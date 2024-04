Milei, no seas zopenco

Por Javier Boher

[email protected]



Ay, el humor… Si hay una cosa que le permite a la gente mantener la esperanza cada día, sin dudas eso es la capacidad de reírse. Memes por Whatsapp, chistes por la radio, videos graciosos en instagram o tiktok, comentarios ingeniosos sobre la actualidad en Twitter. Quizás cambian los formatos, pero todos buscamos un poco de oxígeno en algo que nos saque una sonrisa cada tanto.

El humor es un arte difícil. Todos conocemos gente que hace reír sin proponérselo y otros que se esfuerzan por lograrlo pero fracasan en el intento. Hay algo ahí que es innato, que algunos tienen y a otros les falta, como tantas otras desigualdades que vemos cada día. Sin ir más lejos, el chiste de Tarzán que catapultó al Flaco Pailos al estrellato debe tener uno de los peores remates de la historia, pero el recorrido fue tan bueno que se pudo obviar esa parte.

Hay humor de distintos tipos y tonos. Pocos se dedican a reírse de la política, aunque todos de alguna forma comentan la actualidad. Los chistes de discapacitados, suegras o minorías de cualquier tipo han caído en desgracia cuando hay que poner la cara, pero en las redes se resisten a morir, protegidos por el anonimato. Hay humor más refinado e inteligente, pero también uno más brutal y directo que funciona por ser extremadamente crudo.

Muchos cómicos nos han hecho reír desde el absurdo y otros tantos desde la ironía del doble sentido, aunque últimamente se puso de moda el formato de stand up, ese que dominan los norteamericanos, capaces de reírse de cualquier cosa sin ningún tipo de cargo de conciencia, destruyendo todo tipo de corrección política. Tal vez por eso los nuestros no son tan graciosos, porque se resisten a reírse de ellos mismos y evitan tocar ciertos temas.

La última adquisición estandapera que confirma la norma es la del presidente, al que parece haberle dado por el humor, pero habiéndose olvidado de que es el Jefe de Estado. Tal vez está probando la estrategia de imitar a Ronald Reagan, que hacía chistes de comunistas cuando del otro lado tenía a una superpotencia apuntando misiles nucleares. Igual que su situación, seguramente.

Empezó haciéndose el gracioso en el foro del Llao Llao con el tema de que el que fuga divisas es un patriota. Con razón Cristina y los suyos se consideran la encarnación de la argentinidad.

Después siguió con un finísimo "la economía se va a ir para arriba como pedo de buzo", que quizás era muy divertido cuando lo aprendió, a eso de los 12 años. Faltó decir que el peso estaba fuerte como aliento de linyera o que la casta se sacude como epiléptico en toro mecánico, esas cosas bien ubicadas para decir en un foro en el que hay ex presidentes y presidentes de otros países.

La que estuvo muy lograda fue la imitación que hizo de Carlos Melconian con aquella analogía de los fideos con tuco. Lo curioso es que lo hizo con un acento parecido al que le sale a los porteños cuando tratan de imitarnos a los cordobeses, quizás por aquel paso del economista de Patricia Bullrich por la Mediterránea. La parte que no me quedó muy clara es por qué lo hacía como si estuviese teniendo un ACV.

Fue tan gracioso que parecía aquel viejo sketch de Todo X $2, Beto Tony y su muñeco, que recién recibía aplausos cuando alguien del público gritaba "¡Está bien!". Quizás sea el pasado irascible del presidente o la poca aceptación de sus bromas, pero recordé una escena de Los Simpson en la que Reiner Wolfcastle (el Schwarzenegger de la tira) hace una película de stand up, "McBain, no seas zopenco". Cada vez que alguien lo abuchea responde sacando un arma y atacando al público. El presidente es tan caricaturesco que a esta altura ya podemos esperar cualquier cosa.