Ganancias y reforma laboral, en la agenda Bases de Llaryora

Por Bettina Marengo



El cordobesismo considera que la nueva ley Bases es “votable”, con algunas diferencias de grado en el capítulo Impuesto a las Ganancias, que está dentro de la ley de Medidas Fiscales, y en la reforma laboral, y que el DNU 70 no llegará por ahora a la Cámara de Diputados de la Nación, luego del rechazo que sufrió en el Senado con abstención de Alejandra Vigo incluida.

Hoy el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal ,Miguel Pichetto, se reúne con el ministro de Interior, Guillermo Francos. Iba a ir Ignacio García Aresca como jefe del sub bloque Hacemos Unidos por Córdoba y como diputado con terminal en Llaryora, algo que Pichetto no es, pero se tuvo que quedar en San Francisco por enfermedad. “Se equivocan si creen que el juego central está en el Congreso. Está en la relación de Milei con los gobernadores”, afinó una fuente del oficialismo provincial.

La de hoy es la tercera ronda de diálogo de Francos con jefes de bancadas para hablar de los dos grandes corpus: Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos y Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. El ministro estuvo la semana pasada con Cristian Ritondo, del PRO, y luego con el radical cordobés Rodrigo De Loredo. Como en Hacemos Coalición Federal, De Loredo no puede garantizar todos los votos del bloque UCR para acompañar al oficialismo, ni en DNU ni en la ley Bases. En esa debilidad se fortalece la figura de Luis Juez, presidente del bloque PRO en Senado y jugador full del libertarismo en su cámara durante el tratamiento del DNU, lanzado a una carrera para convertirse en el hombre de Milei en Cordoba. Algunos incluso especulan con un futuro del senador en el gabinete del libertario. El PJ Córdoba mira el nuevo arco narrativo juecista con atención y con anticuerpos: el exgobernador Juan Schiaretti habla a menudo con Francos.

Lo cierto es que en el Panal hay confianza en que la Casa Rosada vaya directamente al debate de la ley ómnibus, sin arriesgarse a tratar el DNU 70/23, que sigue vigente pese al rechazo de la cámara alta. “Si lo tratan no saben lo que puede salir”, advierten. El poroteo es incierto en Diputados. Libertarios con base en Córdoba no están tan seguros de esto.

Al cordobesismo le conviene lo que dice. La frase de ayer del presidente de Diputados, Martín Menem, en el sentido de que “no hay más lugar para tibios” le haría difícil a los llaryoristas/schiarettistas una posición de abstención como la de Vigo en Senado, que según fuentes libertarias no habría sido del agrado de Milei. Y ya se sabe que el oficialismo provincial suele tener posiciones homologadas en ambas cámaras parlamentarias. Quien dio una señal algo ambigua fue el diputado Nicolás Massot, también de HCF. “No voy a rechazar el DNU. Debemos tratar su contenido por ley. Creo que el decreto fue una herramienta equivocada para reformas tan relevantes pero no podemos interrumpir la vigencia de algunas medidas importantes”, posteó el fin de semana. Como sea, Milei lo que necesita es un triunfo parlamentario claro para darle una señal al FMI de que además de Twitter, maneja la política de su país y desde el gobierno de Córdoba admiten estar de acuerdo con “los títulos” de los 250 capítulos, pero que van a “tratar de volver racionales” algunos despieces.

Un dato importante es que entre miércoles y jueves de esta semana se conformarán en la cámara baja las comisiones permanentes por las que tendrá que pasar la ley Bases para recibir dictamen y llegar al recinto. Es una decisión de Menem, que ya había activado la semana pasada con la conformación de la comisión de Previsión y Seguridad Social, consecuencias directa del susto por la sesión especial para tratar movilidad jubilatoria que había pedido Hacemos Coalición Federal. La sesión se cayó con ayuda de Llaryora, que ordenó a los suyos no dar quórum, pero quedó formada con la presidencia de la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, del sector De Loredo. También está Alejandra Torres, del sub bloque cordobesista y esposa del malquerido Osvaldo Giordano, que así y todo tiene ojos en Anses.

La comisión previsional tratará el capítulo sobre movilidad jubilatoria de la ley Bases, uno de los temas más álgidos de la discusión que se viene. Sin embargo, Llaryora parece más enfocado en discutir el nuevo piso de Ganancias que los haberes de los pasivos nacionales, de cuya caja nacional tiene que salir la plata para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, para la cual la Provincia no ha recibido un peso en lo que va del año y que se sostiene con el aumento de los aportes de los estatales activos, incremento que obviamente significa menos plata en el bolsillo para el sector. “En movilidad jubilatoria no vimos alternativas a lo que se propone”, afirmó sugestivamente una fuente llaryorista, pese a que la Coalición Cívica y la misma Torres tienen iniciativas al respecto.

En cambio, Ganancias puede ser la discusión más dura con el tándem Milei-Luis Caputo y el jefe de la comisión de Presupuesto, Jose Luis Espert. Resignado a la restauración de un impuesto cuya quita no avaló en su momento, pero que cree que traerlo de vuelta será de alto impacto en la Córdoba del sector privado, el jefe del Panal va por los matices y por la coparticipación que de ahí saldrá. No consiguió que Milei ceda otros impuestos para la coparticipación pero sí que la megaley no incluya un aumento de las retenciones a las exportaciones, industriales incluidas, lo que hubiera afectado al esquema productivo provincial.

Los cálculos iniciales sobre el nuevo piso de Ganancias afirman que, con la propuesta libertaria, pagarán los asalariados que cobren desde 1,1 millón de pesos, en el caso de los solteros, y 1,5 millón en el caso de los casados con hijos. El mandatario cordobés cree que es “perfectamente discutible” ese piso, al que en sus aspiraciones ubican entre 1,8 y dos millones de pesos y con gradualismo en los porcentajes. “Una curva progresiva decente”, pregonan los llaryoristas.