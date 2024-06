Por Carolina Biedermann

El calendario aprieta ante el vencimiento de la gestión del Defensor del Pueblo, Mario Decara. Este 3 de julio termina la gestión de quien ocupó este lugar por quince años consecutivos, y la Legislatura, órgano por el que debe pasar esta designación, entra en receso invernal en los próximos días.

La renuncia del Defensor Adjunto, Hugo Pozzi, abrió un cuestionamiento sobre quién ocupará este espacio, ya que el organismo puede funcionar sin titular, pero debe quedar un Adjunto. La vacante debe ser asignada si o sí antes del 3 de julio por Decara.

El radicalismo está convencido de que se debe continuar con la tradición de la sociedad De la Sota – Schiaretti, y que este espacio sea conducido por la oposición. Por lo tanto, entregárselo a alguien del peronismo desataría un quiebre del que costará tiempo retornar.

Mientras tanto, El Panal observa con cautela, no se deja presionar por las fechas y resuena la posibilidad de que este lugar quede vacante hasta que la UCR resuelva su interna para lograr tener un panorama más claro de cómo se estructurarán las dirigencias. Septiembre y el nuevo Comité podría ser la brújula para futuras decisiones. Ahora o más adelante, los designados saldrán de un inminente acuerdo entre los dos partidos tradicionales de Córdoba por la simple razón de que deberá ser aprobado por dos tercios en la Unicameral, y sólo con voto UCR y de Hacemos Unidos podrá ser aprobado.

El nombre que suena con fuerza por parte de los distintos espacios es el de Julio Ochoa. Nombre propuesto en principio por el esquema de Marcos Ferrer y que sienta bien en los diferentes despachos por ser un hombre de trayectoria y de la política, aunque sin confirmaciones y apuros, sigue en el tintero. También resuena la posibilidad de un acuerdo, designar al frente a un radical puro y que acompañe un peronista, teoría no confirmada pero información de un escenario posible.

Hoy se llevará a cabo la última sesión legislativa y se tratará un proyecto clave para el peronismo: la cuenta de inversión del ejercicio financiero 2023, última de Schiaretti. Parte del radicalismo adelantó que votará en contra y el Frente Cívico irá en la misma línea. Es más, una porción de la oposición reflexionó sobre un posible cambio de figuritas entre la Defensoría y la aprobación de esta Ley, pero los colorados fueron contundentes: “la Defensoría es nuestra, o es nuestra”. Hasta hoy, el peronismo no tiene los votos, pero la bala de plata de otorgar el sillón del defensor parece que se guarda.

Para la segunda etapa del año quedan varios lugares a confirmar. El TSJ cuenta con un lugar aún no ocupado, y a fin de año podrían ser dos. La Defensoría la Niñez también renueva autoridades y se observan estos espacios desde los distintos frentes.

Se acelera interna Radical

Ferrer, intendente de Río Tercero, empezó a calentar motores posicionándose para encarar la voluntad de su espacio de ser el próximo presidente de la UCR. Por acuerdo o por interna el riotercerense quiere ocupar este lugar. Para eso, como contó Alfil ayer, el lunes tuvo reuniones con distintos dirigentes de los núcleos provinciales.

La clave en la estrategia para lograr los acuerdos está en dejar de lado la brecha que hoy los divide, que es la grita Milei si o Milei no y que Córdoba contemple sólo la realidad provincial. Desde las distintas miradas es lo que hoy no ha logrado unir a la UCR, incluso hace pocos días el mestrismo, el concejal Sergio Piguillem y el legislador provincial Dante Rossi son los que han marcado la diferencia frente a los radicales de diputados, quienes se han mostrado en tono dialoguista con el Gobierno nacional. La única coincidencia es ser oposición al gobernador Martín Llaryora, en el territorio real de disputa. Este lunes, Ferrer y el diputado Rodrigo De Loredo, se reunieron con legisladores provinciales y con Lucas Balián.

El acuerdo y no llegar a la instancia de internas es lo que consideran en su gran mayoría. La disputa real se dará en los lugares que pretenden ocupar los representantes de los distintos espacios. En este marco, previo al acuerdo que nadie serrará aún, se dará una última jugada: Mostrar músculo para disputar los espacios y por supuesto la presidencia de la capital.

El fantasma de los colorados es la vicegobernadora Myrian Prunotto quien viene construyendo lo suyo. No sólo con los radicales caídos que plantean no ser escuchados por el partido. En el interior, y de la mano de lideresas, Prunotto viene construyendo lo propio. En el comité provincial no tendría chances de jugar la interna porque el núcleo del Polo Gait se ha desinflado, remarcan los analistas del partido. Pero en Capital, hay otro cantar. La ex intendenta de Estación Juárez Celman tiene equipo y hay posibilidades de disputar.

“El Colorado” Rossi también avanza en la consolidación formal de su propio núcleo. Si bien está fuera de los plazos estipulados, el Comité Radical recibió su solicitud y contaría con todos los avales para formalizar, pero los plazos para chequear la información son lentos. Más allá de esto se sabe que tiene territorio en capital y músculo para formar parte de un posible acuerdo para ocupar un buen lugar.

Felices 133 años

Este martes se cumplen 133 años de la fundación de la Unión Cívica Radical, y habrá festejos. Ramón Mestre prepara cuatro encuentros en distintos puntos de la provincia. El primero será en la ciudad de Villa María la semana próxima.

En tanto, el legislador Rossi también afila el cuchillo por si hay interna. Este miércoles hará un encuentro en el busto de Alfonsín, ubicado en Bv. Illia, contando con la presencia de radicales de trayectoria a quienes se le dará reconocimientos.

El exconcejal Juan Negri convocó a participar de un acto en el Club Guayaquil, en la seccional 13, con la impronta puesta en la ciudad donde buscará demostrar lo construido en el territorio.

Con la analogía que venimos utilizando, el 20 de julio caduca el plazo para presentar alianzas, Allí sabremos si hay amistad entre radicales o si se avanza con la interna.