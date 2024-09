Por Carolina Biedermann

María Eugenia Vidal pisó territorio cordobés. A pesar de sus diferencias con Mauricio Macri tomó la bandera de la Fundación Pensar, organización que preside, para recorrer la provincia. Dio capacitaciones y cenó con intendentes. Vidal bajó un mensaje de necesidad de refundar el partido en Córdoba y apuntó de lleno al recambio generacional.

Recién llegada al distrito que impulsó al éxito de Macri, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires desembarcó para dar una capacitación a la dirigencia del PRO, desde la Fundación Pensar. Es la institución de investigación y formación del partido amarillo que entre tantas tareas realizan encuestas y desarrollan las plataformas electorales. En el nuevo armado partidario, Vidal quedó al frente de este espacio. También se sumó Soher El Sukaría quien tiene la vicepresidencia y con quien hubo buena sintonía.

Luego de la capacitación, el viernes por la noche, se armó una mesa chica entre la ex gobernadora e intendentes del interior que forman parte del PRO. De los invitados asistió sólo la mitad, dato no menor para tener en cuenta ante su diferencia con miembros del partido.

Quienes asistieron valoran la experiencia de Vidal tras haber gobernado uno de los territorios más hostiles de la Argentina. Más allá de la presencia de muchos macristas, consideraron el espacio como enriquecedor para el diálogo.

En la cena compartieron experiencias de sus localidades pero el foco central estuvo en el presente y en el futuro del PRO. La crisis que atraviesa el partido ante el fenómeno libertario atraviesa a las dirigencias provinciales y nacionales. La conclusión de este encuentro golpea a Oscar Agost Carreño. Los miembros del partido dicen no sentirse representados por la dirigencia local

Hablaron sobre la necesidad de refundar el partido, en buscar a nuevos dirigentes que tengan representatividad territorial y que compartan los valores fundacionales del PRO. Por parte de Vidal hubo una fuerte autocrítica en la forma en la que gobernaron con su partido, y también puertas adentro del espacio, en donde siempre ha marcado el camino el centralismo porteño por sobre el interior.

Remarcaron que Córdoba carece de una dirigencia que capte los votos de Milie y que se encuentran en una gran oportunidad de volver a rearmar el espacio, volviendo a los principios y valores que los llevó a ganar las presidenciales.

El encuentro recién se hizo público este domingo cuando la dirigente porteña publicó en sus redes: “Ahí vamos Córdoba. Federalismo, Hacemos Argentina e Intendentes”.

El sábado por la tarde siguió la ronda de encuentros. Fue el turno de los concejales y funcionarios. Dato de color: La polémica por los nombramientos de El Sukaría en la Defensa del Público hizo ruido por lo bajo. En el encuentro de dirigentes empezaron a circular mensajes entre los presentes, en contra de la concejala en uso de licencia. Los nombramientos habrían sido confirmados entre los miembros que forman parte del nuevo equipo que armó en Nación.

En el encuentro participaron alrededor de cincuenta personas, entre concejales y funcionarios del PRO en Córdoba. A la reunión asistió Soher El Sukaría y se sumó la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, quien no había sido invitada. Rodríguez Machado no fue la única, toda el ala dura criticó que no avisaron ni a la dirigencia del partido ni a los diputados por Córdoba.

Frente a la dirigencia histórica del espacio, Vidal volvió a expresarse sobre la necesidad de avanzar en el recambio generacional en el partido y de abrir el juego a nuevas dirigencias para volver a armar el partido que parte de la vieja guardia ha ido perdiendo, sobre todo ante el fenómeno Milei. Más allá del mensaje que pueda haber dado Vidal, la primera y última decisión sobre el rumbo del partido la tiene Mauricio Macri.