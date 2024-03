Movilidad jubilatoria: alivio deloredista por la reacción del Gobierno

Por Gabriel Silva

Después de más de dos horas de reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social que preside la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning en Diputados, el Gobierno dio a conocer que los aumentos a los jubilados regirán por DNU. Después de las 19 de ayer desde Casa Rosada confirmaron que aplicarán por decreto la actualización de los salarios de la clase pasiva con un ajuste que se espera de entre un 12 y un 14% a partir de abril.

Precisamente, esa inmediatez para liquidar las jubilaciones con esa actualización desde el mes que viene argumenta el apuro de ayer. Evitando que pase por una comisión presidida por el radicalismo tras un acuerdo con Rodrigo de Loredo, pero con presencia de kirchneristas de peso dentro de la misma.

Por ello, una de las que celebró la decisión fue la propia Brouwer de Koning cuando anoche publicó en sus redes: “el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria resulta urgente. Hoy en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, presidida por la UCR, junto a otros bloques avanzamos para tomar una definición que brinde respuestas ante el impacto de la inflación en los haberes. Que el Presidente haya escuchado al Congreso es positivo y, ante su anuncio de fijar la fórmula por DNU, resulta importante reafirmar lo que se debatió hoy: se debe contemplar un mecanismo eficaz de recomposición ante la escalada inflacionaria de los últimos tres meses y la base de cálculo tomando en cuenta los bonos. Esa discusión aún subsiste”.

Otros radicales que conocen los pasillos del Congreso reconocen que no fue una buena idea de De Loredo aceptar la presidencia de esa comisión para alguien de su espacio. Fundamentalmente, porque el costo político es alto y el debate puede ser más interesante en torno a la reforma laboral con otro consenso en la opinión pública.

Radicales que también reconocieron a Alfil que el viernes tuvieron una reunión como bloque con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en Casa Rosada. Encuentro sin foto y donde el propio integrante del gabinete de Javier Milei dejó abierta la posibilidad de actualización por DNU para que todos se ahorraran la discusión.

Es decir, lo que hizo el radicalismo en la Cámara baja fue “arrastrar la marca” y cumplir. Tanto con Francos como con el presidente de Diputados, Martín Menem, con quien algunos diputados radicales hablaron mientras el riojano estuvo en Córdoba esta semana.

“Sale por IPC, hay una diferencia en torno a cómo se aporta una diferencia de casi 10 puntos para arrimarlo a la inflación, pero eso puede salir con un bono. Ya es un tema de ellos”, dijo un radical que, en estricto off, abona la teoría de la “simulación” para ganar tiempo.

El escenario, a una porción del radicalismo, lo deja en una mejor posición para acordar con los libertarios rumbo a debates como ley ómnibus y mega DNU. “Incluso, mejor acomodados que el PRO”, razonó una fuente radical del Congreso que admitió esa insinuación al propio Menem.

El tweet a Carrió

El radicalismo, y el deloredismo en particular, no solo debatió en el grupo de WhatsApp la reforma jubilatoria. El mensaje en ‘X’ (ex Twitter) que disparó en la noche del miércoles el propio De Loredo pidiendo que Elisa Carrió ocupe una de las vacantes de la Corte Suprema, también generó varios comentarios.

Incluso, de dirigentes muy cercanos al jefe del bloque, a quien le plantearon lo innecesario del comentario en redes por su condición de presidente de la bancada. Un importante diputado de la Coalición Cívica le mandó un mensaje a través de un radical a De Loredo: “a la doctora no le cayó bien”. No hacía falta la aclaración; en redes no hubo ni ‘me gusta’.