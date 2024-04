Por Yanina Soria

El gobernador Martín Llaryora visitó la ciudad de Río Cuarto en medio de la convulsión política que atraviesa el oficialismo tras el cierre de las alianzas y el quiebre en el PJ local.

Mientras intenta ordenar la interna y evitar que, por una mala praxis política, Hacemos Unidos se desprenda de la ciudad más importante del interior provincial (ver Alfil Río Cuarto), el gobernador desarrolló una agenda híper enfocada en educación.

En una de las semanas más significativas para el gobierno de Javier Milei que, por primera vez, parece haber tomado nota del rechazo social que generó el recorte al presupuesto universitario, el cordobés eligió jugar fuerte la carta de la educación pública. Siempre atento al timing social, el mandatario leyó que en esta, el cordobés le soltaría la mano al presidente y rápidamente enfatizó de qué lado estaba.

Por eso, apenas horas después de la marcha multitudinaria contra la gestión nacional, Llaryora inauguró un nuevo edificio de escuela Proa en la ciudad del sur cordobés. Allí mató dos pájaros de un tiro: cortó cintas con Guillermo De Rivas blanqueando su inclinación por el candidato del intendente Juan Manuel Llamosas; y reivindicó el rol de la educación pública mostrando gestión en ese sentido.

“Nosotros invertimos en escuelas, me han visto la semana pasada invirtiendo en la reparación de escuelas. Cuando hoy se discute la educación que para mí es el factor de desarrollo fundamental de todos los pueblos, imaginémoslo en el mundo del conocimiento, Córdoba no discute eso. Córdoba lo que está haciendo es invertir, nos sacaron el Incentivo Docente, los cordobeses lo pusimos para todos los docentes, no hay obras vinculadas a la educación, nosotros seguimos acompañando con los intendentas la reparación de las escuelas y la inauguración de escuelas y con un plan de cambio de paradigma que va a ser puesta de recursos”, dijo el gobernador.

Llaryora avisó ante los suyos que no participaría de la marcha federal universitaria para no politizar el reclamo, pero sí se expresó públicamente a favor de la educación superior gratuita. Pausando la sintonía que mostró con el presidente Milei en las últimas semanas, el gobernador se diferenció del libertario y le pidió que garantice y actualice los recursos para las universidades.

Educación territorial

Llaryora siguió con su agenda centrada en educación y encabezó ayer también la adhesión de 29 municipios y comunas del sur provincial al programa provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial. Fue en el Centro Cívico de la Capital alterna y estuvo acompañado del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, su par de Gobierno, Manuel Calvo, y el intendente Llamosas.

Según explicó el mandatario, el proyecto comprende una mesa de trabajo articulada para que cada localidad pueda desarrollar su propio plan educativo institucional, “disminuyendo burocracia y tratando de obtener mejores resultados educativos y mejoras en todo el sistema. De esta manera, se posibilitan respuestas más rápidas y precisas, enfocadas en las necesidades y particularidades de cada región”.

Llaryora dijo que ya son más de 200 municipios que participan activamente de este programa. “Les quiero agradecer porque si hay una idea que siempre tuve es que para ser verdaderos líderes hay que trabajar, proyectar y desarrollar la educación y el conocimiento”, sostuvo.

“La infraestructura empieza a ser compartida en la comunidad y empieza a ser de uso público”, sostuvo el gobernador al explicar que la escuela puede ser utilizada por Centros Vecinales, grupos de scout, entre otras actividades.