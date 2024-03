Enroque Corto

Sigue la polémica por los uniformes de la Guardia Urbana

El día en el Concejo Deliberante estuvo movido a raíz de la acusación que hizo el radicalismo en torno a la compra directa por 100 millones de pesos que hizo el Municipio para los uniformes de la Guardia Urbana. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante Concejo: Jornada acalorada…

Periodista: Lo sé. Lo estoy sufriendo en pleno centro.

IC: No me refiero únicamente a la cuestión meteorológica, le hablo de lo que está pasando acá adentro, en el Concejo.

P: ¡Epa!

IC: Vio que el radicalismo hizo punta con la denuncia, después el juecismo se sumó y hay un video de la puerta de la supuesta fábrica en La Calera. Pero hay más. Preste atención.

P: A ver…

IC: Uno de los socios de la firma es hijo de un militante del PJ en La Calera y, además, el padre fue funcionario de Desarrollo Social de la provincia entre 2015 y 2019. Haga memoria y recuerde quién tenía a cargo ese ministerio en aquel momento. No es tan difícil.

P: Sí.

IC: No lo puede desmentir nadie, hay fotos dando vueltas y hasta un video. Se ven los hilos.

P: Bueno…

IC: Y una más. Ojo a las oficinas que se empiezan a alquilar en la zona por parte de pesos pesados del oficialismo del Concejo.

P: No me deje con eso…

IC: Mañana, por ahí le cuento más. Abrazo.

Radicales recordaron a Alfonsín

Los radicales hicieron ayer una breve tregua interna al celebrarse el Día del Militante Radical, en homenaje al nacimiento del ex presidente y caudillo partidario, Raúl Alfonsín. Un dirigente de ese partido charló con el periodista.

Radical: Alfonsinistas somos todos…

Periodista: Algunos, un poco menos.

R.: Podemos tener diferencias sobre algunos aspectos de su gobierno, pero ya quedó en la categoría de prócer partidario.

P.: Puede ser.

R.: Seguro. De paso, déjeme expresarle lo que formuló el Ente de Intendentes, sobre Alfonsín.

P.: Lo escucho.

R.: “Celebramos el espíritu de lucha, compromiso y democracia que caracteriza a nuestra historia política. Recordamos con orgullo el legado de quienes han dedicado sus vidas a la defensa de los valores radicales. Sigamos construyendo un futuro de progreso y justicia para todos”.

Contacto en Belgrano

El periodista recibió el llamado de su informante municipal, que le mandó una foto de varios funcionarios municipales junto a jugadoras del equipo femenino de fútbol de Belgrano. Sin entender bien por qué le enviaba eso, preguntó. Periodista: Estimado, ¿por qué me manda esto? ¿De qué viene el asunto? Informante Municipal: Amigo, esa es la presentación del programa Ciclo Vivo, que está bajo la órbita de la secretaría de Salud que comanda Ariel Aleksandroff y que está especialmente orientado a mujeres. Por eso ve al plantel femenino de futbol de Belgrano. P.: Sigo sin entender… I.M.: Espere… ahí le mando otra foto… Ahí va, esa es de la inauguración de la Liga Profesional de fútbol femenino. La primera fecha se jugó este lunes en Córdoba, entre Belgrano y San Lorenzo. P.: Ajá… veo que el común denominador es Belgrano. ¿Y? I.M.: No es el único común denominador… El otro es la concejal Miriam Aparicio. Se lo destaco para que note su importancia como nexo en el vínculo entre la muni y el club. Ella es vocal en la conducción de Belgrano. P.: Todavía me cuesta entender el por qué me cuenta estas cosas… I.M.: Porque me parece interesante ver cómo se mueven los concejales del oficialismo. La otra vez le contaba que el intendente le ha pedido a todos que estén muy cerca del territorio en estos momentos de crisis. Y Aparicio es una de las que ha tomado nota, a pesar de que hasta el momento tuvo un rol más administrativo, como vocal del Tribunal de Cuentas en la anterior Gestión y, ahora, como titular de la Comisión de Economía en el Concejo.

Elogios a Manes y De la Sota

El ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez elogió el “coraje” del radical Facundo Manes y la cordobesa Natalia de la Sota para pararse ante la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei.

Informante: El ex parlamentario habló con Radio Caput Buenos Aires y destacó algunos “valientes” de la oposición constructiva que animan a plantear matices dentro de sus mismos espacios frente a la Ley de Bases que propone el presidente Javier Milei.

Periodista: ¿Usted dijo que mencionó al radical Manes?

I.: Sí, como el primero que tuvo el coraje de oponerse en general a la Ley Ómnibus con fundamentos claros que son propios de la tradición institucionalista de la UCR pero también hablando de justicia social. Y dijo el Topo: “yo no me puedo hacer el distraído cuando hay hombres y mujeres dentro de una fuerza que no es el peronismo que tienen en coraje de oponerse”. Y luego, se refirió a la cordobesa Natalia de la Sota.

P.: ¿Qué dijo?

I.: Destacó la posición que, prácticamente, en soledad tuvo la diputada cordobesista también. Y fue más allá porque de algún modo el bonaerense los mencionó como referentes para la construcción de una base amplia de oposición constructiva a Milei.

Hay sesión

Está previsto que hoy haya sesiones en la Legislatura provincial, en esta nueva modalidad de sesionar miércoles de por medio que impulsa el oficialismo.Informante: Este miércoles hay sesión, si. El temario no se sabe aún.

Alfil: La oposición de Juntos por el Cambio va a ir por el cambio del reglamento de la Legislatura, con la intención dejar oficializado que se tiene que sesionar todas las semanas.

Informante: Si, hay varios proyectos sobre eso.

Alfil: ¿Tienen posibilidad de ganarle la partida a Hacemos Unidos por Córdoba?

Informante: Juntos dice que el liberal Spacecci y Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, es probable que acompañen. Faltaría definir la izquierda y el peronista massista Alesandri.

Alfil: Va a estar entretenido.

Informante: Para ustedes los periodistas, que se entretienen con cada cosa...