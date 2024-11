Por Gabriel Abalos

En esta Córdoba de trama cultural tan densa y valiosa, las capas del hoy, siempre nervioso por dejar su huella, y el simple paso biológico de las generaciones pueden quitar de la vista marcas fundamentales de la identidad y de la memoria, en especial referido a la obra de un artista personal, que no hizo escuela ni se preocupó por otra cosa que no fuera dejar señales casi tan naturales como un paisaje serrano. La figura de Romilio Ribero siempre palpita como un río subterráneo del cual alguien te ha hablado, que has leído o te han contado. El nombre casi secreto, a contrapelo de su tiempo y a su vez alentado por él, del poeta y pintor nacido en Capilla del Monte, funda un linaje del cual muchos querrían descender, pero que alcanza por sí solo un significado trascendente. Funda todo eso: el placer de descubrirlo, el misterio que está en el comienzo de todo relato, hallar a alguien que es de la tierra, local y universal, distinto, que vive a la vuelta, pero al que apenas conoces. Para recordar a Romilio, invitarlo a renacer por un rato y ocupar el centro de los hechos culturales de esta semana de noviembre, se organizan las Jornadas Romilio Ribero. Es como tenerlo un rato de vuelta entre desconocidos que lo quieren, ver su sonrisa, y eso ocurre hoy y mañana en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, sobre la avenida que lleva a la fuente del perdón.

Romilio tuvo el tino de nacer y morir en años terminados en cuatro, por lo que el año en tránsito se cumplen noventa de su nacimiento, cincuenta de su muerte. Será recordado, leído, vistos sus dibujos, pinturas, manuscritos y fotografías expuestos en el CEA. La propuesta es no solo conmemorar, sino revisar a la luz de estos años el legado artístico de Romilio y su significación en la cultura local. Su obra poética y plástica será fuente de sesiones de lectura y performances inspiradas en ella, hoy dedicada a su poesía, y mañana miércoles será el turno del artista plástico.

Las actividades de esta tarde, desde las 18, comenzarán con una mesa de críticos: Bibiana Eguía, Silvio Mattoni, Silvina Mercadal y Aldo Parfeniuk, intercambiando sobre la poesía de Romilio en su contexto. Le seguirán lecturas a cargo de autores como Sebastián Audisio, Mary Calviño, Sofía Di Leonardo, Andrea Guiu, Fabiana León, César Vargas y Susana Zazzetti, bajo la coordinación de Marcela Rosales. Habrá un cierre performático encarnado por Rodolfo Ossés llevando al plano dramático los textos de Romilio. Mañana, de 18 a 20, se pondrá de relieve la obra plástica del artista homenajeado, con la participación de Aníbal Buede, Belkis Scolamieri y Gisella Scotta, bajo la coordinación de Federico Racca. Organizan la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Centro de Estudios Avanzados (CEA). Entrada libre y gratuita, Av. Vélez Sarsfield 153.

Acento en la restauración

Comienza hoy entre el Museo Genaro Pérez, la Universidad Provincial de Córdoba y el Museo Evita Palacio Ferreyra, el ciclo de actividades sobre restauración estructural de la pintura titulado Conserving Canvas-Rentoilage Traditionnel: entre Versailles y Córdoba. El ciclo es una iniciativa del Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France y la Fundación Getty. Está centrado en favorecer el diálogo reflexivo y el estudio interdisciplinario en torno a la restauración estructural de la pintura sobre tela y, más específicamente, en la transferencia de saberes conceptuales y procedimentales sobre técnicas de restauración de tradición francesa. Habrá una serie de conferencias magistrales, clínicas y workshop, dirigidas a restauradores, conservadores, museólogos, historiadores, artistas y público interesado, hasta el viernes 29 de noviembre. Este martes a las 11, en el Genaro Pérez (Av. Gral. Paz 33), abrirá las actividades el especialista francés Jean-François Hulot con su conferencia sobre Conservación-restauración Estructural de las Pinturas sobre tela: 30 años de reformas. Habrá luego una serie de charlas y diálogos interdisciplinarios acerca de los avances de la investigación en dos pinturas del artista Andrés Piñero de 1879 y 1884, ambas pertenecientes a la Colección del MGP: Andrés Piñero (1854 - 1942), un pintor entre Córdoba y Alta Gracia, a cargo de Tomás Bondone; Materialidad y tecnología constructiva en dos retratos decimonónicos a cargo de Paola Rojo; Diagnóstico y tratamientos previos al entelado en: Retrato Femenino y Retrato Masculino a cargo de Blanca Freytes y Mariquita Quiroga y Daños en dos pinturas viajeras de la colección del MGP: Retrato Femenino y Masculino, a cargo de Micaela Trocello.

Se desarrollará de hoy al 28 de noviembre un Workshop presencial, en el cual el restaurador francés Jean-François Hulot del C2RMF junto al equipo del Centro de Restauración del Museo Genaro Pérez impartirán a una selección de restauradores y estudiantes argentinos un taller sobre técnicas francesas para la restauración estructural de la pintura sobre tela.

Organiza el ciclo en Córdoba la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y la UPC.

Último Cine en el Palacio

Hoy es el cierre del ciclo Cine en el Palacio, que tuvo una nueva temporada los martes a las 18 en el Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511). Para este último encuentro del año, se ha pedido a sus habitués que voten entre cuatro títulos sugeridos para proyectar esta tarde, de entre las que se exhibieron en el año. Aun desconociendo cuál habrá sido la película más votada por el público, se puede anunciar que la función de esta tarde será al aire libre en el parque del museo, como siempre una actividad gratuita. Los títulos entre los cuáles se elige la proyección de hoy incluyen: Once (2007) dirigida John Carney, Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) dirigida por Almodóvar, Rostros y lugares (2017) Dir. Agnes Varda y Cada quien su cine (2007) que cuenta con 33 directores vinculados a Cannes.