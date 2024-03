“Operación Pindapoy”: El Asesinato del Ex presidente Aramburu. (29 de mayo de 1970). Parte I

Daniel Alvarez Soza

“El día que, desde Aramburu y Rojas, hasta el último de sus asesinos hayan sido muertos, no sólo habremos vengado a nuestros hermanos sino que la República podrá dormir tranquila, libre de la tremenda pesadilla que la agota. Matar a estos infames es una cuestión no sólo de patriotismo sino también de defensa propia” (Instrucciones Generales para los Dirigentes).

Fue en los primeros meses de 1970 que el “Grupo Fundador” decidió el nombre de Montoneros para la nueva organización “valorando la vinculación de esta denominación con la historia argentina” (631). En mayo, el mismo grupo reencontraba en la etapa final de la planificación del operativo que lanzaría públicamente este nombre: el secuestro y ejecución del Teniente General (R) Pedro Eugenio Aramburu, ex presidente de la República durante el gobierno de la Revolución Libertadora. La operación había sido concebida un año antes como un acto de “justicia popular” por “las medidas de Aramburu en contra del peronismo, particularmente los fusilamientos de 1956. Los guerrilleros pensaban además extraerle al general la información necesaria para hallar el cadáver de Eva Perón” (632).

A fines de 1969, el grupo armado consideró que era posible encarar el operativo. A los objetivos iniciales, se le agregaba en ese entonces el hecho de que Aramburu había comenzado a conspirar contra Onganía para dar una solución de recambio al régimen militar, seriamente debilitado tras el Cordobazo.

Jean Pierre Bousquet, nos detalla el asesinato de Aramburu en su obra: “Las Locas de la Plaza de Mayo” se puede leer el siguiente relato: “El 29 de mayo de 1970 un comando de montoneros secuestra al ex presidente. Luego de un “juicio popular” ante un “tribunal revolucionario” es condenado a muerte y ejecutado. Se le reprochaba, entre otras acciones “antipopulares y antiperonista”, la condena a muerte del general peronista Juan José Valle y el asesinato de ocho militantes por parte de la policía en los basurales de José León Suárez, en las afueras de Buenos Aires, en 1956. Cuatro años más tarde, el 3 de septiembre de 1974, los montoneros, en desafío de Isabel Perón quien había llegado a la presidencia el 1º de julio con la muerte de Juan Perón, publican la Revista “La Causa peronista” un relato detallado de los hechos, a modo de desafío y de advertencia”.

“A lo largo de varias páginas el responsable de la operación, Mario Firmenich, da todos los detalles del secuestro, del juicio y de la ejecución” (633).

Este autor, señala que el objetivo que se buscó con esta publicación por parte de los dirigentes Montoneros, no se alcanzó, pues el gobierno peronista no reaccionó. Pero sí generó el rechazo del sector militar, quien vio en dicha nota periodística el paradigma del “…cinismo e inmoralidad de los subversivos” (634).

La ejecución del ex Presidente Aramburu: la “justicia popular” de Montoneros.

“La Justicia del Pueblo tiene por objeto castigar a los enemigos del Pueblo. Se organizará en diversas “sectas” compuestas por todos aquellos que hayan sido objetos de violencias de cualquier naturaleza por parte de la canalla dictatorial. Los parientes y los amigos de los muertos, los perseguidos, los encancelados, los desposeídos, los escarnecidos, etc., tienen derecho y obligación moral de formar parte de estas sectas destinadas al castigo de los culpables. Su organización tendrá carácter permanente y no se disolverán por ninguna causa antes de haber cumplido totalmente su cometido. Los que ingresen a ellas deben pensarlo bien antes porque no pueden desertar después” (Instrucciones Generales para los Dirigentes).

Como consecuencia del secuestro perpetrado por Montoneros, estos emitieron una serie de comunicados cuya publicidad se logró a través de diversos medios. Casi nadie hizo demasiado caso al primer comunicado, que el mismo día del secuestro, difundió esta organización, hasta ese momento, desconocida. El Comunicado Nº 1 decía:

“PERON VUELVE

Comunicado Nº 1 Montoneros

Al Pueblo de la Nación

Hoy a las 9. 30 horas nuestro Comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu, cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción, a los fines se someterlo a Juicio Revolucionario.

Sobre Pedro Eugenio Aramburu pesan los cargos de TRAIDOR A LA PATRIA Y AL PUEBLO, y asesinato en la persona de 27 argentinos.”

“En verdad, ese fue uno de los muchos comunicados que circularon en esas horas, pero todo el mundo empezó a tomar en serio a esos Montoneros a partir del segundo.” (635).

“Refiriéndose a este comunicado y a las dudas que generó su autenticidad, Eugenio Méndez en su obra “Aramburu. El crimen imperfecto” expresa lo siguiente: “Como la organización era totalmente desconocida en el ámbito político, principalmente en la Juventud Peronista y en los sectores de izquierda, surgieron dudas sobre la autenticidad del comunicado. El gobierno aprovechó el desconcierto para detener a Susana Valle, dirigente peronista hija del general fusilado en el 56. El plan de Desinformación funcionaba dando los réditos previstos” (636).

El día 30 de mayo, Montoneros daban a conocer el Comunicado Nº 2* el que es encontrado junto a algunos efectos personales del Gral. Aramburu, lo que hacía evidente su veracidad.

“PERON VUELVE - Montoneros

Comunicado Nº 2 - 30 de mayo de 1970

“Al Pueblo de la Nación

“Ante la difusión de falsos comunicados atribuidos a organizaciones armadas proclamando la autoría de la detención de Pedro Eugenio Aramburu e imponiendo condiciones para su rescate, la conducción de nuestra organización se ve en la obligación de efectuar la siguiente declaración:

El día 29 de Mayo a las 9.30 hs. nuestro Comando Juan José Valle procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu; Para destacar la veracidad de esta afirmación daremos los siguientes detalles:

Pedro Eugenio Aramburu no lleva en sus pertenencias ninguna documentación; Los efectos personales que llevaba encima comprendían: una medalla-llavero con la inscripción “El Regimiento 5 de Infantería al General Pedro Eugenio Aramburu- mayo de 1955, dos bolígrafos Parker, un calendario plastificado del Banco del Interior, un pañuelo, una traba de corbata de oro y un reloj pulsera automático; La detención se produjo en la sala comedor de su domicilio.

Que la naturaleza de los cargos que deciden la detención de Pedro Eugenio Aramburu, a los fines de someterlo a juicio revolucionario, es tal que resulta totalmente descartada la posibilidad de negociar su libertad con el Régimen. Que solicitamos a las organizaciones cuyos nombres han sido utilizados a la pronta desmentida de los falsos comunicados”.

PERON O MUERTE

VIVA LA PATRIA – MONTONEROS”.

“Ahora no había duda posible: tuvieran real o fuesen un sello de vaya a saber quien, los tales Montoneros eran los que se habían llevado a Aramburu del departamento del séptimo piso de Montevideo 1053”.

“El Comunicado Nº 3 fue terminante. En él se informó que el juicio revolucionario había concluido, que Aramburu admitía su responsabilidad en algunos de los cargos formulados contra él - por ejemplo, los fusilamientos de junio de 1956- y se lo había declarado culpable de otros que no reconocía - por ejemplo, “ser actualmente una cara del régimen que pretende reponerlo en el poder” - y, por último, que se lo había condenado a muerte “a ser pasado por las armas en lugar y fecha a determinar” (637).

El 31 de mayo se conoció el “Comunicado Nº 3” *.

“PERON VUELVE

Comunicado Nº 3- 31 de mayo de 1970

Al Pueblo de la Nación

En el día de la fecha, domingo 31 de mayo de 1970, la conducción de nuestra organización convertidos en Tribunal Revolucionario, luego de interrogar detenidamente a Pedro Eugenio Aramburu, declara:

Por cuanto Pedro Eugenio Aramburu se ha reconocido responsable:

de los decretos 10.362 y 10.363 de fecha 9 de junio de 1956 por lo que se “legaliza” la matanza de 27 argentinos sin juicio previo ni causa justificada; del decreto Nº 10.364 por el que son condenados a muerte ocho militares, por expresa resolución del PEN, burlando la autoridad del consejo de Guerra reunido en Campo de Mayo y presidido por el General Lorio, que habían fallado la inocencia de los acusados; de haber encabezado la represión del movimiento político mayoritario representativo del pueblo argentino persiguiendo su organización, interviniendo sus sindicatos, encarcelando a sus dirigentes, y haber montado la represión en los lugares de trabajo; de la profanación del lugar donde reposaban los restos de la compañera Evita y la posterior desaparición de los mismos, para quitarle al pueblo hasta el último resto material de quien fuera su abanderada.

Por cuanto el Tribunal lo ha encontrado culpable de los siguientes cargos, que no han sido reconocidos por el acusado:

La pública difamación de los legítimos dirigentes populares en general y especialmente de nuestro líder, Juan D. Perón, y nuestra compañera Eva Perón y Juan José Valle. Haber anulado las legítimas conquistas sociales instauradas por la Revolución Justicialista. Haber iniciado la entrega del patrimonio nacional a los intereses foráneos. Ser actualmente una carta del Régimen que pretende reponerlo en el Poder para tratar de burlar una vez más al pueblo con una falsa democracia y legalizar la entrega de nuestra Patria. Haber sido vehículo de la revancha de la oligarquía contra lo que significaba el cambio del orden social hacia un sentido Nacional.

El Tribunal Revolucionario resuelve:

Condenar a Pedro Eugenio Aramburu a ser pasado por las armas en lugar y fecha a determinar. Hacer conocer oportunamente la documentación que fundaba la resolución del Tribunal. Dar Cristiana sepultura a los restos del acusado, que sólo serán restituidos a sus familiares cuando al Pueblo Argentino le sean devueltos los restos de su querida compañera Evita.

PERON O MUERTE

VIVA LA PATRIA – MONTONEROS”

“El comunicado Nº 4 reproducía la parte de la carta del general Valle dirigida a Aramburu, en la cual le dice: “Aunque vivan ustedes cien años sus víctimas los seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse” (638).

El Comunicado Nº 4 * fue conocido el 1º de Junio.

“Al pueblo de la Nación

La conducción de los Montoneros comunica que hoy a las 7.00 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu.

Que Dios nuestro Señor se apiade de su alma.

MONTONEROS”

