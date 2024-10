Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Sube el boleto

El periodista volvía a sondear a sus fuentes en el Ejecutivo municipal para conocer sobre la situación del transporte público ante la espera de un aumento del boleto.

Periodista: ¡Señor! ¿Es cierto que desde la SAT (Sociedad Anónima de Transporte) expusieron su impaciencia por la postergación del aumento de transporte?

Informante: Dígale a los que le contaron eso que está todo bien, que el diálogo triunfó y que ya se resolvió el tema.

Periodista: ¿Ah sí? ¿Confirmado entonces? ¿Cuánto sube?

I: Así es. El boleto subirá a 1150 pesos. ¿Se acuerda que la empresa pedía que llegáramos a 1650 pesos? Bueno, se logró que bajaran sus pretensiones. Mírelo de esta forma, le ahorramos a la gente 500 pesos.

P: No sé si me animaría a tanto (risas).

I: ¡Sea bueno! Ja. La cuestión es que desde este martes ya sube el boleto. Vamos a ver cómo se lo toma la gente, pero yo creo que no se podía evitar esto y que tampoco daba para estirarlo.

P: Ningún aumento cae bien.

I: Obviamente no. Pero es el camino que nos queda. Si no, que el presidente nos devuelva lo que aportamos en subsidios.

P: ¡Eso! ¿Aumentan los subsidios que le otorga la Municipalidad a la SAT?

I: Entiendo que, por ahora, sigue todo igual. La empresa pedía 300 millones por mes pero el intendente ya decía que la SAT iba a tener que bajar sus pretensiones.

P: ¿Será el último aumento del año?

I: Mmm. No sé. Alguien me dijo el otro día que el Municipio debería tener la potestad de aumentar el boleto mensualmente. Teniendo en cuenta que quedan dos meses y una parte delicada del año, cuando puede pasar de todo, me parece que hay tiempo para algo más…







El ring del EMOS

El periodista recibía el mensaje de uno de sus informantes en el peronismo, quien hacía referencia a declaraciones que reavivaron enfrentamientos de campaña.

Informante: Che, parece que no terminó la guerra entre los peronistas de (Guillermo) De Rivas y los de La Militante de Adriana Nazario.

Periodista: No esperaba que terminara. Al menos no tan rápido (risas). ¿Pasó algo?

I: El EMOS (Ente Municipal de Obras Sanitarias) pasa. Es el único territorio en el que se pegan todos contra todos…los radicales le pegan a los derrivistas, los derrivistas le pegan a los nazaristas…y así, todos subidos al ring. Ahora salió el secretario de Economía (Pablo Antonetti) a pegarle a los de La Militante que estuvieron a cargo del EMOS durante la gestión Llamosas en una entrevista que dio a Poster Central.

P: Escuché lo que dijo. ¿Los culpó por la baja recaudación?

I: Básicamente. Dijo que hubo fallas u omisiones mientras el ente estuvo a cargo de La Militante con Cristian Evangelista y compañía. Dio a entender que no hicieron lo que tenían que hacer para cobrarle a los grandes deudores y que eso profundizó el déficit.

P: Entiendo, pero Antonetti estuvo en la gestión Llamosas…

I: Se quiso meter varias veces en el control de las cuentas del EMOS, con gente propia. Nunca logró el objetivo que persiguió, básicamente porque el ente era un fuerte custodiado por los delasotistas que sabían lo que se venía y que iban a terminar militando a Adriana Nazario, yendo en contra de la decisión del Gobierno.

P: ¿Y qué hay de diferente ahora?

I: Que (Juan José) Osés tiene mejor diálogo con Antonetti y otro perfil, menos político y más profesional. Seguro eso le traerá problemas, pero quieren confiar en que esta nueva administración va a achicar la morosidad. Está difícil, más con esta crisis, pero confían…

P: ¿Y sabe cómo se tomaron esto los nazaristas?

I: Muy mal. Seguramente saltarán estas cosas cuando se debata el Presupuesto. Esta pelea va a seguir en el Concejo.

“Primero lo local”

El informante de la UCR llegaba a la periodista para corregir un dato sobre la próxima reunión en la Casa Radical.

Informante: ¿Así que algunos andan diciendo que el tema del quiebre en diputados se va a tratar esta semana en el partido? Debo decir que ese tema no está incluido en el temario de la próxima reunión. Ojo, no quiere decir que el tema no surja y que seguro se preste para debatir mucho al respecto pero hay prioridades y temas ya previstos para ese encuentro.

Periodista: Anoto la aclaración entonces. ¿Y qué está previsto?

I: Algo que tenemos pendiente es hacer un balance de la última elección local. Realmente poner todos los elementos sobre la mesa, analizar y revisar. Lo dijo nuestro presidente, Marcos Curletto, cuando asumió. No es cuestión de lapidarnos hasta el día de hoy por el mal resultado. Hay que revisar y analizar varias cuestiones pero también rescatar muchas otras. No podemos negar que nuestro candidato (Gonzalo Parodi) caminó cada rincón de la ciudad y que, como espacio, supimos llevar propuestas muy claras, explicando cómo íbamos a implementarlas. Hasta marcamos agenda en varios temas como la seguridad y el transporte.

Denuncia desestimada

Según informó el portal Cba Hoy, el Juzgado Federal desestimó y archivó la denuncia por supuestas amenazas al diputado nacional Carlos Gutiérrez. Se trató de una situación en la terminal de ómnibus local, en la que un ciudadano increpó a Gutiérrez por haber votado en favor de la Ley Bases.

Informante: Desestimada la denuncia que se había hecho por supuestas amenazas a Gutiérrez. Ahora, ¿no era que el diputado no había presentado la denuncia y se estaba investigando de oficio? Esto deja en claro que sí acudió a la Justicia.

Periodista: No se encontraron elementos entonces. Al menos en cuanto a las supuestas amenazas.

I: Así es. Pero recordemos que en un momento incluso hubo un allanamiento en el domicilio de uno de los ciudadanos implicados. Bueno, ya está confirmado que la Justicia Federal considera que no hubo delito alguno y archivará la actuación correspondiente. Eso sí, en estos meses no se volvió a saber mucho del tema. También se dio que el diputado quedó fuera del reflector.

P: Si vamos a las repercusiones locales, quizás sí. Es que lo fuerte estuvo en la movilidad jubilatoria y el tema del financiamiento universitario y él votó a favor.

I: Claro, el reflector pasó a estar en la diputada (Belén) Avico. En fin, esto reafirma que no había amenaza alguna y deja en offside a varios que salieron a injuriar a las personas que estaban implicadas, hablando de supuesta violencia. Recordemos que además son militantes sindicales y el allanamiento llevó a pensar que podía haber algo de persecución política en esto.