Carrizo y Gran Hermano

El militante radical se comunicaba con el periodista para comentarle sobre una de las últimas apariciones de Pablo Carrizo.

Militante: ¿Lo sigue a Pablo Carrizo en las redes?

Periodista: A veces chusmeo. Suele sacar algo todos los días.

M: Entonces se debe haber enterado que opinó sobre Gran Hermano.

P: ¿Gran Hermano? Con qué me va a salir ahora…

M: Se hizo eco del caso de Hernan, “el onty”, el chico riocuartense que entró al reality pero fue el primero en irse. Resulta que su caso se hizo conocido en redes porque viralizaron unos chats que daban a entender que se había ido a Gran Hermano dejando en la ciudad a su pareja, que estaba embarazada. Lo marcaron por ese hecho. Resulta que ahora se hizo público que el hijo que esperaba esa mujer no era suyo y mostró los ADN con la esperanza de volver a la casa.

P: ¿Y qué tiene que ver esto con Carrizo?

M: Pasa que el ex concejal utilizó el caso para hablar de su situación personal. Quiso dar a entender que no siempre las mujeres dicen la verdad y que mienten para sacar provecho. Otra vez insiste con que la denuncia por violencia, la misma por la que terminó declarándose culpable, era falsa.

P: ¿Otra vez con ese tema?

M: Sí, otra vez. Todavía no es oficial que vaya a ser candidato, pero le recomendaría que, si va a presentarse levantando banderas como esta, no le va a ir muy bien que digamos. Se nota que no tiene asesores. Hacer campaña diciendo que las mujeres mienten para perjudicar a los hombres es una línea que ni el político con más aprobación se animaría a tocar.

Carteles inesperados

El periodista recibía un mensaje de su informante en el peronismo, comentándole sobre una imagen que circuló por Whatsapp tras la última visita del gobernador Martín Llaryora al Gran Río Cuarto.

Informante: No sé si estuvo en el acto de Llaryora por Holmberg, pero me pasaron unas fotos que no salieron en ningún lado.

Periodista: ¿Del acto?

I: No. Del afuera. Se habían juntado muchos vecinos y entre ellos destacaba una mujer que cargaba un cartel bastante llamativo. “Llamosa, da la cara”.

P: “Llamosa”. Me imagino que se refieren al intendente (risas). ¿Se sabe de dónde vino el reclamo?

I: (Risa) Se comieron una “s”. Firman los vecinos de Santa Flora. ¿Lo tenía al dato?

P: No. Y evidentemente no salió por ningún lado. ¿Hay más información?

I: Lo que pude saber es que los vecinos de Santa Flora hace rato que vienen con reclamos. Hay unas calles que se inundan en el sur, pasando el autódromo. Los vecinos se habían juntado con la Municipalidad y seguramente les prometieron algo que no cumplieron. Por eso el cartel.

P: Recuerdo ese caso. Ahora, me pregunto, ¿es jurisdicción de la Municipalidad de Río Cuarto?

I: Buena pregunta. Algunos de la Muni dicen que es problema de Maximiliano Rosseto (intendente de Holmberg). Pero, si los vecinos apuntan a Llamosas, por algo será. Tengo dos teorías.

P: Dígame cuáles.

I: O es un infiltrado de la oposición que quiso meterle ruido a Llamosas justo cuando lo visitaba el gobernador o la gente de Rossetto se está desligando del problema. No se olvide que el intendente de Holmberg es de La Militante. Es decir, hincha por Adriana Nazario.

P: ¡Uh! Se me mezcló todo. Evidentemente hay algo en marcha, porque estas cosas ocurren justo cuando está empezando la campaña.

I: ¿Ve lo que le digo? Si usted se da cuenta, por algo es. Voy a investigar un poquito sobre este reclamo. Espere novedades.