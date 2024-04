Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández











PRO ¿libre de elegir el camino?

La periodista llegaba al dirigente radical para dialogar sobre el cierre de alianzas que tendrá lugar en menos de diez días.

Periodista: ¡Cómo les gusta mantener el suspenso! Uno busca y pregunta pero cuesta encontrar algo por el lado del PRO.

Informante: No debería sorprenderle. La previa a los cierres de alianzas o de listas son hermetismo puro en algunos espacios. El PRO siempre fue así (risas).

P: Y obviamente hay especulaciones de todo tipo.

I: Yo recuerdo haberle contado hace unos días que aparentemente se estaba midiendo a dirigentes como Manuel Betorz. De hecho, en la elección del 2020 también había alguna que otra encuestadora que lo medía. Independientemente de eso, yo creo que el PRO está en un lugar raro ahora. Con cierta “libertad” para elegir su camino.

P: Libertad hasta cierto punto, supongo.

I: Obvio que depende si hay algún lineamiento desde Buenos Aires. Pero lo cierto es que hace cuatro años no había tanta incertidumbre sobre lo que va a ocurrir y ahora hay varios caminos que podrían llegar a tomar. Cómo pueden terminar cerrando con (Gonzalo) Parodi, aliarse a La Libertad Avanza en caso de que lleven un candidato propio o incluso irse con el PJ, como ya han hecho algunos dirigentes provinciales como Javier Pretto, viceintendente de la Capital.

P: Lo que también me dijeron hace un tiempo es que dentro del PRO podría haber caminos distintos. Algunos con un candidato y otros con otro.

I: Hasta ahora no noté que la UCR los buscara mucho pero veremos más cerca del cierre de alianzas. Yo pienso que el partido, por sí solo y en esta ciudad, no tiene el mismo peso que antes. Pero eso no quiere decir que alguna estructura no los vaya a contener. Lo interesante de este contexto es que, literalmente, aún no se sabe cuál.







Dovis irá con el Partido Humanista

El periodista recibía la confirmación de su informante respecto a la presentación oficial de un nuevo candidato en la carrera por la intendencia.

Informante: Y se largó Gustavo Dovis nomás. Hoy presentó el sello que lo patrocinará en las elecciones.

Periodista: ¡Se develó el misterio! ¿Con quién irá?

I: El Partido Humanista le aportó el sello para que el 24 de abril pueda anotar su alianza. Hizo la presentación de esta novedad en un café céntrico, con la presencia de parte de su equipo y también del secretario general del partido en Córdoba, Fernando Shüle, quien fuera candidato a gobernador en las últimas elecciones provinciales.

P: Bueno. De algún lado iba a salir el sello. ¿Sabe si contó algo más?

I: Dovis dijo que se presentó ante la negativa de la Justicia Electoral provincial y que compite contra un candidato que fue elegido “de prepo”, al referirse a (Guillermo) De Rivas y la forma en la que la mayor parte del oficialismo se encolumnó detrás suyo. Le tiró un palito al cuestionarle al candidato de (Juan Manuel) Llamosas que haya propuesto mudar la cárcel a un lugar nuevo. Dice que el problema de la inseguridad no se resuelve de esa manera.

P: Mencionó que la presentación no fue con él en solitario, sino que estuvieron integrantes de su equipo. ¿Quiénes fueron?

I: Estaba Enrique Novo, que sería su socio más importante. ¡Ah! Me acordé. Me llama la atención que estuvo Germán Blanc en la presentación, hombre que hoy forma parte de la gestión municipal en el área de Discapacidad. Por lo que dice Dovis, hay más integrantes del Ejecutivo que se van a sumar a su lista, pero que no los develará todavía para cuidarles el laburo, dando a entender que, si Llamosas se entera que se fueron con otro candidato, habrá represalias. Ya nos enteraremos quiénes son o si Dovis dice esto para alimentar los rumores de presiones y castigos en la Municipalidad.