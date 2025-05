Enroque Corto

Córdoba, también contra las fake news

El debate nacional generado en torno al video trucho de Mauricio Macri realizado con Inteligencia Artificial y reproducido por cuentas libertas horas antes de las elecciones en CABA, desnudó el bache legal que existe en torno a la utilización de esa tecnología.

Informante: Ustedes informaron hace unos días, sobre el proyecto presentado por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño para regular el asunto.

Periodista: Así es, sobre las fake news y factchecking.

I.: Bueno, en Córdoba algo se venía trabajando ya desde la Legislatura.

P.: Ah, ¿sí?

I.: Aja. Con los riesgos que la desinformación representa para la salud de nuestras democracias, el legislador oficialista Leonardo Limia viene laburando el tema desde el año pasado. Busca poner la mirada en los sistemas de inteligencia artificial en los sectores público y privado de la provincia de Córdoba. Y para eso ya se iniciaron conversaciones con diferentes sectores para consensuar normas que protejan a la ciudadanía ante el uso no responsable ni ético de este nuevo recurso informático.

Dante Rossi contra el regreso de las retenciones

La decisión que tomó el Gobierno nacional de retrotraer las retenciones a los niveles de enero de este año desató una catarata de críticas de todo el arco político cordobés. Desde el exgobernador Juan Schiaretti, al ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, en el PJ; y hasta incluso, en el radicalismo con Dante Rossi y Sebastián Peralta en la Unicameral.

Informante Legislatura: Muy caliente ‘el Colorado’ Rossi…

Periodista: ¿Y ahora por qué?

IL: Por el tema de las retenciones, mucho enojo con eso. Por lo que Rossi y Peralta pidieron una sesión especial en la Unicameral el lunes a la mañana para rechazar la postura del Gobierno nacional.

P: Ajá…

IL: Y recordaron la advertencia que hizo Milei semanas atrás cuando dijo “avísele al campo que, si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en julio vuelven las retenciones”. El Colorado expresó que es hora de ponerse firme para defender a los productores agropecuarios y rechazar un modelo de argentina donde el federalismo no se respeta. “Producimos más de lo que vuelve a nuestras provincias. No hay obra pública nacional, nuestros sistemas previsionales no reciben un peso, se eliminó el FONID y los subsidios al transporte. No podemos permitir que ahora vengan por el campo”, dijo Rossi.

Un “Tano” en Córdoba

Ayer comenzó en esta ciudad la Tercera Jornada Nacional de Abogados x Argentina en un reconocido hotel cercano al Aeropuerto. Por eso, el informante boga llamó al periodista.

Informante: Estoy en estas jornadas de abogados, todos colegas cuervos.

Periodista: ¿Y, qué tal?

I: Bien, distinciones para Ricardo Gil Lavedra y para el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda.

P: Muy bien, merecido para ambos por supuesto.

I: Sí, la verdad es que sí. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la legisladora radical Alejandra Ferrero y del reconocido doctor Carlos Matterson, y ahí hubo una perlita.

P: ¿Ah sí?

I: Sí, ‘el Tano’ Angelici fue otro de los oradores en el arranque. El expresidente de Boca que tiene una amistad de años con algunos radicales cordobeses como el presidente del partido, Marcos Ferrer, fue uno de los más solicitados.

P: Operador judicial en tiempos de Macri…

I: Bueno, sea más suave. Quédese con el datito de color que la gente lo buscó por el tema Boca, celebre eso y compare con lo que hay ahora en el club. No sea tan injusto. Le mando un abrazo.

Jornada de protesta docente

La Uepc marchará hoy en el marco de la jornada de protesta nacional declarada por CTERA. Informante: Se decidió que no habrá paro docente este jueves, sino marcha y jornada de protesta.

Alfil: ¿No hubo lugar para el paro?

Informante: No, pero igual es posible que haya otros gremios en conflicto. El SEP no arregló la paritaria, que se hizo muy larga.

Alfil: ¿Marcha?

Informante: Si, cuerpos orgánicos.

Habeas corpus de Echevarría

Luciana Echevarría presentó un hábeas corpus en defensa de los trabajadores del Rawson que tramita en el Juzgado de Control y Faltas N°8, a cargo del juez Carlos María Romero.

Informante: La legisladora del MST en el Fit denunció que el lunes el Hospital Rawson amaneció completamente militarizado y que policías desarmaron la carpa en la que un grupo de empleados despedidos reclaman de forma pacífica.

Alfil: ¿Cuántos cesanteados son?

Informante: Unos 20. La izquierda reclama por aquello de Llaryora de que "las provincias hicieron más ajuste que la Nación" y ahí está la prueba.

Alfil: Veremos si el juez ha lugar y a qué.