cordobés el ciclo Teatro Itinerante de la Agencia Córdoba Cultura junto a la Agencia Córdoba Cultura, con apoyo del CFI, junto al Colectivo Itinerantes. Este miércoles serán visitados por la alegría teatral la Biblioteca Popular de Travesía - predio comunal al lado del club- La Travesía, Dpto San Javier, adonde llegará un espectáculo que fusiona circo, música y teatro. Se llama El circo a la calle y lo lleva el colectivo Traslarisa, que pregona la risa como la mejor medicina.

Por su parte, en la Feria Cultural y Artesanal de Villa La Bolsa, Dpto. Santa María, se podrá disfrutar de Le Cirque de Irina y Margarite, de Muches Mundes, quienes ocupan el espacio para cumplir su sueño del circo propio al estilo payaso, proponiendo una historia donde el humor, el trabajo colectivo, la confianza y el respeto a la diversidad son los ejes que se transmiten al público.

Propuestas que seguirán en la Villa

A las 22, la sala Espacio África (Arturo Orgaz 58), propone un encuentro con la voz del referente cuartetero Toro Quevedo y la participación de la cantante María Laura Saggin. Con 45 años de trayectoria, el artista continuará la temporada este febrero en la Villa presentando el espectáculo Toro íntimo, un formato teatral musical donde se van tejiendo canciones de géneros diversos y algunos cuadros a los hace su aporte una humorista trans. El show es producido por Verónica Vaira y Rodrigo Perazolo.

En el Teatro Holiday (9 de Julio 53), proseguirá los miércoles en febrero a las 20.30 ¡Guau!, con libro de María Inés Falcioni y dirección de Adrián Vocos. Su tema: Se ha perdido el cachorro Coco y es urgente iniciar su búsqueda. En el Teatro Libertad (Libertad 70), por su parte, hay despliegue de humor, magia, acrobacia, vuelos, contorsiones y coreografías para toda la familia, a partir de las 22.45, con el espectáculo titulado Cirque Luneil.