Ricardo Arriazu: El mundo quiere que la Argentina se vuelva sensata

Este martes fue otra jornada con subas del dólar libre que marcó otro récord nominal de $1360. Los analistas coinciden en que hay incertidumbre por la votación en Diputados de la ley Bases y por la recuperación económica. Para el economista Ricardo Arriazu, uno de los más escuchados por el establishment, “no hay condiciones para abrir el cepo, si lo hago hay hiperinfación. Hay que ir gradualmente hacia la apertura. La Argentina no puedo darse el lujo de tener una reserva. Necesariamente hay que eliminarlo, pero hay que saber cuándo. No habrá crisis de balanza de pagos; se resolvió el swap con Chino aunque los insultos no fueron gratis y nos hicieron sufrir hasta el último día”. También insistió en que el mundo "quiere que la Argentina se vuelva sensata".

El economista insistió en que mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) no le preste plata nueva a la Argentina, no puede imponerle las condiciones de sus técnicos. Arriazu, quien representó a la Argentina y a otros países latinoamericanos en el directorio del Fondo, señaló que aunque el organismo quiere “unificar el tipo de cambio y dejar flotar” no tiene en cuenta que el argentino “piensa en dólares”.

En su charla admitió que fue un “error” bajar la tasa de interés “demasiado rápido” lo que determinó una suba de la brecha cambiaria. Después de decir que los salarios están recuperándose al igual que los créditos, estimó que el piso del PBI habría sido en marzo, cambiando la tendencia aunque esté por debajo del 2023. En el caso del consumo, ese piso estaría “entre abril y mayo”.

Observó que el riesgo país “no va a caer a 800 hasta que no demuestren que están a favor de hacer los cambios”. Consideró que esa baja es clave para que el país pueda volver en 2025 a los mercados voluntarios de crédito. “El mundo quiere que la Argentina cambie, no que un Presidente cambie, y eso tiene que ver con lo que pasa en el Congreso y en la oposición”, sintetizó.

Arriazu está entre los pocos economistas escuchados por el establishment que apoyan el ritmo del 2% mensual de devaluación que aplica el gobierno de Javier Milei. De hecho, el Presidente lo exceptuó de sus críticas periódicas a quienes le realizan observaciones. “No todos cometen este error. Arriazu dice que la Argentina, si estabiliza dado la estructura fiscal que tiene, va a convivir con una moneda muy apreciada”, dijo.

Disertó ante empresarios en Córdoba, invitado por S&C Inversiones. Allí retomó la idea de que “si cambia el crawlling peg cambia todo el programa. Hay que asegurarse que, sin devaluar, se logra ser competitivo”, reiteró y describió que cuando se le consulta y la gente dice que el tipo de cambio está “atrasado” lo hace porque lo compara con “sus aspiraciones”.

Subrayó que “para parar la inflación hay que parar la calesita de precios relativos”; estimó una suba de precios del 5,5% para este mes para después ir convergiendo a la tasa de devaluación. Respecto de la “núcleo” sostuvo que en junio “está bajando”.

Volvió sobre el concepto de que la Argentina es un país bimonetario, que usa el peso para el pago de salarios e intercambios diarios y el dólar para el resto, “por lo que hay que estabilizar las dos; hay que dejar de emitir y de tener déficit fiscal, y el programa actual está “basado en esas dos anclas”.

En un tramo de su disertación analizó porqué se dice que la Argentina es “cara”. Precisó que es “carísima” en sustitución de importaciones. Detalló que un producto importado “no puede costar menos de tres veces de lo que se paga afuera por todos los impuestos y costos que hay que sumarle; por eso cuesta entre tres y seis veces más”. En los exportables “somos 30% más baratos que en Estados Unidos, en tarifas es lo mismo y en servicios, también”.

En promedio la Argentina es “más barata que Estados Unidos; el problema es que no nos alcanza la plata. La única manera es producir más y para ser competitivos, apertura de la economía y reformas”.

Respecto del contexto internacional, afirmó -en relación a los factores que impactan en la Argentina- que los precios de las commodities están “relativamente estabilizados, no se deben esperar grandes cambios para el año que viene, ni bajas en las tasas de interés”. Dicho eso planteó que el destino argentino “no está atado a lo que pase en el mundo”.