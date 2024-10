Enroque Corto

Juez hizo una escala en el Concejo por juego online

En el medio de la vorágine por la semana corta, el senador Luis Juez decidió hacer una escala en el Concejo Deliberante para discutir varias cosas. Entre ellas, la postura del bloque del Frente Cívico por el juego online. Por esto, el informante juecista llamó al periodista.

Informante Juecista: ¿A qué no sabe quién estuvo por acá?

Periodista: ¿En el Concejo?

IJ: Así es…

P: Cuente y deje el misterio de lado.

IJ: Estuvo Luis, activo en la zona y con la tropa como siempre. Pasó con ‘el Pollo’ (Ernesto) Martínez y encabezó la reunión con los concejales, junto también a legisladores y tribunos de cuentas. Pidió “profundizar la batalla contra el juego online en la ciudad” y apuntó a la parte final del año en temas, además, como el transporte público y la seguridad.

P: Completo.

IJ: Sí. Por supuesto. Sobre el transporte dijo que “requiere de una planificación seria y una gran inversión. Ninguna de las dos cosas están pasando en la ciudad”, tiró.

P: Fuerte.

IJ: No tenga duda. Y sabe qué, hasta en los otros bloques saben que tiene razón, pero no se animan a decirlo. Le mando un abrazo.

Asunción del Comité Capital en la UCR

La noche del lunes tuvo actividad en la Casa Radical. Al igual que había ocurrido siete días antes, en el mismo lugar, pero con presentes que antes no habían estado, y viceversa.

Informante Radical: Saliendo de la Casa Radical, un ‘actazo’…

Periodista: No dijo lo mismo la semana pasada.

IR: No, no sea injusto. Por lo menos fui las dos veces, no como otros.

P: Bueno, largue.

IR: Asumieron las autoridades del Comité Capital y estuvieron, además del flamante presidente provincial, mi amigo Marcos Ferrer, algunos que la semana pasada no estuvieron, como Ramón (Mestre). Y casualmente no estuvo Rodrigo de Loredo.

P: Se turnaron.

IR: Toda la dirigencia capitalina, lógicamente los que tendrán peso en el Comité de la ciudad, Pablo y ‘el Ito’ Farías, legisladores provinciales, congresales. Mucha gente, lindo acto. Ah, Mestre estuvo en Río Cuarto por la asunción en la Defensoría del Pueblo que quedó para Daniel Frangie. Ahí se mostró en buena sintonía con el intendente Guillermo de Rivas. Después de eso, estuvo anoche (por el lunes) en la Casa Radical.

Busso suma poder

El ministro de Agroindustria, Sergio Busso, suma poder. Según denuncian los gremios y la CGT Córdoba, la Dirección de Vialidad Provincial que está en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, va a ser absorbida por su cartera, decisión que tiene en pie de guerra a los trabajadores de la repartición.

Informante: Parece que Vialidad Provincial va a pasar del área de Fabián López al ministerio de Busso, hombre del riñón del sur provincial y del riñón de Juan Schiaretti.

Alfil: A la Redacción llegaron mensajes de trabajadores y delegados con la información. Muy preocupados por cierto, están en estado de alerta.

Informante: Se habla de un proyecto de ley para hacer el cambio de jurisdicción. El que sale fortalecido es Busso. Se hace cargo de 60 mil kilómetros de caminos no pavimentados para conservar y mejorar.

Alfil: Muchísimo.