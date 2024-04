Por Bettina Marengo

Martín Llaryora revalidó el peso de la Región Centro que Córdoba integra junto a Santa Fe y Entre Ríos y le recordó al gobierno nacional que la zona núcleo donde se asienta “le salva los números a la Argentina”, en un discurso dicho ante el ministro del Interior, Guillermo Francos, donde el gobernador buscó mostrarse inserto en un bloque de influencia política y económica. Desde ese refugio, hizo algunos reclamos al gobierno nacional en términos de federalismo, de fondos que corresponden a las provincias y de proyectos productivos y no solo metas fiscales, pero lo hizo sin moverse un milímetro de la promesa de acompañar la ley Bases en el Congreso y el posterior pacto de Mayo en Córdoba.

El jefe del Panal tuvo una tarde de impronta federal ayer, con el acto de traspaso de la presidencia pro tempore del entrerriano Rogelio Frigerio al santafesino Maximiliano Pullaro, que fue en Paraná, y luego en la asunción del radical en un evento que se realizó en la ciudad de Santa Fe. Le vino bien al sanfrancisqueño, que hacía mucho no jugaba públicamente en equipo frente a un Javier Milei que ningunea a los gobernadores pero reacciona ante los armados en bloque, y que por ahora es en Córdoba la inversa del kirchnerismo: enfrentarlo daña al proyecto cordobesista.

Llaryora aprovechó la promesa de Pullaro de fortalecer y dar impulso a la Región Centro, que fue creada en 1998 pero no ha tenido, salvo el proyecto del acueducto Paraná- Córdoba, grandes logros en materia de obras conjuntas, para ofrecer respaldo y colaboración en los objetivos del santafesino. Al cordobés le conviene el florecimiento del organismo interprovincial, cuyos jefes políticos son dirigentes insospechados de peronismo y menos de kirchnerismo, un plus sobre todo frente a la opinión pública provincial y a los dos principales opositores del oficialismo provincial, Luis Juez y Rodrigo De Loredo, el primero jefe del bloque PRO en el Senado y el otro referente en Diputados del radicalismo amigable con Milei. No es bueno que el hombre esté solo, habrá dicho el jefe del Panal cuando posó en la foto con el río Paraná de fondo.

"Los tres gobernadores somos de distintos partidos políticos, pero tenemos en claro que gobernar es generar trabajo y por eso entendemos que hay que generar las condiciones para generar ese trabajo", afirmó en Santa Fe, y recalcó que “Argentina va a crecer con las provincias, nunca contra las provincias”. Un mensaje para Milei vía Francos, el gran componedor del gobierno libertario, con quien luego reuniones particulares. Francos fue claro: no hay plata. Hasta el segundo semestre, al menos. “A mí me gustaría que la Nación pudiera acompañar el reclamo de las provincias, pero la realidad es la realidad. Nos encontramos con un Estado devastado. Imposibilitado de cumplir con las funciones más esenciales. No esperen nada del Estado por ahora porque no hay plata, pero estamos convencidos de que a partir del segundo semestre con el rebote de la economía vamos a poder conversar de otra manera”, dijo el ministro.

Es un hecho que los diputados cordobesistas, con excepción de Natalia de la Sota, votarán la ley Bases, y con ese crédito los llaryoristas creen que Milei va a acceder a discutir la plata que Córdoba reclama, en especial la comprometida por Nación para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones. “Es una negociación paralela”, manifiestan cerca del jefe del Panal.

Mucho ruido tampoco puede hacer el oficialismo provincial. Aunque es un trámite que descuentan no tendrá inconvenientes, la Provincia necesita del visto bueno de Luis Caputo, ministro con poder propio si los hay, y del Banco Central, que para el caso es la misma terminal, para avanzar en la colocación de deuda en pesos a 36 meses por unos 160 mil millones para comprar los dólares necesarios para afrontar en el mes de junio un vencimiento de 160 millones en divisas. La operatoria, similar a la que hizo sin objeciones nacionales el intendente Daniel Passerini, por un monto mucho menor, se concretará unos 20 días antes del vencimiento. Si, para los días del Pacto de Mayo.