La agenda marea al país

Por Javier Boher

Cada tanto pasa lo mismo. Las noticias se van apilando unas sobre otras a un ritmo que finalmente nos sofoca. Podemos intentar respirar otros aires, pero es imposible. Caemos en cada noticia que nos cruzamos en el camino, con el problema de no saber muy bien en qué enfocarnos. Por suerte es viernes, así que no pasa nada si repasamos esas cosas que parecen menores, pero que al final nos traban la semana como esas piezas del Tetris que parecen una S.

Seguro que es un curro

El domingo salió publicada en Clarín una nota de Ricardo Roa en la que se repasaba un esquema de corrupción enorme montado en tiempos de Alberto Fernández. Allí repasó los descubrimientos de Osvaldo Giordano en su breve paso por el gobierno de Milei. Como dato de color, Rosa cometió la maldad de poner una foto de Giordano y su mujer, Alejandra Torres, en una muestra de esos pequeños toques que podemos dar los periodistas cuando armamos nuestras notas.

No vamos a repasar aquí los detalles de los involucrados y los pasos, pero sí vamos a señalar que la cosa debe haber pegado duro: ayer imputaron al ex presidente por las sospechas generadas por el tema. Algunos encontraron visitas que los supuestos involucrados en la maniobra le hicieron al ex presidente en su residencia, lo que cada vez lo complica más.

Tal como cabía esperar del hombre quiso entrar en la historia argentina como quien le puso fin al patriarcado, culpó a la secretaria y no se hizo cargo de nada. A esta altura del partido uno cree que nada puede empequeñecer más su figura, pero se las rebusca y nos demuestra que siempre puede ser un poco más indigno.

Provincias colifas del Río de la Plata

El problema con Chubut -con Torres siendo rescatado por un juez que falló una burrada que cumplió el objetivo de darle una vía de escape para no quedar como un falluto- no fue el único en esta serie de conflictos entre provincias y nación.

La Rioja ya había anunciado su cuasimoneda, situación que redobló con un default. El crédito internacional es clave para el desarrollo de las provincias (si lo sabrán los cordobeses, a los que solo les falta ponerse la bata mundialista de Messi para seguir pidiendo plata a los árabes) y este tipo de situaciones destruyen la poca credibilidad que les puede quedar. Casi no queda dirigente en el país que no esté dispuesto a incumplir su palabra en todos los ámbitos posibles.

Macri, basura, la rata te saluda

Hubo en la tele una situación insólita: mientras entrevistaban al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, irrumpió una rata medio atontada (o pesada por lo bien comida) que corría entre los movileros. Estaba saliendo del tumulto cuando un señor le asesta un zapatazo que la hace volar un par de metros. Allí, cuando podía soñar con escapar, aparecen dos perros callejeros que muerden y se disputan la presa.

Más allá de rozar la perfección por lo inverosímil del cuadro, el hecho de que haya ocurrido en el distrito más rico del país y no en una de esas provincias donde tener agua potable es un lujo debe ser algún tipo de metáfora sobre cómo están las cosas en Argentina.

Te mata el Estado

El otro día, iniciando las clases, hablamos con alumnos sobre el Estado. El ejemplo que les puse fue que dicha institución define si estamos vivos o muertos, y les conté sobre dos casos que salieron en el programa del Lagarto que lo confirman: una señora con una partida de nacimiento duplicada que no puede obtener su DNI y otra que figura muerta en PAMI (pero no en Anses) y no puede recibir atención médica.

Nunca pensé que todo podría ser aún peor: en La Plata encontraron alrededor de 1.000 personas muertas sin identificar, en cajones y bolsas apiladas en un cementerio. Nadie sabe quiénes son ni cómo llegaron, pero sirve para recordar que en todos los cementerios y crematorios del país lavan sus pecados los que tienen suficiente plata para comprar un turno de horno. El Estado dice si estás vivo, muerto, apilado en un galpón como un NN o cremado para la paz mental de algún asesino.

No queda espacio para los paros y asambleas docentes, pero algo me indica que vamos a tener otras oportunidades para volver sobre el tema. En este país solamente es cuestión de sentarse y esperar.