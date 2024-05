Por Carolina Biedermann

La vicegobernadora Myrian Prunotto y su equipo aceleran en el armado provincial. Bajo el pedido del gobernador Martín Llaryora de fortalecer la consolidación del Partido Cordobés, y el aval de la senadora Alejandra Vigo de caminar la provincia con Lideresas, el mapa de acción va tomando forma.

El territorio provincial, el peronismo marca referencias en los distintos puntos. La mirada de Oscar González continúa teniendo peso en Traslasierra; el Este es tierra del actual gobernador; el sur, colmado de caudillos, mostró debilidad en las elecciones del 2023 y se reparte entre dirigentes, y el Norte, acéfalo, lo va adoptando la vicegobernadora quien recorre en plan de construcción.

El vínculo Vigo - Prunotto se consolida con una sinergia que acerca aún más a la correligionaria al espacio peronista. Fue la misma senadora de Unidad Federal quien puso sobre la mesa el nombre de la exintendenta de Estación Juárez Celman entre las candidateables para acompañar la fórmula, de Martín Llaryora. La última palabra fue del actual gobernador, con miras de armar un frente amplio.

Desde el riñón militante de la referente radical afirman que Vigo le abrió las puertas para caminar junto a Lideresas, en su condición de vicegobernadora.

El triunvirato Prunotto, Vigo y la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez, toma fuerza con agenda propia y deslizaron llevar este programa, que forma parte de las políticas públicas de género creado por la senadora, al plano nacional. Sin dudas, este bastión le abre a Myrian la puerta de peronistas, y su origen radical, la mantiene vigente en su entorno de correligionarios.

En agosto del año pasado Lideresas se convirtió en Ley provincial, y a principios de la nueva gestión provincial, fue la misma Vigo quien se reunió junto a Martínez en la Unicameral para dialogar con Prunotto y llevar los encuentros a cada región. Con el diario del lunes, esta reunión terminó siendo el espaldarazo, la bandera de largada para que la dirigente del radicalismo saliera a caminar, con agenda compartida con las referentes, cada rincón cordobés.

Construcción Capital

En la Capital el escenario para la construcción de Prunotto es más complejo, pero no se abandona. Este lunes, finalmente el Comité Provincia daría respuesta sobre la aceptación o no de los nuevos núcleos presentados. Las demoras en la resolución generan aún más tensión en la previa al encuentro en Villa Giardino el próximo fin de semana. Los espacios de la Vieja Guardia atribuyen esta dilatación en la respuesta a una estrategia interna para frenar el avance del “Caballo de Troya”, con el que describieron al armado de la vicegobernadora, quien iba a presentar el núcleo propio que al final, no fue.

En tanto, la agenda radical sigue con fechas de vencimiento. Este viernes 10 de mayo se cumple otro plazo para que la Mesa Ejecutiva, perteneciente al Congreso Provincial de la UCR y facultada por la carta orgánica, vote sobre la continuidad de la vicegoberanadora como afiliada al partido de la lista tres.

Este plazo coincide con el mismo día en el que empieza la cumbre de dirigentes rojiblancos en Villa Giardino. Ocupados en otras discusiones, se espera que nuevamente no haya quorum y que se postergue la resolución para dentro de quince días más. Hasta que el Congreso no se defina, el pedido a la Justicia por parte de Prunotto no avanzará.

Siguiendo con el repaso del calendario UCR, el próximo 20 de julio vence el plazo para presentar las alianzas entre los núcleos que quieran participar en la interna de septiembre. Gonzalo Salvetti, expresidente de la Juventud Radical es la espada de la vicegobernadora en la capital. Desde el espacio confirman que, al no haber presentado espacio propio, no irán solos, pero la voluntad de jugar está.

Aseguran que hay núcleos interesados en construir alianzas y trabajar para que la dirigente arme en la Capital. Se trata de referentes que coinciden en que no han sido escuchados en el partido centenario, y que creen que hay que lograr una construcción amplia. El sillón de la vicegobernación y el afán por proteger la afiliación de origen con la que la dirigente del norte cordobés se formó, empieza a encolumna a correligionarios que encuentran en ella a una líder en crecimiento.

Camino a Giardino

El fin de semana que viene será la cumbre de la Unión Cívica Radical en Villa Giardino. La lista de presentes y de ausentes terminará de pintar el panorama para las elecciones internas del segundo semestre.

Crece la tensión con la continuidad en la gestión de Marcos Carasso, cada vez más cuestionado por distintos frentes radicales. La línea deloredista participará completa, mostrando músculo, mientras que los disidentes con esta línea evalúan no asistir, como gesto de protesta. En paralelo Prunotto adelantó que no participará, pero la maratón que vivirá el partido esta semana previa, todo puede pasar.