Bullrich dio el ok: gendarmes harán prácticas en las calles

Por Yanina Soria

En su paso por la provincia de Córdoba, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó la ciudad de Jesús María donde se reunió con el intendente anfitrión, Federico Zárate, y otros más de la región referenciados en Juntos por el Cambio.

Los jefes comunales que integran el G6 ya la habían visitado en el Ministerio semanas atrás por temas de gestión pero también por política. Los jefes comunales de La Calera, Río Ceballos, La Granja, Villa Allende, Mendiolaza y Jesús María, están debutando al frente de los respectivos Ejecutivos municipales y se mueven en bloque en el departamento Colón.

Luego de escoltarla en su recorrido por la Escuela de Suboficiales de Gendarmería, Raúl Remberto Cuello, mantuvieron una charla más cerrada en la Municipalidad de Jesús María donde, entre otros cosas, la ministra accedió al pedido que le había realizado en febrero Zárate. Bullrich autorizó que cadetes de Gendarmería puedan realizar las prácticas profesionalizantes en las calles de la ciudad, será una prueba piloto que Nación estará mirando para expandirla luego en otras localidades de la región.

Zárate señaló que su ciudad será la primera que aplique esta iniciativa y celebró que la ex presidenta del PRO permita avanzar con la presencia de gendarmes (en formación) en su territorio. Si bien, aclaró que al no ser profesionales están limitados en sus funciones y no podrán usar armas, apuesta a que la figura de los futuros oficiales de la Fuerza sirva para disuadir y desalentar el delito en la ciudad. Estima que son entre 60 y 80 los cadetes en condiciones de practicar en las calles.

El intendente explicó que la iniciativa busca, precisamente, prevenir el delito y disuadir posibles situaciones de inseguridad, mientras “que permite a los estudiantes avanzados de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería, poder realizar sus prácticas en un contexto de realidad concreta y estando al servicio de la comunidad”.

Los agentes en formación estarán abocados a actividades vinculadas a la seguridad vial y seguridad pública, por ejemplo, controles vehiculares, de carga, podrán realizar trabajos de análisis de zonas rojas, entre otros. “Las prácticas se realizarán en materias ligadas a la seguridad vial y pública. La información recolectada por los estudiantes será de gran utilidad para el municipio, como ya se realizó con anterioridad, por ejemplo en la sistematización del tránsito en la ciudad”, agregó el radical.

El intendente explicó que además trabaja en un modelo que pretende combinar la presencia de los agentes en formación en distintos puntos de la ciudad con el trabajo articulado de la Policía que sí puede intervenir en situaciones concretas.

La propuesta que Zárate le hizo a Bullrich va en sintonía con la línea de acción que desarrolla la ministra para sacar las Fuerzas Armadas a las calles en su plan de lucha contra el narcotráfico, así lo dispuso ya para Rosario. Por su lado, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, respaldó esa decisión y convalidó la creación de un cuerpo de elite que operará en la provincia bajo la coordinación de fuerzas locales y provinciales.