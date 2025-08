Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







El retorno de los vuelos

La cronista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante sobre el regreso de los vuelos comerciales que tendría lugar en septiembre.

Informante: Si Dios quiere, en septiembre tendría que volver la actividad en el aeropuerto de Las Higueras. Se supone que no falta mucho para que terminen las obras. Veo que hay varios pedidos para que se mantengan los vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas.

Periodista: (Luis) Petri dijo que eso se iba a mantener. Igual, había bastante miedo de que el lugar se reconvirtiera y lo dejaran solo con fines militares.

I: Había razones para pensarlo. Más allá de que uno quiera creer en la “buena fe”, es algo que los intendentes de la región siguen planteando. Que se mantenga eso y que vuelva el esquema de vuelos a Buenos Aires.

P: Y en diciembre llegarían de Dinamarca los F-16…

I: No sé como estaremos para ese entonces (risas). Pero creo que hay grandes chances de que el presidente o algún funcionario de alto rango venga acá para ese momento. Al presi no le vendría mal tocar un poco de suelo del interior…

P: Todavía falta la campaña. Por ahí vienen antes.

I: ¿A la Rural? Quizás. Pero bueno, yo también me pongo a pensar que el tema de los vuelos va a volver a traer debate en el Concejo. Si se reactivan como se dijo y hay que firmar otro convenio con Aerolíneas, se va a volver a picar acá. La palabra “subsidio” está teniendo bastante mala prensa (risas).

Nuevo aumento

La periodista recibía un mensaje del informante sobre el último aumento del boleto de transporte urbano, que comenzó a regir desde el sábado. El ticket ahora cuesta $1400.

Informante: Y se vino el aumento nomás.

Periodista: Se están dando cada tres meses así que se veía venir.

I: Claro. Aún así, el timing no estuvo del lado de la Muni. Justo después de que el transporte esté en el centro del debate del “subsidio” y demás.

Periodista: Servido en bandeja…

I: Yo estoy muy expectante por lo que suceda a fin de año. Se viene el cambio de autoridades. Julio Titarelli se retira después de más de una década y me intriga quién lo va a reemplazar.

P: ¿Algún nombre que esté sonando?

I: No tengo nada pero no dudo que en estos últimos años se han sumado socios así que puede que haya varios “candidatos”. Es un rol que, al menos en el último tiempo, no ha pasado desapercibido. En los últimos tres o cuatro años hubo varios vaivenes entre Titarelli y el gobierno municipal. Poco después de ganar la licitación, las cosas no estaban muy bien con la Muni. Hubo un paro de AOITA y el gobierno tuvo que intimar a la empresa. Hubo un escrito en el que la SAT afirmó que el gobierno de Llamosas los había dejado solos. ¿Se acuerda?

P: ¿Puede ser que habían amenazado con no firmar el contrato?

I: Así fue. La Muni debió aumentar el subsidio que le daba a la empresa, que aseguraba estar en una situación sumamente crítica. Yo creo que el contexto actual no debe ser mejor. Al contrario. Pero la relación con esta gestión parece estar en buenos términos. O quizás sea una especie de calma que antecede al huracán…