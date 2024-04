Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Le escupieron el asado”

El periodista dialogaba con su informante en el peronismo para conocer detalles detrás de los últimos acuerdos entre sectores. En la charla, se deslizaba una anécdota clave para entender este presente.

Periodista: No me quiero marear, pero me la complican. PAIS es oposición en Río Cuarto, oficialismo en la Provincia y ahora quiere competir con Adriana Nazario, que partió el peronismo al medio. ¿Entiende lo que le digo?

Informante: Estamos todos igual, aunque este caso que menciona no me confunde. Están claritas las cosas. De hecho, hay un episodio que explica muy bien lo sucedido. ¿Quiere saber cuál?

P: Obviamente. Lo escucho.

I: No sé si se acuerda de la Fiesta Provincial del Asado, un evento que organizaba la Granja de Ideas de Yvon Tesio. La hicieron el año pasado y, por alguna razón, no se volvió a hacer. Y eso que tenía fecha y todo listo…

P: ¿Tiene algo que ver esto?

I: ¡Y claro! ¿Por qué cree que no se hizo? Les hicieron cambiar la fecha del evento en más de una oportunidad y, al final, desistieron de hacerla. La fiesta iba a tener financiamiento de la Municipalidad también y eso tampoco llegó. Le escupieron el asado a Tesio y eso tuvo consecuencias. Ahora, el de PAIS dice que ese episodio marcó a fuego la relación con (Juan Manuel) Llamosas y les demostró que el intendente no cumple su palabra. Durísima crítica.

P: Increíble. Todo por el asado.

I: La verdad es que acá tenemos que ver qué fue primero, si el huevo o la gallina. Puede ser que Tesio se fue con Nazario porque la Municipalidad lo cruzó, pero siento que es más al revés. Puede ser que en el oficialismo se hayan enterado que el acuerdo entre PAIS y Nazario estaba al caer. De hecho, hasta pudo estar desarrollándose mientras la Muni le daba a Tesio una moneda para la Fiesta del Asado. En fin, elija la versión que mejor le quede…

P: Tengo una opción favorita.

I: Es que las cosas no funcionan de muchas formas y casi siempre es la misma. Toma y daca…

De ausencias y abstenciones

La cronista recibía un mensaje del informante sobre el tratamiento en primera lectura de la adenda al contrato administrativo que rige aspectos como la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Informante: ¿Se acuerda el tema de la planta de tratamiento de residuos y esto que se venía pateando sesión tras sesión?

Periodista: Sí. Nosotros lo tratamos varias veces. Fue algo llamativo porque no se avanzaba por diferencias dentro del bloque oficialista.

I: Claro. Los concejales delasotistas consideraban que se debía esperar a después de las elecciones, confiados en que ante un cambio de gobierno vendrían nuevas políticas públicas en materia ambiental. Básicamente, que tendrían una propuesta superadora con Adriana Nazario.

P: ¿Y qué pasó ahora? No pude ver la sesión.

I: No pasó mucho, porque se trató solo en primera lectura pero hubo ausentes y abstenciones. Ariel Bathauer, Marisa Fernández y Mariela Gatica, ausentes al momento de la votación. Y Marcos Curletto solicitó abstenerse.

P: Los tres primeros del oficialismo y el último de Juntos por Río Cuarto. Interesante.

I: Gonzalo Parodi (jefe de bloque de JpRC) argumentó que este acompañamiento de la mayoría de la bancada -excepto Curletto- se debería a que es solo la primera lectura y esperan poder analizarlo con mayor detenimiento y hacer sus observaciones en la segunda lectura. PAIS también acompañó, al menos ahora en la primera instancia.

P: Lo del delasotistmo creo que es bastante claro.

I: Sí. No iban a acompañar esto porque ya se conocía su posicionamiento. Tanto Bathauer como Fernández pertenecen a La Militante. En el caso de Gatica, desconozco a qué respondió su ausencia pero intuyo que puede haber coincidido en el criterio de los ediles delasotistas.