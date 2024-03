El horario corrido del comercio forma parte de un eterno debate en la agenda de Río Cuarto. Sin embargo, el tema tuvo una llegada más fuerte en la agenda parlamentaria, luego de que la modalidad se haya implementado de manera obligatoria durante un período en el primer año de la pandemia de Covid 19. La iniciativa, usualmente archivada y con un debate que no llegaba al recinto legislativo, ahora suma adherentes como la Asociación Gremial de Empleados de Comercio.

No es la primera vez que el gremio se posiciona en favor de la implementación del horario corrido. A finales del año pasado, José Luis Oberto tuvo entre sus principales consignas de campaña la implementación de esta modalidad. El dirigente sindical se comprometió ante sus afiliados a gestionar el horario corrido para el comercio y esta semana se reunió con los concejales de Juntos por Río Cuarto.

En conferencia de prensa, el titular de AGEC aseguró que, contrario a lo que plantean algunos sectores como la CAME, el horario corrido podría atraer a más clientes, ya que captaría a los vecinos de la región que llegan a Río Cuarto para realizar diversos trámites o consultas médicas. En la misma línea, el concejal y candidato a intendente por la UCR, Gonzalo Parodi, comentó que se le pedirá a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC que lleve adelante un estudio del impacto de la implementación del horario corrido en la ciudad. El bloque de concejales también impulsa la realización de una audiencia pública para abordar la iniciativa (tal como lo hicieron con ejes como la inseguridad).

En principio, el bloque opositor ha evitado enmarcar esta iniciativa dentro de la campaña, ya que forma parte de una seguidilla de proyectos similares que se presentaron anteriormente (como el que impulsó la concejala Yanina Moreno Zamanillo en 2021). Sin embargo, el contexto en el que el debate vuelve a colación -en la semana en la que se espera el anuncio de la fecha electoral- habilita varias líneas de interpretación.

Por un lado, AGEC siempre fue un gremio cercano a la gestión de Juan Manuel Llamosas pero eso no impediría que la conducción acompañe iniciativas de otro color político que apunten al objetivo que se propuso Oberto cuando fue reelecto el año pasado, con más del 80% de los votos. Por otro, los ejes como la inseguridad van a seguir formando parte de la agenda opositora pero seguramente revisarán el enfoque de ciertas críticas que le achacaban al llamosismo: la reciente creación de una secretaría de Prevención y Convivencia en la órbita municipal le restaría algún que otro argumento a los concejales opositores (aunque eso no quita que le puedan realizar críticas al Municipio en el abordaje de la problemática).

El horario corrido se presenta como una suerte de “comodín” en estos tiempos electorales. Es una demanda de un grupo de comerciantes y empleados, así como también de AGEC y de buena parte de los vecinos de la ciudad y la región. El oficialismo, hasta el momento, no ha expresado su rechazo a la iniciativa pero el presidente del bloque de concejales, Guillermo Natali, ha mantenido una postura intermedia en la que considera que no debiera imponerse una modalidad de horario en el comercio “ya que actualmente los distintos rubros implementan el horario que consideran conveniente”. Por otro lado, sectores como la CAME se han mantenido firmes en su rechazo a la iniciativa y consideran que implicaría una pérdida en las ventas de los comercios de la ciudad.

El apoyo del gremio al proyecto de Juntos por Río Cuarto implica, por ahora, un neto acompañamiento a una iniciativa que la propia conducción de AGEC ya había planteado en sus propuestas de campaña. Sin embargo, este acercamiento dispara algunos interrogantes en la previa a la campaña municipal: ¿podrá el próximo candidato o candidata del PJ aglutinar el apoyo de las bases sindicales que consiguió Llamosas?