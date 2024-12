Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







“Emanciparse” de Llamosas

La periodista recibía un mensaje del informante oficialista sobre las últimas acciones del intendente De Rivas.

Informante: Creo que no se está planteando un aspecto importante de las últimas acciones del gobierno de De Rivas: legalizar Uber, avanzar con Ficha Limpia, poner a prueba un código de espectáculos públicos que se aggiorne a estos tiempos. ¿A qué le suena? Porque yo recuerdo que algunos de esos temas ya habían estado en agenda en los últimos años.

Periodista: Pero quedaban en eso, en la agenda mediática o en los pasillos del Concejo.

I: Ajá. Bueno, justamente. Ya hubo proyectos para legalizar Uber y no se avanzó en eso el año pasado. Lo mismo ocurrió hace dos o tres años con Ficha Limpia. Se cajonearon esos proyectos. Ahora, el intendente ha avanzado en ese sentido. Creo que ya empezó la operación "emanciparse” de la gestión Llamosas.

P: Cuando lo dice así, suena a que no quisieran estar vinculados cuando la mayoría de ustedes formó parte (risas). Es más, muchas veces se habla de una continuidad y tampoco tiene por qué tener una connotación negativa.

I: No se confunda. No es un despegarse para hacer “borrón y cuenta nueva” pero sí creo esto va en línea con algo que dijo el Guille en campaña: que iba a tener su propia impronta. Le nombré al menos tres políticas que han estado en agenda en los últimos días que demuestran eso.

Cierre de las 62O

La periodista dialogaba con el dirigente sindical sobre la cena de fin de año de Las 62 Organizaciones Peronistas junto a otros referentes sindicales de la CGT.

Informante: Hablaron mucho de los cierres de año de los partidos, así que le traigo algo de datita de los cierres de año sindicales. Una cena muy linda, después de un año sumamente complicado económica y políticamente. Pero nos encontró bastante unidos. Es más, le diría que, salvo en las elecciones municipales, el arco sindical estuvo siempre articulado. E incluso durante las urnas, ya sabíamos que era algo circunstancial y que después nos íbamos a encontrar en la misma vereda. Claramente fue así y se vio con muchísimos planes de lucha que tuvieron que llevarse adelante desde las propias centrales.

Periodista: Hace poco Las 62O se había reunido con (Daniel) Passerini y varios ministros provinciales. Faltaba el brindis local.

I: La diferencia de esta vez es que no hubo ningún funcionario o referente de la Municipalidad acompañando.

P: ¿Sabe por qué?

I: A ciencia cierta, no. Pero algunos compañeros creen que puede haber influido el hecho de que Fabio Oviedo, Claudio Raillón y otros referentes de Las 62O estuvieron firmes acompañando las asambleas de los trabajadores del EMOS y bancando a Ricardo Tosto (secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias). No digo que el intendente haya tenido que estar sí o sí pero tampoco fue algún otro funcionario. Eso lleva a pensar en que puede haber molestado eso. Recordemos que, más allá de la buena relación que mantiene Obras Sanitarias con la actual gestión, las 62O forman parte de la mesa sindical que acompaña a De Rivas. Y aunque el conflicto del EMOS fue zanjado, parece que hay heridas que no cerraron aún.