UCR Córdoba en fragor: el Congreso en vilo por definiciones y escándalos internos

Por Carolina Biedermann

El radicalismo cordobés se prepara para un martes caldeado. El congreso partidario sesionará para proclamar una lista en representación del partido, como la antesala al jueves de esta semana en donde se conocerán las alianzas. Las presentaciones en la Justicia y su dictamen, terminaron siendo parte del decorado, en una nueva riña escandalosa de una UCR cordobesa fragmentada.

Finalmente son dos las listas que se vuelven a enfrentar en la UCR. Son las mimas dos que se forjaron en el marco de la interna del 2024. Por un lado Generación X, comandada por Marcos Ferrer, socio político del diputado Rodrigo De Loredo. Por el otro lado, en alianza de tres de los once núcleos provinciales, Más Radicalismo, representado por Ramón Mestre.

Tal como lo anticipó Alfil el viernes pasado, este martes el Congreso partidario sesionará desde las 19 para proclamar cuál de las dos listas será la elegida para representar a la UCR en las Legislativas de este año. Este organismo partidario cuenta con mayoría de integrantes pertenecientes al espacio de Ferrer-De Loredo. Con sello cordobés, y como la fórmula del Fernet, 70/30 es el porcentaje que divide a la mayoría de la minoría.

Con este número, se espera que la lista proclamada sea la de Generación X. Con este anticipo en puerta se esperan una serie de reclamos por delante.

El espacio del legislador Dante Rossi, junto al dirigente Sebastián Peralta y a Juan Jure, ex intendente de la ciudad de Río Cuarto, convocaron para este mañana a las 17 a una manifestación en la puerta de la Casa Radical. El objetivo es expresarse en contra del canje de los valores partidarios por una candidatura (la de Rodrigo De Loredo), en contra del manoseo, autoritarismo y de toda la crisis que atraviesa el partido bajo la voluntad de querer “saltar el charco”, como dicen desde el espacio, a La Libertad Avanza.

La interna que no se resolvió en el 2024 decantó en una fragmentación más profunda en la previa a las legislativas 2025, en donde el partido centenario nuevamente no se puso de acuerdo, y las diferencias de base no resueltas, los separa una vez más.

En la trastienda de lo que viene por delante, habrá visita de Más Radicalismo una vez más a Tribunales. La semana pasada, la Justicia Electoral Provincial publicó un fallo instando al partido a ir a elecciones abiertas el próximo 10 de agosto.

Según especulan desde este espacio, el Congreso definirá este martes y votará a favor de suspender los comicios. La mirada del juez será clave a futuro. Puede interpretar que un fragmento del partido desoyó el dictamen y no fue a elecciones tal como lo ordenó, o puede interpretar que hubo actividad interna, y una votación que culminó en una solución acordada democráticamente. En el caso de que la conclusión judicial sea la primera, según expresan algunos integrantes del espacio, corren el riesgo de que se caiga la candidatura para estos comicios.

El lado B del armado de las listas

Este fin de semana hubo escándalo entre los correligionarios. Generación X presentó su lista el viernes y generó enojos en algunos de los siete núcleos que lo integran. Los roces se generaron principalmente por la presencia de Juan Hipólito Negri y de Soledad Carrizo, y por los nombres que no estuvieron presentes por el pulgar arriba a estos dos dirigentes.

La candidatura de Juan Negri se justificó por haber sido jefe de campaña de Rodrigo De Loredo en las elecciones municipales, y por ser parte de un tríptico que viene teniendo sinergia, pero aparentemente en el negrismo muchos no estaban enterados, incluso el propio Mario Negri. La presencia de Soledad Carrizo sería parte también por el trabajo que viene haciendo en Generación X y por ser cabeza de un núcleo propio.

El segundo dato de lo se viene para el martes, es que los congresales de Mestre no van a asistir, por lo tanto ese porcentaje de posibles votos negativos, se convertirán en ausente.

Alianza entra al horno

El diálogo entre la UCR de, “De Loredo-Ferrer”, sostiene el diálogo con La Libertad Avanza. Según trascendió del lado de los violetas, la alianza entre el partido presidencial y la UCR de Córdoba se sellaría este jueves.

El tercer puesto estaría vacante para el radicalismo, espacio que ocuparía el actual diputado nacional. La puja de este para encabezar lista habría sido absolutamente vetada por los hermanos Milei. Por esta razón, el requisito que pidió el Congreso radical, en el que remarcaba que sólo admitía una alianza con LLA, si la UCR encabezaba, sería también modificado el próximo martes.

En conclusión, lo que resuelva el Congreso este martes en la UCR, revelará las incógnitas de los próximos pasos que dará la dirigencia partidaria, de cara al armado electoral de los días que se vienen.