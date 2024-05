Por Yanina Soria

Por cuestiones de la política, la Legislatura de Córdoba hoy anotará en su tablero el cuarto miércoles sin sesionar ni debatir nada en el recinto. Sin embargo, nunca falta la pirotecnia que alimenta los constantes chisporroteos entre oficialistas y opositores.

Algo de eso hubo ayer tras la reunión donde los juecistas Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva, vocales por la mayoría del Tribunal de Cuentas, presentaron un informe pormenorizado de los expedientes ingresados, aprobados y observados desde el 10 de diciembre del 2023.

Un requerimiento surgido de una aliada al peronismo como es Karina bruno, pero con un trasfondo político. El oficialismo, en voz del jefe de la bancada Miguel Siciliano, había acusado a los tribunos juecistas de frenar deliberadamente expedientes y convertir el órgano en una máquina de impedir.

“El legislador Miguel Siciliano miente. El Tribunal de Cuentas no demora expedientes, los controla. Si no le pueden pagar a los proveedores, busquen otra excusa. No vamos a aprobar nada, si no se indica, con quien ni por cuanto contratan. Cuidamos los dineros públicos, les guste o no”, le retrucó en su momento el presidente del Tribunal.

Ese telón de fondo enmarca lo sucedido ayer en la Legislatura.

Según quien lo cuente es la historia. Para los opositores se trató de una reunión oficial a la que asistieron todos los bloques mientras que el peronismo pegó el faltazo; siendo que para Hacemos Unidos por Córdoba lo que hubo fue una reunión “totalmente” informal del Interbloque de Juntos por el Cambio con sus dos vocales a la que se plegaron los monobloques de Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal), Luciana Echevarría (Frente de Izquierda) y el peronista disidente Federico Alesandri (Creo en Córdoba).

“Fue algo interno de ellos, de hecho, no se invitó a la tribuno Silvina Rivero ni a ninguno de los legisladores oficialistas”, retrucaron desde un peronismo que, al no tener la mayoría en la Cámara, no detenta el poder ni el control en la dinámica del funcionamiento que sí tuvo el oficialismo durante los últimos cuatro años del gobernador Juan Schiaretti.

La paridad de fuerzas abre un juego de negociaciones obligado y permanente entre la bancada que conduce Siciliano y el resto de los espacios. Así es y será esta Legislatura extremadamente trabajosa en términos políticos para los hombres y mujeres del gobernador Martín Llaryora.

Volviendo a la reunión, la oposición criticó la ausencia de oficialistas y de Karina Bruno, autora del pedido de resolución en el que la parlamentaria del PRO le solicitaba que en un plazo de 10 días el Tribunal dé a conocer la cantidad de expedientes pendientes de resolución.

Según el juecismo, días atrás, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Oscar Tamis, le solicitó formalmente al titular Ricardo Sosa que convoque a una reunión para escuchar el informe que darían las autoridades del organismo de control.

Si bien, aclaran desde el Frente Cívico, los vocales no están obligados a asistir personalmente se habían comprometido a hacerlo para responder las 15 preguntas y garantizar mayor transparencia en la información brindada. Públicamente, Corvalán asumió que esa práctica será un ejercicio regular destacando que, “por primera vez en los 25 años que gobierna el PJ, representantes del Tribunal asisten a la Legislatura”.

Durante dos horas y media los alfiles del principal opositor al gobierno de Hacemos Unidos por Córdoba expusieron frente a los legisladores. Allí contaron que desde diciembre a esta parte entraron mas de 2.500 carpetas de las cuales unos 50 fueron observados.

“Creemos que el oficialismo no fue porque en realidad no quería escuchar el por qué esos expedientes están observados”, lanzaron desde el juecismo.