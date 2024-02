Por Gabriel Marclé

Corre ya la mitad de febrero y la campaña por la intendencia local todavía no ha explotado de la forma que se esperaba tiempo atrás. Hay competidores en carrera, pero todavía faltan muchas confirmaciones y los equipos no se han terminado de acomodar al menos en una formación inicial. Aunque el peronismo parece más afectado por el estado de indefinición, el radicalismo tampoco termina de acomodar sus fichas. Más allá de que su candidato, Gonzalo Parodi, viene recorriendo la campaña desde septiembre del año pasado, todavía está pendiente una cuestión que en la UCR venían marcando como fundamental para reforzarse. Eso tiene que ver con Gabriel Abrile y el rol de “socio” para un Parodi que trabaja para hacerlo parte del equipo tras los múltiples rumores de quiebre que, pese a los gestos positivos, todavía tienen fuerza.

En los últimos días, Parodi volvió a lanzar declaraciones que demarcan el terreno sobre el que se movilizan los dirigentes del radicalismo local. “No hay contexto para aventuras individuales”, dijo el candidato en declaraciones al programa Poster Central de FM Gospel. El mensaje fue claro en cuanto a cortar con las versiones que marcaban a Abrile como candidato a intendente por fuera de la principal alianza opositora. De acuerdo a estas palabras, podría decirse que todavía no hay nada cerrado. Aunque el médico y su equipo adelantaron en diciembre que iban a sumarse a la campaña, el verano ha enfriado -paradójicamente- el vínculo.

Lejos de atacar a Abrile por la indefinición, Parodi lo nombra como parte del espacio. Aun así, no quedan dudas de que en Evolución todavía existen dudas sobre la forma en la que se moverá quien fuera el último candidato radical en las elecciones del 2020. Es por eso que, a medida que se calienta la campaña, los radicales empiezan a subirle el tono a las palabras que utilizan para describir la oportunidad que se presentará en estas elecciones.

“Cuando la gente se caga de hambre y sale a la calle y le roban, no hay lugar para cuestiones individuales. Es por eso que se han sumado expresiones políticas como los ex dirigentes de Respeto, Eduardo Scoppa y Miguel Besso”, dijo Parodi, con una elección de palabras para nada inocente. En otras palabras, remarcó que el compromiso con la causa está por encima de todo y que quien no lo sienta así, quedará fuera.

Más allá de la novela por el sí o por el no de Abrile a la alianza, el componente estratégico de la foto de unidad es lo que vale para que Parodi concrete el relato que viene sosteniendo desde que ganó la interna hace ya casi medio año. “El radicalismo dividido pierde y necesitamos recuperar vocación de poder”, volvió a exponer el candidato radical que ya sufrió la baja de uno de los que le compitió la candidatura en septiembre, Gonzalo Luján, retirado de la escena política local tras aquella caída (quedó tercero).

El factor Abrile es más significativo para exhibir el radicalismo de unidad y en Evolución consideran que es cuestión de días para que se oficialice esta cuestión. “Nosotros creemos que ya está dentro”, le aseguraron a Alfil desde el grupo de Gonzalo Parodi. Sin embargo, el “cuidado” de esta facción mayoritaria tiene que ver con los dirigentes que influyen sobre la opinión de Abrile, un entorno que parece jugar al misterio con señales de especulación. De hecho, son quienes habrían impulsado la “aventura individual” del médico cuando este ya se consideraba fuera de carrera. “Si fuera por Gabriel (Abrile), ya estaría todo cerrado”, afirman desde Evolución.

Más allá del ida y vuelta, la clave para que los de Parodi activen la etapa final de la campaña -con Abrile en sus filas- tiene que ver con el timing. “Cuando (Juan Manuel) Llamosas convoque a elecciones, ahí mostraremos todas las cartas”, le responden a Alfil sobre el inicio de la etapa “fuerte” del plan de Parodi, el líder de Juntos por Río Cuarto que todavía no está al ciento por ciento con su oferta electoral. Tiene apoyo de ex candidatos, de espacios progresistas, de empresarios, de profesionales, de vecinalistas y hasta de libertarios. Llamativamente, le falta gritar a viva voz que cuenta con el total apoyo de los propios y sin Abrile eso no es posible.