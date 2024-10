Enroque Corto

El informante paseaba por la coqueta ciudad de Buenos Aires y se hizo una escala en La Rural de Palermo donde se desarrollaba la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2024. Desde ahí, llamó al periodista.

Informante: No sabe lo que es esto… ¡una locura!

Periodista: Una locura es lo que está comiendo usted. Lo estoy viendo en las redes.

I: Bueno, eso lo dejemos para otra charla. Vamos a lo importante. Me vine a La Rural porque Córdoba lanza la temporada de verano y hay presencia mediterránea para hacer dulce. Además de rosca, como le gusta.

P: Cuente.

I: De arranque, buena decisión de la Agencia Córdoba Turismo de llevar al campeón olímpico ‘el Maligno’ Torres como cara de la Marca Córdoba. La verdad, la rompió. Un crack. La gente chocha, muchas selfies, fotos, videítos… el pibe muy humilde, muy predispuesto. Pero, además, fue un imán también hasta para los funcionarios.

P: Ah, mire usted.

I: ¡Es que sí! Desde (Daniel) Scioli, quien tiene a cargo la cartera nacional, hasta los referentes de turismo de otros distritos, todos querían foto con ‘el Maligno’. Así que todo redondo.

Luego de quedar en el foco por haber contratado a media docena de militantes PRO para diversos cargos en la Defensoría del Público que ella misma quiso cerrar el año pasado, la exconcejala Soher El Sukaria hizo su contraataque con un informe de la entidad.

Informante: Soher hizo una devolución que mezcla lo funcional, lo político y lo vinculado al gasto. En la auditoría que presentó dijo que la Defensoría que estuvo a cargo de Monica Lewin tiene "un organigrama excesivo con más de 40 cargos de jerarquía" , la comparó con una "municipalidad" y aseguró que se usó durante el gobierno anterior para "amedrentar a la prensa independiente".

Alfil: Entiendo. ¿Pero designó o no a media docena de militantes en la Defensoría?

Informante: No, no sé. La dirigenta habla de que la Defensoría tiene unos 120 empleados de planta permanente; y otros 25 de planta temporaria, más contrataciones, pero no aclara si eso incluye a los suyos.

Izquierda 2.0

El informante de izquierda llamó al periodista, con el que hace tiempo no hablaba.

Informante: Lo llamo yo, porque si no usted no me llama nunca.

Periodista: Estimado, no se ofenda. La agenda no nos ha cruzado. ¿A qué debo el gusto?

I.: Bueno, no nos ha cruzado hasta hoy, porque hoy somos trending topic.

P.: ¿Cómo es eso?

I.: Hombre, amíguese con las redes sociales. Hoy presentamos dos novedades: nuestro streaming y, más resonante aún, nuestra propia Inteligencia Artificial.

P: ¿?

I.: Así como escucha. Desde este lunes está operativo “Chat PTS”, una inteligencia artificial programada por nosotros para que los jóvenes puedan interiorizarse sobre las ideas del socialismo.

P.: ¿Y no es algo que podría hacer cualquier inteligencia artificial a la que uno le pidiera conocer respecto de esos temas?



I.: No sea aguafiestas… le paso el link para que la pruebe y me diga qué le pareció…

Conferencia por veto

Diferentes bloques de diputados y senadores, darán hoy una conferencia de prensa frente al posible veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Informante: Así lo informó la cordobesa Alejandra Torres ayer.

Periodista: Justo en la previa a la marcha federal.

I.: Así es. La diputada cordobesista dijo que si bien es cierto que el presupuesto universitario quedó desactualizado al no haber presupuesto general para el 2024, hubiese sido importante para dialogar entre las autoridades universitarias y de la Nación para hablar no sólo de recursos sino de cómo mejorar su asignación y ser más eficientes en la obtención de resultados plausibles.

P.: Claro, ahí radicaría un abordaje integral.