Delasotistas reafirman candidatura de Nazario (¿ruptura PJ?)

Por Julieta Fernández

“Adriana (Nazario) no es precandidata, es candidata”, afirmó el ex legislador y dirigente de La Militante, Franco Miranda, en diálogo con el programa radial Poster Central. La declaración -en un tono contundente- habilitó la posibilidad de que haya dos candidatos peronistas en las próximas elecciones municipales, teniendo en cuenta que desde el llamosismo insisten en instalar al secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas, como el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba. Miranda hizo referencia a la “construcción de un proyecto que contenga todas las demandas de la gente” y dijo que “Adriana va a ser candidata por el partido de Río Cuarto y para Río Cuarto”.

El ex legislador evitó utilizar el término “jugar por fuera” pero consideró que el proyecto que representa Nazario “trasciende las fronteras partidarias” y apeló a su experiencia de gestión en tiempos de crisis. “Cuando estaba (Alberto) Cantero se producían hasta medicamentos en la ciudad. Las gestiones que vinieron después fueron destruyendo todo. Hay que volver a ese tipo de políticas públicas”, sentenció Miranda.

“Debemos debatir una oferta electoral que sea la mejor. ¿A quién se va a elegir? ¿A una persona con un proyecto o alguien que solo quiere un cargo?", dijo el dirigente a FM Gospel. Las expresiones de Miranda generaron múltiples repercusiones y fueron leídas como un intento de “tensar” con el llamosismo duro, desde donde insisten en la figura de Guillermo De Rivas como candidato del llamosismo. Ya sea desde la cartelería en la vía pública como los últimos spots en redes sociales, el oficialismo apuesta a construir la imagen del secretario de Gobierno como el candidato “natural” para asegurar la continuidad del proyecto de Llamosas.

En ese sentido, el ex legislador explicó que desde el proyecto nazarista no pretenden ser esa continuidad, ya que entienden que “la ciudad ha cambiado” y que el contexto actual amerita abordar problemáticas que se han profundizado en el último tiempo. “Actualmente hay mucha violencia, necesidad y exclusión”, argumentó Miranda.

“La seguridad tiene que ver con una política pública acertada y que no solo incluya mayor policía, crear una secretaría o mayor articulación con la Provincia y Nación. Eso está muy bien pero también tenemos que ver dónde surge el problema. Yo creo que implica una fuerte inversión en salud mental. No alcanza con más patrulleros y cámaras porque eso no va a mitigar el problema de fondo”, planteó el dirigente horas después de que la Municipalidad oficializara la creación de la secretaría de Prevención y Convivencia.

Al ser consultado por la conformación del espacio que acompaña a Nazario como candidata, Miranda aseguró que han dialogado con varios dirigentes del peronismo pero resaltó que “Adriana no busca el apoyo de dirigentes. Lo que buscamos es que nos digan cómo ven la ciudad, que harían para cambiarla y si están dispuestos a dar ese paso”. Ponderó la relación con instituciones como el CECIS, la Sociedad Rural, clubes deportivos, profesionales de la UNRC, entre otros actores que se reunieron con la ex diputada en los últimos dos años.

La falta de certezas en torno a la candidatura del PJ llevó a que varios de los precandidatos recurran a mecanismos como cartelería en la vía pública para instalar sus nombres. En los últimos días, el tribuno de cuentas, Mauricio Dova, también acudió a esta forma de propaganda. Según pudo saber Alfil, desde el dovismo consideran que el peronismo local atraviesa un “panorama complejo” y que “el candidato de Llamosas no levanta en números y Nazario no convence a distintos sectores del PJ”. El armado que propone al ex secretario de Gobierno como candidato opina que Dova podría ser “el nexo que garantice la unidad de la coalición”.

Lo cierto es que, hasta el momento, la disputa real comprende dos nombres: Guillermo De Rivas y Adriana Nazario. El delasotismo redobló la apuesta y asegura que la participación de la referente delasotista “ya es una decisión tomada”.