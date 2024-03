No todo está bien, pero respiramos

Por Gabriel Abalos

[email protected]

Los buenos vecinos salen a linchar

El querido Jorge Villegas vuelve a la carga, hoy es el estreno de su nuevo trabajo, El odio, una dramaturgia suya en base a la cual dirige a Flor Remonda, Federico Estay y David Carranza. Vestuario y escenografía Fernando Rojas y Santiago Pérez ¿Qué clase de odio carcome a nuestra sociedad? Hay tal variedad de ese flagelo en los tiempos que nos tocan vivir, que habría que clasificarlo por tipos, algo que no tenemos fuerzas para hacer. Más vale ceñirse a la noticia de este estreno, y que el propio autor y director refiera de que se trata, lo que resulta altamente gráfico. “Un par de ‘motochorros’ asaltan a un pibe bien en un barrio de clase media de Córdoba; el arma de juguete que llevan se cae en el forcejeo, se rompe; el pibe robado se envalentona, los enfrenta y sujeta a uno de los chorros, el otro escapa. Empiezan a llegar vecinos, atan al ladrón a un poste y como un ritual tribal deformado y satánico asesinan a golpes en la cabeza al pibe asaltante. Llega un patrullero y todos los vecinos ejemplares huyen, nadie enfrenta el hecho, el único que queda es la víctima del robo que no pudiendo creer lo que pasó está sentado en el piso con el ladrón entre sus brazos. Ese es el disparador de la obra.” Una legión de trolls apaludiría el hecho, y no solo por dinero, sino incluso gratuita y generosamente. Pero Villegas sabe con lo que cuenta y cómo contarlo. Un “buen vecino” es tan peligroso como el sentido común, un ácido que corroe el tejido social, mientras recibe aplausos y es premiado por su acción, un ejemplo para sus hijos que se encargarán muy bien -salvo un milagro de conciencia- de apuntar a la cabeza cuando el día de mañana pateen a alguien caído. ¿Tendrá algo que ver el hambrear a la sociedad y el excluir con el aumento de la delincuencia y de la inseguridad? Cri cri. El odio no es justicia (¿acaso sabemos qué es, a su vez, la justicia?), es una epidemia a la que nos hemos vuelto inmunes de tanto respirarla, y “nos brota del alma” como un derecho o una respuesta que nos constituye mal. La obra, cuya dramaturgia obtuvo un Premio Teatres 2022, se había comenzado a ensayar en junio de 2023 y, tras un accidente, un largo proceso de recuperación de Villegas obligó al elenco primero a posponer y más tarde a proseguir el proceso iniciado, con participación del director a distancia. El reconocido teatrista se manifiesta muy conforme con los resultados en los últimos tramos en que pudo felizmente retomar la proximidad con la obra, y más que feliz de llegar a un nuevo estreno, un nuevo escalón en su retrato de la sociedad alrededor. Habrá funciones del viernes 15 al 29 de marzo, hoy a las 21 en La Chacarita (Jacinto Ríos 1449). Entradas en puerta $ 5000, anticipadas $ 4000 mediante transferencia, consultar al 3515180104.

La humanidad aniquilada y salva

En Teatro La Cochera (Fructuoso Rivera 541) han retornado las funciones de los viernes de la puesta Matar es Hermoso, una obra de Natalia Buyatti con dirección de Elvira Bo. Los contrastes de nuestra vida contemporánea tienen zonas de flagrantes contradicciones, como las que se propone señalar esta obra: “un country importa más que miles de árboles, los que deberían cuidar disparan, se puede matar al político que se odia, la plata nunca alcanza para repartir de manera equilibrada, la crisis siempre justifica el hambre”. Una pintura y aun así no completa de lo que late a nuestro alrededor e incluso en nuestras propias vidas, rehenes del afuera y de sí mismas. Desde los márgenes, Isidoro y la puta, “dispuestos a encarnar el perro rabioso que todos querrían ser”, se proponen dar sus vidas a cambio de aniquilar al mundo con el objeto de propiciar su salvación. Comparten la escena las actuaciones de Sergio Sapo Heredia y Natalia Buyatti, y Julián Muratore en guitarra, con composiciones y diseño sonoro de Lucas González. Entrada general $ 3500.

Mostrar la piel, poner el pecho

En Espacio Cirulaxia (Pje. Agustín Pérez 12) RaRaS Teatro presenta hoy el sábado y el domingo a su trabajo Manifiesto Poético Inconveniente, a las 21. Este unipersonal cuenta con dramaturgia, dirección y actuación de Vir Peña. Invita a la libertad, analizando las formas que hay de esconderse y de jugar con el dolor, en el proceso de hacer público lo íntimo, de mostrar la piel. Como banderas de esa auténtica batalla personal y social, este Manifiesto se inspira en “Pepa Gaitán, fusilada por lesbiana, a Higui, que luchó por su vida, defendiéndose de una violación colectiva y correctiva” y constituye un homenaje, al desplegar sus vidas. Está dedicado a “las lesbianas que están en el closet, a las que salieron, y a las brujas que huyeron del fuego”. El diseño lumínico es de Lilian Mendizábal, vestuario Fernando Surita, Auki Fiorillo.

Los pianos calman el ansia

En el Auditorio del Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) tiene lugar hoy a las 20 La Noche de los pianos, la primera de dos veladas que reunirán a grandes pianistas de géneros diversos, quienes se sucederán en la magia de inspirar al público con sus cualidades interpretativas. Se podrá asistir a un recorrido por la historia y los diversos estilos que nos ofrece este amplio y trascendental instrumento de teclado. En la ocasión participarán artistas de lo alto de la gama de la música local como Antu Honik, Belén Disandro y Germán Náger. Entrada gratuita con retiro previo, de 10 a 19 en el espacio provincial.

Origen cruel de la inocencia

En La Calle Teatro (Gral. Bustos esquina Rodríguez Peña, Cofico) se reedita un encuentro que agrupa elementos de performance y poesía “a través de despliegues y paisajes reverberantes”. Se llama El origen cruel de las cosas, Santos Inocentes fest. Participan, en clave ritual, artistas como Mercedes Chiodi, Sofi Pana, Mrr Gez, Camile Quinteros, Augusto de Córdoba, Mauricio Chappini, Guille Ceballos, Moebius Performance (Pato Valdez y Esteban Rizzi). Desde las 21, entrada a la gorra.