Marxismo y Anarquismo unidos por el Crimen: Secuestro y asesinato de Oberdan Guillermo Sallustro (Argentina). Asesinato de Edmundo Pérez Zujovic (Chile)

Daniel Alvarez Soza

Parte II

Como revisáramos en el capítulo anterior, el Ex Vicepresidente de la República será asesinado a manos de subversivos pertenecientes a la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), esto como consecuencia de una acción de venganza asumida por esta organización violentista, debido a que en la época en que se producen los hechos, estos pasan a arrogarse una función de verdaderos vengadores del pueblo.

La imagen del ex ministro del interior de la administración Frei, de hombre duro y responsable por los asesinatos de Pampa Irigoin, se fijó en la mente de quienes posteriormente lo ejecutaran por “considerarlo un representante de la represión de los más pobres” (731).

Hasta hoy el atentado ha dado lugar a discusiones de parte de historiadores y analistas políticos, que considera por una parte, la polarización política en la que estaba sumido el país, y que por tanto habría sido el detonante de este hecho, que colocó como protagonistas a los elementos subversivos de la VOP, por otro lado se responsabiliza a la prensa tanto de derecha como de izquierda como otra posible causa del crimen de Pérez Zujovic, al actuar como instigadores que crearon el ambiente para el posterior asesinato.

Las dudas sobre las razones del crimen se hacen más evidentes cuando es la VOP, la protagonista del hecho, considerando que esta organización no se le calificaba de gran importancia –en esa época al menos- . De hecho el “Diario El Mercurio” los describía despectivamente: “La VOP comenzó a actuar a mediados de la década de los ’60, como corrientes cogoteros (delincuentes) y asaltantes de población”.

Claro está que el crimen cometido por esta organización fue posible dada la situación que reinaba en el país, donde los sectores violentistas proclamaban que había llegado la hora de la revolución y que ello incluía la idea de matar a “los enemigos del pueblo”.

Uno de los indultados en diciembre de 1970 por Salvador Allende era Ronald Rivera Calderón, de 25 años y ex estudiante de Pedagogía en la Universidad Técnica del Estado. El beneficio presidencial reconstruyó a esta organización, la cual inició de inmediato una escalada de acciones violentistas. Hechos que no fueron debidamente perseguidos ni sancionados, ya que las autoridades de la UP, entre ellos el director de la Policía de Investigaciones Eduardo “Coco” Paredes, calificaba los asaltos, robos bancarios y crímenes cometidos (que vimos en el Capítulo anterior) como delitos comunes, pero no políticos. Igual cosa aseveró el Ministro Interior de la Unidad Popular, José Tohá.

Creemos que la UP no quiso asumir los hechos perpetrados por la VOP, ya que tendría que reconocer el error administrativo en el que se había incurrido, toda vez que quienes cometían las acciones eran en su mayoría los indultados de Allende.

Este intencionado descuido del Gobierno Popular, llevará al asesinato de Pérez Zujovic, a quien se calificaba de responsable por el crimen de Pampa Irigoin y que sirvió a la Izquierda para motejar con majadería la idea de que éste era un asesino. Tal ambiente sirvió incluso de inspiración para la letra de una canción escrita por el folklorista de izquierda Víctor Jara, cuya letra dice:

“Muy bien, voy a preguntar por ti,

por ti, por aquél por ti que quedaste solo

y el que murió sin saber: que murió sin saber.

Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho

luchando por el derecho y un suelo para vivir.

¡Ay! Qué ser más infeliz el que mandó a disparar

Sabiendo como evitar una matanza tan vil.

Puerto Montt, oh, Puerto Montt

Bis.

Usted debe responder señor Pérez Zujovic

por qué al pueblo indefenso

contestaron con fusil.

Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd

y no limpiarán sus manos.

Toda la lluvia al sur.

Murió sin…… (Canción: Preguntas por Puerto Montt)

La prensa cercana a la UP e incluso el propio gobierno quiso adjudicarle el hecho a sectores de la extrema derecha, como efectivamente había ocurrido con el asesinato del entonces Comandante en Jefe del Ejército, Gral. René Schneider Chereau en 1970 a manos de sujetos ligados a la derecha y algunos cuadros pertenecientes a Patria y Libertad (grupo de extremistas de derecha), luego de que estos intentaran impedir la asunción al poder de Salvador Allende, frente a la visión asumida por el General en el sentido que las Fuerzas Armadas observarían respeto al Estado de Derecho imperante, hecho que se conoce hasta hoy como “La Doctrina Schneider”

Producido el crimen, las policías, como las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas, realizaron una enfermiza búsqueda de los componentes de la VOP, obviamente por ordenes del gobierno, acción que tendrá su desenlace el 13 de Junio, cuando en “una casa y grarage de calle Coronel Alvarado, barrio Independencia (Santiago de Chile) se descubren a nueve vopistas, entre ellos a los hermanos Rivera Calderón y a otras tres mujeres. Cercados se defendieron durante tres horas. Ronald Rivera murió acribillado a balazos en el techo del inmueble; su hermano Arturo se pegó un tiro (según la versión de la Policia de Investigaciones) (…), ninguno de los asesinos directos de Pérez Zujovic podría narrar la historia de los crímenes de la VOP” (732).

Ante estos hechos faltaba el epílogo, que tendrá lugar el 16 de Junio de 1971, a eso de las 14 horas, luego de que el último y más maduro de los vopistas, Heriberto Salazar “El Viejo” (Carabinero en retiro) realizaba un desesperado asalto suicida al cuartel Central de la Policía de Investigaciones de calle Gral. Mackenna:

“Iba literalmente forrado en dinamita. Su arma automática abatió a tres detectives, antes de que -detonara el explosivo que portaba, sea por él mismo o por una bala policial- estallará Salazar en mil pedazos… auténtica bomba humana” (733).

Esa misma noche Allende ante su público, intentó una vez más - no obstante la evidencia- relacionar a la seguidilla de crímenes de la VOP con “sectores ultrarrevolucionarios”, “Quizás -dijo- vinculados a extranjeros y grupos fascistas” (734). Pero era inútil, ya que las pruebas eran abrumadoras.

Debemos decir, que hasta hoy, se mantienen dudas respecto de que si la VOP actuó con el apoyo directo de la Unidad Popular, al menos por el Partido Socialista. Para ello, recurrimos a la Entrevista hecha al académico Edison Otero que aparece en la Obra: “Asesinato de Edmundo Pérez Zujovic: Una barrera de sangre y hierro” de las autoras, Cofre, Larenas, Otaegui y Romero, que al respecto nos dicen:

-Entrevistadora: “¿Existió entrenamiento para la gente de la VOP?”

-Otero: “Esto es algo que nunca se dice, pero yo creo en una noción que tuve en esa época. Que es que la gente de la VOP fue entrenada por el PS (Partido Socialista) porque estaban preparando gente para detener el supuesto golpe militar. Además había otro fenómeno que tenía que ver. En ese tiempo quedaban los restos de la guerrilla del Che en Bolivia y el PS estaba bastante involucrado en mandar gente a pelear a Nicaragua, El Salvador, etc.

Entonces entrenaban gente acá y los mandaron para afuera y yo tengo la situación de que los hermanos Rivera Calderón fueron entrenados en una de las estructuras del PS. Tal vez con otro propósito, no creo que con el propósito de matar a Pérez Zujovic, creo que no. Pero en esta atmósfera de gente entrenándose militarmente para lo que viniera, afuera o adentro, fue donde la VOP logró entrenarse y armarse. Yo tengo seguridad de que los VOP, tal vez no como institución sino como personas, fueron entenadas por una escuela de guerrilla del Partido Socialista.

-Entrevistadora: “¿Usted cree que dichos entrenamientos podrían vincularse con algún socialista de la época en particular?

-Otero: “Se sostiene que quien participó en los entrenamientos de la gente de la VOP fue Eduardo “Coco” Paredes (Director de la Policía de Investigaciones). Por eso yo creo que no hay que ver a la VOP como una cosa loca. Yo creo que hay como un brazo subrepticio que alimentaba la mente de estos tipos. A su vez, a mi juicio eran bastantes descentrados…Cuando se entrena gente así y se les dice quédense quietos para estar listos para cuando las cosas pasen, los tipos comienzan a funcionar solos y en algún momento deben haber dicho “no le creemos a estos desgraciados”.

-Entrevistadora: “¿Por qué querría la VOP asesinar a Pérez Zujovic?” “¿Cuáles fueron sus motivaciones?”

-Otero: “Creo que matar a Pérez Zujovic fue su manera de decirle al Partido Socialista y al gobierno popular que ya no estaban por ningún tipo de componenda y se lo mandaron a decir matándolo. Eso explica que carabineros e investigaciones al mando de Paredes, mandaran a una cantidad de gente tan grande a atrapar a los hermanos Rivera”.

Y agrega: “Primero, porque los matan sin siquiera ordenar detenerlos. El propio Paredes participó personalmente en la muerte de Rivera, él andaba con una metralleta corriendo arriba de los techos, dirigió personalmente todo”.

-Entrevistadora: “¿Quién era Eduardo Paredes?”

-Otero: “Paredes era socialista y jefe de Investigaciones y el segundo era Torres del Partido Comunista. Eso explica lo que sucede un par de semanas después, o dos (sic) con el “Viejo” Salazar (…) ese solo hecho da a entender: ¿Por qué a Salazar se le ocurre colocarse un cinturón de dinamita en el cuerpo y entrar a Investigaciones y tratar de matar al “Coco” Paredes? ¿Por qué no fue a matar a un militar, a alguien de la derecha o a un Demócrata Cristiano? ¿Por qué fue a volar a la Policía de Investigaciones?”

Luego afirma: “Yo no tengo ninguna duda que Salazar sabía que Paredes estaba metido en el cuento, fueron a vengarse algo así como: desgraciados ustedes nos mandaron a esta cuestión y ahora nos dejan botados. Esa es la única explicación que hay para que el “viejo” entrara a hacer lo que hizo” (735).

María Angélica Pérez Yoma, hija del ex ministro y que se encontraba junto a él al momento del crimen, cree que la acción habría contado con el patrocinio y las órdenes de la UP, por lo que transcurridos 30 años del hecho nos dice:

“Yo creo que es la consecuencia lógica de la campaña que se hizo. Los tipos que lo mataron se venían preparando como terrorista hacía tiempo, habían asesinado a un carabinero, a un comerciante, habían asaltado un supermercado y todo esto para juntar plata para sus “cuestiones”, para mi no eran ladrones comunes y corrientes.”

“Este grupo era un desgaje del MIR y seguían todo los que estos proclamaban como que “había que eliminar a toda la gente que fuera potencialmente peligrosa para ellos”, transformar las estructuras de la sociedad y para eso había que usar la violencia, ya que no se podían transformar las estructuras hablando no más con leyes en el Parlamento, tenía que ser mucho más rápido, mucho más grande. El asesinato está dentro de su teoría”.

“El terrorista por definición es así, para matar a una persona hay que estar loco, y estos sujetos venían con el impulso que les daba su instrucción guerrillera”.

“Desgraciadamente no debieron haberlos matado, para conocer la verdad. Me dijeron: que el Coco Paredes se jugó la vida, él mismo disparó para matarlos. Pienso que jamás se aclarará la muerte de mi padre, ya que quienes debían aclarar las motivaciones del atentado y las probables conexiones con el Gobierno jamás se pudieron establecer fehacientemente”.

“Mi tesis es que estos tipos cuando matan a mi papá lo hacen mandados por el gobierno, por ello una vez ejecutado el crimen, las autoridades ordenan su persecución”

“Por otra parte, creo que mi padre fue el escogido para asesinarlo, dado que la gente confiaba en él, tal vez porque la opinión pública veía en su persona a un hombre firme y veraz. Estos sujetos sabían que mi padre representaba un factor aglutinador para mucha gente.”

“A mí me parece algo aberrante andar matando gente, pero resulta que para los extremistas de izquierdista hasta hace muy poco tiempo lo hacían cotidianamente, de manera que no me extraña que mi padre se convirtiera en víctima, considerando su imagen política” (736).

_____________________

731.- COFRE, Loreto; LARENAS, María Dolores; OTAEGUI, María Teresa; Romero, Carolina.: “Asesinato de Pérez Zujovic: Una barrera de sangre y hierro”. Ob.cit. Pág. 52.

732.- Revista “Qué Pasa”: Chile Bajo Unidad Popular”. Nº .3 Ob.cit. Págs. 17-18.

733.- Revista “Qué Pasa”: Chile Bajo Unidad Popular”. Nº 3 Ob.cit. Pág. 18.

734.- Revista “Qué Pasa”: Chile Bajo Unidad Popular”. Nº .3 Ob.cit. Pág. 18

735.- COFRE, Loreto; LARENAS, María Dolores; OTAEGUI, María Teresa; Romero, Carolina.: “Asesinato de Pérez Zujovic: Una barrera de sangre y hierro”. Ob.cit. Págs. 114-115.