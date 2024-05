Por Yanina Soria

Lo de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio de la Nación, es un caso para prestarle atención desde la política nacional. El hombre que no logró siquiera superar el filtro de las PASO en la competencia presidencial del año pasado, es hoy uno de los dirigentes de la oposición con mayor presencia en los medios de comunicación y es tendencia en las redes sociales. Incluso, según quien lo mida, hasta figura entre los referentes con mejor imagen positiva del país.

Con un mensaje claro que vuelve a las bases de la doctrina peronista como una alternativa al gobierno libertario de Javier Milei, y un modo de decir histriónico y directo, el fundador del partido Principio y Valores va escalando en un segmento de los argentinos que hasta ahora, parecía ser patrimonio exclusivo del fenómeno Milei: el de la juventud.

Por eso, aun cuando todavía le debe respuestas a la Justicia por su desempeño al frente del INDEC, y pese a no contar con una mega estructura política, el ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner va ganando terreno en el tablero nacional pero sobre todo en el campo donde se forjó el Presidente y donde mejor sabe jugar que son las redes sociales. Desde allí multiplica su mensaje de manera directa y consolida su perfil de opositor.

Moreno insulta al aire, se cruza con otros peronistas en los programas de televisión, y hasta tiene su propio programa los días domingos en Radio 10. De hecho, fue uno de los pocos del palo que cuestionó el último mensaje de la ex vicepresidenta, con quien dice no hablar desde hace mucho tiempo. Aunque también es cierto que desde su entorno aclaran que si todavía no se reunieron, es porque la dos veces presidenta de la Nación, no quiere. “Está muy cerrada Cristina”, sentenciaron.

El dirigente político con dotes de standapero cree en la necesidad de “reorganizar el peronismo porque cuando la gente se canse, será muy complicado” y en que la construcción se debe dar (porque ya se está dando) de “abajo para arriba”.

En el mientras tanto, el ex secretario de Comercio sigue adelante con su trabajo político con el que viene recorriendo distintos puntos del país. Su militancia acaba de sumar un nuevo adepto del peronismo bonaerense producto de la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner: el intendente de Ezeiza, Gastón Granados.

Y en ese recorrido que viene haciendo, la provincia de Córdoba figura en su radar. Incluso, a sabiendas de que se trata de uno de los distritos más refractarios a todo lo que lleve sello K y, por ende, muy amigable con la política de Milei. Aun así, de la mano del intendente de Leones, Fabián Francioni, el ex funcionario nacional quiere volver, pero esta vez a la ciudad de Córdoba.

Precisamente en enero de este año, estuvo en la capital nacional del Trigo encabezando una actividad organizada por el alcalde anfitrión donde hubo mucha liturgia peronista y se vio a un auténtico Moreno en acción: dio un encendido discurso, y luego cantó arriba de una silla la marcha peronista.

Y paradójicamente, en la provincia donde el cordobesismo busca desperonizar el espacio oficialista, el referente de Principios y Valores vendrá con su propuesta de volver a las fuentes del movimiento.

Si bien todavía no está confirmada la fecha de su arribo, la visitará será en el mes que acaba de comenzar y la idea es armar algo en el centro de la ciudad, posiblemente sea en la Plaza San Martín.

Moreno quiere verse cara a cara con los cordobeses y auscultar él mismo a la provincia que parece respaldar irrestrictamente al presidente libertario. Francioni, de fluido vínculos con los principales dirigentes nacionales del kirchnerismo, trabaja para concretar en breve ese arribo.