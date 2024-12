Scarlatto al Ersep, suma Consalvi y el gobierno hace juego en Tercero Arriba

Por Bettina Marengo



El gobernador Martín Llaryora ascendió de vocal a presidente del Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia) a José Luis Scarlatto, un dirigente varias veces legislador, cercano al secretario General de la Gobernación, David Consalvi: ambos son oriundos del departamento Tercero Arriba, un territorio árido para el oficialismo que Llaryora perdió en 2023 y busca fortalecer de cara a su proyecto 2027. Va a reemplazar al cruzdelejeño Mario Blanco, que fue jefe del directorio más de ocho años consecutivos.

“Lichi”, como le dicen los compañeros, viene de perder el año pasado las elecciones en su ciudad de origen, Hernando, ante el radical Ricardo Bianchini, pero en el Panal destacan que sacó 40 puntos peleando contra el oficialismo en una ciudad difícil para el PJ y con comicios adelantados a marzo. Va de suyo que la apuesta es potenciar una posible nueva candidatura de Scarlatto a intendente hernandense y hacerlo desde ya porque la grilla es dura: uno de los legisladores-intendentes de la UCR en la Unicameral es el ex intendente de Hernando, Gustavo Botasso.

La presidencia del Ersep es uno de los cargos no conflictivos (a diferencia de todo el paquete judicial) que le quedaba por cubrir a Llaryora este año. Lo resolvió con la misma lógica de estrategia territorial que viene aplicando en otras designaciones, como es el caso del nuevo ministro de Cooperativas y Mutuales, el ex intendente de Colonia Caroya, Gustavo Brandán, que asumirá hoy. Son elecciones peronísticas -no es un dato menor en el marco del “partido cordobés”- y en muchos casos generacionales, aunque sobre Scarlatto destacan, como en la canción de Arjona, el mix de “experiencia y juventud” que representa. Resaltan también que llegó al cargo con apoyo del Sindicato de Empleados Públicos, un guiño gremial que también tiene Walter Scavino, que vuelve al Ersep pero como vocal de Hacemos Unidos por Córdoba, que es dirigente de UPCN.

Tercero Arriba es un desafío y un dolor de cabeza para el llaryorismo, que viene prometiéndose recuperar en 2927 “todos” los departamentos perdidos en las elecciones provinciales del 2023 por, juran, desconocimiento popular sobre la figura del sanfrancisqueño. Dirigentes no le sobran en el departamento, con Fernando Salvi derrotado como legislador departamental por el juecista Juan Pablo Peirone, y otra referente de la zona, Laura Labat, cruzada en su momento al Frente de Todos con Sergio Massa. De hecho, el departamento tiene tres legisladores en la Unicameral opositores al gobierno: los mencionados Peirone, y Botasso y el ex intendente de Oliva, Oscar Tamis, del PRO.

Además de la designación de Scarlatto, la información oficial de la página del Ersep muestra otra novedad. Scavino hasta hace poco representante de los usuarios dentro el organismo, fue designado como vocal en representación dl oficialismo, lo cual “cambia de bando” dentro del esquema. La también peronista Mariana Caserio, ex legisladora provincia oriunda de Villa Carlos Paz, quedó como vicepresidenta del ente, mientras que Facundo Cortés Olmedo seguirá siendo el vocal en representación de la Unión Cívica Radical, Rodrigo Vega el representante del Frente Cívico de Luis Juez y Mario Peralta continuará como vocal en representación de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores.