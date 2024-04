Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Las gemelas Salvatierra

El informante le compartía una imagen al periodista.

Informante: Estoy muy metido en una nueva novela que se está escribiendo durante la campaña municipal. Es una historia de misterio, espeluznante.

Periodista: Ya me intrigó, pero me temo lo peor: que me esté engañando.

I: ¡Confíe! ¿Escuchó hablar del caso de “Las Gemelas Salvatierra”? A mí me contaron que se dan extrañas apariciones en distintos actos políticos de la campaña local, con gente que no puede creer lo que ven sus ojos y que están buscando ayuda externa para comprender el fenómeno. Resulta que la sospecha principal es que la concejal Miriam Salvatierra tiene gemelas, ¡y más de una!

P: (Risas) No tengo tiempo para la historia completa, pero si me pasa el resumen se lo agradezco.

I: Primero se pensaba que Salvatierra estaba indecisa y que se juntaba con todos, sin distinguir color político o bando. Hace unos meses apareció en un brindis de Gonzalo Parodi, la semana pasada se la vio en una actividad con Adriana Nazario y el lunes aparecieron fotos de ella sentada en una de las filas del acto lanzamiento de Guillermo De Rivas. Ahí es cuando comenzaron a sospechar. ¿Cómo podía ser posible? Y apareció la teoría: ¡La concejal tiene gemelas!

P: Veo que tienen tiempo para las historias de humor.

I: ¿Humor? Para nada. Esto no es gracioso y hay gente que piensa en convocar al Sherlock Holmes riocuartense o al Hércules Poirot cordobés para que se meta en el caso. Le digo, es todo un misterio.

P: ¿Y tiene idea de cómo terminará esto?

I: Tengo la sospecha de que el giro será bastante predecible: al final no eran gemelas, sino una sola que cambiaba su personalidad de acuerdo al candidato a intendente con el que se juntaba. Dicen que no hay que enroscarse tanto porque la respuesta siempre es la más sencilla. Aunque ese final ya se ha visto (risas).

El Ideatón feat. Nazario

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre un evento previsto para este fin de semana.

Informante: Todos andan preguntando si Nazario va a ser candidata y, hasta el momento, todo indica que sí. Parece una obviedad pero todavía se sigue poniendo en duda en algunos sectores.

Periodista: Pienso lo mismo. Aunque también es obvio que se piensa que la llegada de tanta gente del Panal en estos días sea para tratar de lograr la unidad del PJ.

I: Menuda tarea. Pero bueno, parece que Nazario va a reafirmar su alianza con el partido PAIS y va a encabezar una de las actividades del espacio que conduce Yvon Tesio: el Ideatón. Todavía no hay lanzamiento formal de la campaña pero esta actividad la tendrá como protagonista y, por lo visto, con un tema en el que ella se mueve como pez en el agua: lo ambiental. Es este sábado.

P: Hace unas semanas hubo un evento similar.

I: Los hace la cooperativa Granja de Ideas, una pata importante del partido PAIS. Son lugares de encuentro muy interesantes pero éste en particular creo que va a apuntar a afianzar esta alianza que se dio a conocer hace unos días, más allá de los distintos ejes que se van a estar tratando. Eso sí, también le sigue dando letra a los llamosistas para que digan que todavía no se ha lanzado.

P: Técnicamente…

I: Lo sé pero bueno, me respaldo en lo que están diciendo desde La Militante. En off e incluso en “on”, como el otro día dijo el intendente de Canals (Edgar Bruno). Hasta ahora, nada indica que Nazario se bajará de la carrera.