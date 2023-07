Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Rovera se reunió con Llamosas

La cronista llegaba al informante universitario con una consulta sobre la reunión que mantuvieron el intendente Juan Manuel Llamosas, la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera y la vicerrectora, Nora Bianconi.

Periodista: Creo que esta es la primera reunión formal que se da a conocer entre Llamosas y Rovera, ¿sabe algo de eso?

Informante: Se reunió con el intendente pero también estuvo junto a otros mandatarios de la región. Solo que una reunión fue en el Palacio de Mójica y la otra en la sala del rectorado.

P: No sabía de los otros intendentes. ¿Quiénes estaban?

I: Franco Morra (General Deheza), Guillermo Cavigliasso (General Cabrera) y Marcelo Migliore (Charras). Todos de distinto color político, que también puede ser un dato a tener en cuenta.

P: La idea de mostrar pluralidad y apertura, supongo.

I: Algo que la rectora planteó mucho cuando asumió. También habrá escuchado a la rectora decir que la Universidad no puede ser algo aislado y debe estar anclada en el territorio. Su agenda de estos días viene en línea con todo eso que ha planteado. La reunión con Llamosas seguramente también.

P: Después tendrá que reunirse el año que viene con el próximo intendente o intendenta…

I: Así es, pero no creo que cambie mucho la dinámica que hay actualmente entre la UNRC y la Muni. De hecho, hay consultoras que han “medido” la institución y dicen que es la más valorada por los ciudadanos de Río Cuarto. A esta altura de la vida, sea quien sea el que gobierne sabe que el trabajo conjunto con la UNRC es sumamente necesario. Y en cuanto a esta gestión en particular, se vio mucho de eso. Al punto tal que Guillermo Mana (decano de Económicas), ex funcionario de Jure, es uno de los que más trabaja con la gestión Llamosas.



Fría presentación de la temporada de invierno

En medio de la presentación de la temporada turística de invierno en la ciudad, el periodista dialogaba con un informante allegado al Gobierno municipal.

Periodista: Linda presentación. Música, desayuno, muchas actividades culturales. ¿Se puede pensar en Río Cuarto como sede turística?

Informante: Yo creo que en parte ya lo es. Se están teniendo buenos números en esa cuestión, pero cuesta todavía superar lo de ser ciudad de paso. Le están poniendo mucha onda a esto. Lo único es que, para ponerse a tono con el invierno, la siento bastante fría a la presentación.

P: ¿Por qué lo dice?

I: ¿Se acuerda lo que fue la del año pasado? Estaban todos. Está bien, en aquel momento estaba en auge la campaña de (Juan Manuel) Llamosas para instalarse a nivel provincial, pero había una mayor convocatoria de funcionarios. Hoy ni siquiera estaba. Lo reemplazó el Jefe de Gabinete (Julián Oberti).

P: Llamosas se excusó porque tenía que viajar a Córdoba para reunirse con el gobernador (Juan Schiaretti) y (Martín) Llaryora.

I: Antes no se lo perdía. Capaz que incluso cambiaban el día para que pudiera estar. Algo ha pasado, porque no es el único ausente.

P: A ver. ¿Quién me faltó ver?

I: Al que estaría en el centro de la escena, Agustín Calleri. Según me dijeron, está de viaje por algo de la Asociación Argentina de Tenis. Una lástima, porque esto del turismo le daba su chance de brillar. Tampoco está Germán Di Bella, el funcionario más vinculado al sector empresario. También está con actividades de índole privada.

P: Calculo que tenían compromisos previos. No se puede estar en dos lados al mismo tiempo.

I: Claro, pero eso abre todo un debate acerca de las prioridades. Como cuando uno se pregunta si se puede estar en la gestión pública y salir de vacaciones a Cuba en un momento tan delicado en lo social y lo político.

P: Qué extraña pregunta. ¿A qué viene? ¿Quién se fue a Cuba?

I: A esa se la dejo picando. En otra oportunidad le cuento.



Carranza volvió al Corralón y “lo corrieron”

El informante, allegado al Sindicato de Trabajadores Municipales, se acercaba al periodista con un particular relato que tiene al corralón municipal como centro.

Informante: ¿Se acuerda del lío que se armó en el Corralón? El reclamo del sindicato de municipales por la situación en esa dependencia metió presión en la Municipalidad y terminaron licenciando a Walter Carranza (director de Vialidad municipal) para evitar mayores problemas.

Periodista: Claro. Lo abordamos en su momento al tema.

I: Bueno, tenemos otro capítulo. Parece que, hace unos días, Carranza se apersonó en el Corralón para seguir con su trabajo en Vialidad como si nada hubiera pasado. Decidió ponerle fin a su licencia. Se imaginará el revuelo que se armó.

P: ¿Y qué reacción generó?

I: Los propios trabajadores avisaron al sindicato, el sindicato a la Municipalidad y finalmente calmaron la situación. Dicen los rumores que lo corrieron.

P: Pero, ¿no sigue en el cargo?

I: Hay muchas cosas que no se dicen y se utilizan eufemismos para evitar suspicacias. Dijeron que Carranza se tomó licencia, pero en realidad lo frizaron para evitar problemas en plena campaña. Y bueno, se terminó la campaña y Walter quiso volver (risas). Parece que ahora intervinieron desde la Secretaría de Obras Públicas porque esta vuelta pudo haber generado un escándalo mayor que el que le cuento. Pero parece que esto sigue siendo un problema.

Candidato múltiple

El militante radical llegaba a la cronista con un dato sobre una de las listas de diputados por el Parlasur.

Militante radical: Muchos andan diciendo que no hay ni uno de nosotros en las listas de las PASO. No los culpo, es costumbre la ausencia de radicales de Río Cuarto pero quizás hay un ¿premio consuelo?

P: A ver…

M R: Hay uno en una lista de diputados por el Parlasur por el distrito Córdoba. Quizás no me lo crea pero es un dirigente que ha sido un candidato múltiple: primero se apuntaba como precandidato a intendente, ahora es candidato a concejal de la lista de Gonzalo Luján y además precandidato a diputado por el Parlasur en la lista de Patricia Bullrich.

P: ¿Mario Álvarez?

M R: Bingo. Está en tercer lugar, así que no es expectable pero no deja de ser llamativo como hemos visto su nombre en muchos lados últimamente. Ojo, yo me río un poco pero también reconozco que hay varios dirigentes de acá que han intentando poner los huevos en varias canastas y no les ha salido.

P: De todos modos, si lo del Parlasur es algo meramente testimonial, no encajaría en eso que usted dice.

M R: Quizás. Es todo un tema lo que ocurre con esas candidaturas: muchos se mofan de eso cuando ocurre pero no han estado ni cerca de una. Y por cómo viene la mano con nuestro partido, creo que va a seguir así.